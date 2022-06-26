В Харьковской области рашисты разрушили уже более 4000 домов и 427 учебных заведений. Среди них - спорткомплекс политеха, - Синегубов. ФОТО

Оккупанты ежедневно продолжают хаотичные обстрелы Харьковской области, терроризируя мирное население.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Все мы видели последствия ночных ударов: разрушены дома и заведение медицины, пожары и несколькометровые воронки от ракет. Враг бьет из реактивных систем залпового огня, наносит ракетные удары по жилым районам и гражданским объектам.

На сегодняшний день российская агрессия разрушила 4019 жилых домов Харьковщины, 97 медицинских учреждений, 427 учебных заведений, 62 заведения культуры, 12 промышленных предприятий. На фото – разрушенный спорткомплекс Харьковского политеха. До войны здесь каждый день тренировались более тысячи детей и студентов", - говорится в сообщении.

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Синегубов отметил, что ни дня не прошло без ударов оккупантов по Харьковщине.

"Не можем позволить себе расслабиться, каждое игнорирование тревоги может стоить жизни. Просим сегодня без необходимости не находиться на улицах. Максимально находитесь в укрытиях", – подчеркнул глава ОВА.