Воины ВСУ ликвидировали подполковника морской пехоты РФ Кувшинова. ФОТО

Вооруженные силы Украины ликвидировали подполковника 336-й отдельной бригады морской пехоты армии РФ Александра Кувшинова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает блогер Necro Mance, со ссылкой на российские ресурсы.

Он отметил: "Подполковник 336 обрмп Кувшинов Александр Леонидович демилитаризовался в Украине при непонятных обстоятельствах".

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