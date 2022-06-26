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Раненая в результате российского обстрела Киева 7-летняя девочка в "Охматдете". Ее прооперировали. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Утром 26 июня девочка с минно-взрывными травмами средней степени тяжести была доставлена в больницу "Охматдет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, о состоянии девочки рассказали в национальной детской больнице "Охматдет"

Раненая в результате российского обстрела Киева 7-летняя девочка в Охматдете. Ее прооперировали 01

"Ребенок получил ранения в результате ракетных обстрелов жилого дома в Киеве. Спасатели достали ребенка из-под завалов и доставили в НДСБ "Охматдет". Девочка прибыла в больницу в сознании. Специалисты "Охматдета" установили у ребенка многочисленные раны, ушибы и ссадины. Девочке была оказана высококвалифицированная медицинская  помощь. Ребенка прооперировали, сейчас он находится в стабильном состоянии. Ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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Раненая в результате российского обстрела Киева 7-летняя девочка в Охматдете. Ее прооперировали 02
Раненая в результате российского обстрела Киева 7-летняя девочка в Охматдете. Ее прооперировали 03
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Топ комментарии
+12
Це Християнська любов.
Швидкого одужання.
Смерть - гундяевськім язічнікам.
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26.06.2022 15:52
+11
Давно з лікарні ?
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26.06.2022 15:57
+8
на Роzzии нет офицеров - давно уже остались одни прдсы тупорылые, с единственной извилиной, и той - от фуражки
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26.06.2022 15:58
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В будинку вірогідно було багато людей.
Є якась інформація щодо них ?
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26.06.2022 15:51 Ответить
Давно з лікарні ?
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26.06.2022 15:57 Ответить
Я турбуюсь про правду. А ти жалкій провокаторішка.
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26.06.2022 16:46 Ответить
Чувак, ты бы завязывал бухать, ну или хоть суррогат не пей......
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26.06.2022 16:56 Ответить
Перестань бухати.
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26.06.2022 15:58 Ответить
В його баяришніку крові не знайдено
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26.06.2022 16:04 Ответить
Одна людина загинула , це мабуть батько цієі дівчинки , а всі інші поранені , поки що !
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26.06.2022 15:59 Ответить
Мені чомусь здається, що нам не говорять правди.
Або дійсно пощастило, і люди вціліли.
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26.06.2022 16:08 Ответить
Це Християнська любов.
Швидкого одужання.
Смерть - гундяевськім язічнікам.
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26.06.2022 15:52 Ответить
даремно нагадали про лікарню Охмадіт - свинобаки і по ній можуть тепер вдарити
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26.06.2022 16:01 Ответить
на Роzzии нет офицеров - давно уже остались одни прдсы тупорылые, с единственной извилиной, и той - от фуражки
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26.06.2022 15:58 Ответить
Очное обучение в школах обещает быть веселым
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26.06.2022 16:23 Ответить
ну то буде дистанційне
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26.06.2022 17:14 Ответить
одужання дитині.
нищіти потвор за наших дітлахів.
якнайшвидше.
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26.06.2022 20:08 Ответить
 
 