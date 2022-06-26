В Харьковской области рашисты разрушили уже более 4000 домов и 427 учебных заведений. Среди них - спорткомплекс политеха, - Синегубов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты ежедневно продолжают хаотичные обстрелы Харьковской области, терроризируя мирное население.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Все мы видели последствия ночных ударов: разрушены дома и заведение медицины, пожары и несколькометровые воронки от ракет. Враг бьет из реактивных систем залпового огня, наносит ракетные удары по жилым районам и гражданским объектам.
На сегодняшний день российская агрессия разрушила 4019 жилых домов Харьковщины, 97 медицинских учреждений, 427 учебных заведений, 62 заведения культуры, 12 промышленных предприятий. На фото – разрушенный спорткомплекс Харьковского политеха. До войны здесь каждый день тренировались более тысячи детей и студентов", - говорится в сообщении.
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Синегубов отметил, что ни дня не прошло без ударов оккупантов по Харьковщине.
"Не можем позволить себе расслабиться, каждое игнорирование тревоги может стоить жизни. Просим сегодня без необходимости не находиться на улицах. Максимально находитесь в укрытиях", – подчеркнул глава ОВА.
Пожалуйста, подождите...
майже ніколи на себе, бо тоді це прямий шлях до самогубства, перекладання провини на когось - це просто захисний механізм природи
але давайте хоч трохи додамо хоч трохи самовбивчою обьективністі - чи не все українці обьеднавшись разом знищили Харків?
тому що проголосували:
(1) за ВОРА, про 47 мільонів які перевів йому Коломойский з Приватбанку було гучно та офіційно обьявлено
(2) за ЧЕТИРЕЖДИ уклоніста от армії
(3) за ЖИДА-українофоба, який навіть на день вишиванки надів КОСОВОРОТКУ
(4) за власника російского паспорту, на який від оформив квартиру в Криму, яку придбав після 2014-го року (по українським паспортам купівля-продаж нерухомості після 2014-го року неможлива)
(5) за палкого прихильника "руського міра", який продавав свої погані жидівськи жарти москалям за заробляв на них саме після 2014-го року
й зараз у Харкові ніяка власна сволота навіть не заїкаїться щоб переменувати вулицю Пушкінську на вулицю Ст.Бандери - ото ж не скиглить тоді - а нам за що прилітає?
От зато й прилітає, що не стали УКРАЇНЦЯМИ, що надаєте спокуси *****, що СССР відновити можна. Тобто хто порушив біблейскі заповіді - ***** чи українці? Хто ж винний у війні більше?
Що таке біблейска заповіть "НЕ ИСКУШАЙ?" - чи це не тверда біблейска заборона на рівні вбивста?
Тож будемо крутити сракою перед Путіним з вулицею Пушкінскою у Харкові й надалі?
Ніяких провин на мешканцях та владі Харькова у цій війні немає?
Чи насправді українці лише невинні жертви цієї війни?
Або активні актори, які спокушали ***** на відновлення СССР останні 30 років, а особливо з 2014-го року?