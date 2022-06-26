РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14729 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
6 315 9
Госпогранслужба (5399) зерно (996) обстрел (20132) Черниговщина (1342) ГПСУ (165)

Обстрел Черниговщины. Разрушено хранилище с зерном и повреждена техника аграриев, - ГПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Рашисты нанесли удар по агропредприятию на Черниговщине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГПСУ.

Обстрел Черниговщины. Разрушено хранилище с зерном и повреждена техника аграриев, - ГПСУ 01

"На фото разрушенное хранилище с зерном и повреждена сельхозтехника. Враг уничтожает зерно урожая этого года и препятствует сбору нынешнего", - говорится в сообщении.

Смотрите: Черниговщина обстреляна с территории РФ, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Отмечается, что ангары и техника аграриев также разрушились как от попадания осколков, так и от вызванного этими разрывами пожара.


Обстрел Черниговщины. Разрушено хранилище с зерном и повреждена техника аграриев, - ГПСУ 02
Обстрел Черниговщины. Разрушено хранилище с зерном и повреждена техника аграриев, - ГПСУ 03
Обстрел Черниговщины. Разрушено хранилище с зерном и повреждена техника аграриев, - ГПСУ 04
Обстрел Черниговщины. Разрушено хранилище с зерном и повреждена техника аграриев, - ГПСУ 05
Обстрел Черниговщины. Разрушено хранилище с зерном и повреждена техника аграриев, - ГПСУ 06
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
падлюки наводчики
показать весь комментарий
26.06.2022 16:54 Ответить
Треба ж було бути такими імбіцилами
показать весь комментарий
26.06.2022 16:54 Ответить
Таких дибидов и сейчас много. Поверь найдутся те кто будет хотеть отправить в Москву гум помощь, достаточно лишь по телеку показать (действует на ввтанов)
показать весь комментарий
26.06.2022 16:59 Ответить
Не зрозуміло! Москалі обстрілюють елеватори, чого б не вивезти зерно завчасно?
показать весь комментарий
26.06.2022 17:00 Ответить
Друже, куди вивезти? В сховища до фермерів в інших регіонах? Ті думають як своє зерно вивезти, а не як досипати ще чужого.
Я відкрию таємницю. На Чернігівщині немало зерна було втрачено під час бойових дій через відсутність газу/електроенергії, через що неможливо було дотримати технологію зберігання. Фермери опинилися в дуже скрутній ситуації.
показать весь комментарий
26.06.2022 17:10 Ответить
у Польшу? В Украiнi зерну ж()па.
показать весь комментарий
26.06.2022 22:39 Ответить
Точно! А ще краще телепортувати прямо в Африку кінцевим споживачам. Залишилося тільки телепорт винайти. Та то дрібниці, кажуть його можна змайструвати з будь-якого дивана.
показать весь комментарий
27.06.2022 13:28 Ответить
а можна не чекати на влучання, а одразу вивозити у Польшу?
показать весь комментарий
26.06.2022 22:38 Ответить
 
 