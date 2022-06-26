Россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Начато уголовное производство, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 26 июня рашисты нанесли ракетный удар по Немышлянскому району г. Харькова. При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в трех уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора Украины.
"По данным следствия, в ночь на 26 июня 2022 года российские военнослужащие нанесли ракетный удар по Немышлянскому району г. Харькова. Под огонь военных страны-агрессора попала больница. Также оккупанты обстреляли многоэтажный жилой дом, что привело к его повреждению. В результате пожара сгорело 5 автомобилей. В этом же районе вражеский снаряд попал в гаражные помещения", – говорится в сообщении.
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Повинно бути "Розпочато каральні дії з ціллю пацифікації росіян".
Зустрівся у Пітері з білоруським другом Санею, щось невдале почув від нього, прилетів до Москви і об 11-й ночі з'явився у Кремлі. Востаннє таке було в ніч із 23 на 24 лютого. Видно вставив такого "фітіля" Шойге та його генералам, що вони з ночі метушиться як підірвані.
Підтримую на 100%
4 місяці Харків руйнують, б'ють кожен день, вони уноловне провадження. Суки.
Повилазили, гнили.
дозвольте мені нагадати як голосували хар'ківяне
у моєму трехповерховому будинку на 60 квартир лише троє во воторому турі голосувало за Порошенко - це мої власні опитування
за Гепу, гопника-наперсточника з нашого Благбазу
проголосувала переважна більшість хар'ківян
навіть коли він вже остаточно тиждень як іздох
а останні дії Гепи були
- відновити назву метро знов на Маршала Жукова
- найбільш відома публічна декларація Гепи (прокламована з колорадської стрічкою на лацкані) - «Я приглашаю вас в город Харьков на площадь Свободы, где стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину. И если вы только попробуете его сломать, я как харьковский городской глава заявляю, что сломаю вам две руки и две ноги, чтобы вы больше никогда этим не занимались».
далі цитата:
протоколе допроса Кернеса было сказано, что он выманивал деньги как наперсточник.
Также он обвинялся в мошенничестве на территории России (в Туле и Москве) за использование фальшивых чеков и недоплату денег. Впоследствии против будущего политика было возбуждено уголовное дело, но в тюрьму ему удалось не попасть.
14 августа 1992 - по приговору Харьковского областного суда Кернеса был признан виновным в совершении ограбления и мошенничества по ст. 143 ч. 2 УК Украины). Он был приговорен к 3 годам лишения свободы в исправительно трудовой колонии строгого режима с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью, за попытку присвоить деньги от фиктивной продажи автомобиля, а также за хулиганские действия.
После освобождения Адольфович занимался приватизацией предприятий энергетического комплекса, где сотрудничал с отцом будущего мэра Харькова Михаила Добкина Марком Добкиным. Вместе с Добкиным записал предвыборный ролик "У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст", ставший топ-хитом всего украинского и российского интернета, после чего в 2006 году Адольфович был избран секретарем городского совета - "Дегенерати атакують та перемагають".
Действуя в составе банды (В.Блинника, Е.Смицкого и др.) Кернес похитил Александра Кутянина та Сергея Ряполова, поместил их в подвал, подвесил на цепи и самолично избивал при поддержке членов своего бандформирования. По данному факту Г.Кернесу было предьявлено обвинение по ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством).
В сентябре 2016 сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях, принадлежащих Геннадию Кернесу, в связи с уголовным делом по организации схемы по хищению 654 га земли Харькова на сумму 4 млрд гривен.
Также он приобрел в собственность недвижимость и ряд предприятий в Харькове: гостиница «Националь», завод «Металлист» и несколько другими предприятий. Был членом Партии регионов и возглавлял Харьковскую городскую организацию политсилы.
Является также основателем ораганизации Всеукраинский общественный союз «Украинский фронт, вместе с - Михаил Добкин, Олег Царёв, Дмитрий Святаш, Бойцовский клуб «Оплот», Ночные Волки Путина, Фонд «Пересвет» Объединения ветеранов войны в Афганистане, Донские казаки.
Валерий Соловей рассказывал, что в январе - феврале 2014 года ряд руководителей Харьковской области и Харькова якобы получили $500 млн первого транша за то, чтобы сдать Харьковскую область Российской Федерации. "Добкин и еще один, кого я назвал, вернули сразу. А Кернес отказался возвращать, поэтому получил пулю в позвоночник. После этого он вернул свою долю аванса. Димент в назидание другим был вообще убит."
