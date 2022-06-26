Россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Начато уголовное производство, - Офис Генпрокурора. ФОТО

В ночь на 26 июня рашисты нанесли ракетный удар по Немышлянскому району г. Харькова. При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в трех уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора Украины.







"По данным следствия, в ночь на 26 июня 2022 года российские военнослужащие нанесли ракетный удар по Немышлянскому району г. Харькова. Под огонь военных страны-агрессора попала больница. Также оккупанты обстреляли многоэтажный жилой дом, что привело к его повреждению. В результате пожара сгорело 5 автомобилей. В этом же районе вражеский снаряд попал в гаражные помещения", – говорится в сообщении.

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