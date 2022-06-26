Обстрел Черниговщины. Разрушено хранилище с зерном и повреждена техника аграриев, - ГПСУ. ФОТО

Рашисты нанесли удар по агропредприятию на Черниговщине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГПСУ.

"На фото разрушенное хранилище с зерном и повреждена сельхозтехника. Враг уничтожает зерно урожая этого года и препятствует сбору нынешнего", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ангары и техника аграриев также разрушились как от попадания осколков, так и от вызванного этими разрывами пожара.











