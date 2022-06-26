Воины ВСУ ликвидировали подполковника морской пехоты РФ Кувшинова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы Украины ликвидировали подполковника 336-й отдельной бригады морской пехоты армии РФ Александра Кувшинова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает блогер Necro Mance, со ссылкой на российские ресурсы.
Он отметил: "Подполковник 336 обрмп Кувшинов Александр Леонидович демилитаризовался в Украине при непонятных обстоятельствах".
Топ комментарии
+65 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий26.06.2022 21:44
+50 Михаил Сомов e93c7ea8
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+43 Алекс Скела
показать весь комментарий26.06.2022 21:49
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От то у нього морда була набагато роумніша
Слава Украине
Приблизно така концепція:
Тому логічним виглядає дещо інший концепт для новоприставлених поціновувачів хіру алєксандрова...
Отныне пребудет с ним вечно
Нефритовый стержень.
(хокку)
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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