Обстрел Черниговщины. Разрушено хранилище с зерном и повреждена техника аграриев, - ГПСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты нанесли удар по агропредприятию на Черниговщине
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГПСУ.
"На фото разрушенное хранилище с зерном и повреждена сельхозтехника. Враг уничтожает зерно урожая этого года и препятствует сбору нынешнего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ангары и техника аграриев также разрушились как от попадания осколков, так и от вызванного этими разрывами пожара.
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Я відкрию таємницю. На Чернігівщині немало зерна було втрачено під час бойових дій через відсутність газу/електроенергії, через що неможливо було дотримати технологію зберігання. Фермери опинилися в дуже скрутній ситуації.