Издох Адольфович в день в день рождения Шевельова, памятную мемориальную доску которому в Харькове Адольфович приказал разбить онлайн под запись на всех телеканалах Харькова (Шевельов писал на української мові и в основном про Голодомор)
Так може вже настав час подивитися на ці обстріли як на РОЗПЛАТУ за любов до Гепи та телевізора з малоросом Голобородько?
(1) за ВОРА, про 47 мільонів які перевів йому Коломойский з Приватбанку було гучно та офіційно обьявлено
(2) за ЧЕТИРЕЖДИ уклоніста от армії
(3) за ЖИДА-українофоба, який навіть на день вишиванки надів КОСОВОРОТКУ
(4) за власника російского паспорту, на який від оформив квартиру в Криму, яку придбав після 2014-го року (по українським паспортам купівля-продаж нерухомості після 2014-го року неможлива)
(5) за палкого прихильника "руського міра", який продавав свої погані жидівськи жарти москалям за заробляв на них саме після 2014-го року
-1-. Якщо людина є ПушкіноДрочером. Тобто з цім всратим єфіопом навіть його ********* не здоровалкались, бо він був імперською сволотою, наприклад вважав, що поляки не мають права на власну державу. Ця єфіопська сволота сиділа у приймальній царя та срала своїми брудними єпіграмками на відвідувачів царя, аж поки якийсь офіцер цю чернозаду сволоту не пристрелів.
Ось що писали про ту черномазу сволоту його ********* - вікіпедія:
"его стихотворения были написаны по заказу императора, «который стремился сделать поэта идеологом догм своей эпохи - православия, самодержавия и великорусского национализма»[3].". (2) "Пушкин считал, что самостоятельное государственное существование Польши противоречит интересам России."
Вяземский писал: «Станем снова европейцами, чтобы искупить стихи, совсем не европейского свойства… Как огорчили меня эти стихи! Власть, государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые обязанности, но у Поэта, слава Богу, нет обязанности их воспевать»[12]. Дочь Елизаветы Хитрово, Дарья Фикельмон в письме Вяземскому выражает полную солидарность с этими мыслями[13]; после выхода стихотворения она перестала здороваться с Пушкиным[12].
-2-. І другий дуже простий крітерій. Якщо людина не розуміє що Ст.Бандера просидів усю війну у Заксенхаузені, а у Ашвіці за наказом Гітлера вбили його двох рідних братів - якщо людина не розуміє, що Ст.Бандері достатньо будо просто надати наказ Стецьку про відмову від декларації про державність українського народу, й таким чином врятуватися самому, спасти від смерті своїх братів та всю свою родину - якщо людина НЕ ПОВАЖАЄ таких СВОЇХ героїв, блискучих як сонце - то це не українець взагалі, то жид або москаль. В такої сволоти взагалі треба відібрати паспорт з бандеровским тризубом, не то що на кервіну посаду цю сволоту вибирати.
але є й інший погляд на речі, я його написав вище
поруч з Гепою балотувався й Немічев з Азову, але він не назбирав й 0,1% голосів харків'ян
а назбирав саме Гепа - як
(1) всім відомий ВОР,
(2) всім відомий українофоб - Хар'ків, едине місце в Україні, де частка української мови ЗМЕНЬШУВАЛАСЬ усі 30 років, незважаючи на усі загальноукраїнскі вимоги, хар'ківяне це формулювали так - "Гепа нас захищає від Київа"
(3) усім відомий совкодрочер та особистий друг Гундяєва - хто подарував Гундяєву майданчик земли біля Французького Бульвару, щоб Гундяєв там встановив ПРИВАТНИЙ пам'ятник ... упс... Улусбека золотої орди !!! Не більщ, не меньш.
(4) ніхто навіть не заїкався щоб прибрати з Харькова клятого імперського єфіопа Пушкіна, усі ж хар'ківяне обожають до усрачки "руський мир" та ненавидять "нацистів" з Азову, так?
ви не вважаєте що САМО НЕБО за щось карає хар'ківян?
звичайно руками бесноватого фюрера, але... все не так просто.
Якби мером Харкова був якийсь функцонер з АЗОВУ - ви не вважаєте що події пішли би іншим шляхом?
Ця людина всю правду описала. Я сама з Києва.
Дуже болить за Харків, Миколаїв і всі міста спалені або захоплені орками.
Нема оправдання за Бучу, ГоСтомель, Ірпінь...
Це ви виродки хочете розлілити Україну. Не вийде. Україна сильна з її мужнім народом. Не залякає нас нечість усіляка. Тим паче зегниль.
Слава Україні.