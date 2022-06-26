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Воины ВСУ ликвидировали подполковника морской пехоты РФ Кувшинова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные силы Украины ликвидировали подполковника 336-й отдельной бригады морской пехоты армии РФ Александра Кувшинова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает блогер Necro Mance, со ссылкой на российские ресурсы.

Он отметил: "Подполковник 336 обрмп Кувшинов Александр Леонидович демилитаризовался в Украине при непонятных обстоятельствах".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ВСУ ликвидировали "вагнеровца" Орлова, известного под псевдонимом Мазаев. ФОТО

Воины ВСУ ликвидировали подполковника морской пехоты РФ Кувшинова 01
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Топ комментарии
+65
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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26.06.2022 21:44
+50
Семье Кувшиновых привет!) Надеюсь потомство тоже подохнет.
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26.06.2022 21:49
+43
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26.06.2022 21:49
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Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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26.06.2022 21:44 Ответить
Просто кацапська свиня
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26.06.2022 21:59 Ответить
Почему элитная? Скорее всего на начало войны - майор, не факт что изначально морпех. Бригады морпехов меняют уже по третьему разу состав.
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26.06.2022 22:01 Ответить
Елітний терорист і вбивця.
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26.06.2022 22:14 Ответить
Гарний "кувшин", дай бог ще, побільше такої файної склотари! 👍
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26.06.2022 22:26 Ответить
"героїчно" перетворився у доброго росіянина.
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26.06.2022 21:45 Ответить
РоZZиянин Кувшинов покинул чат.
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26.06.2022 21:46 Ответить
Хорошо, но мало.
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26.06.2022 21:46 Ответить
На фото цей Кувшинов ніби на куашин й присів...
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26.06.2022 21:47 Ответить
був подполковніком а став харошим рузьге.
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26.06.2022 21:48 Ответить
Породистый свинособакен.
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26.06.2022 21:48 Ответить
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26.06.2022 21:49 Ответить
Семье Кувшиновых привет!) Надеюсь потомство тоже подохнет.
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26.06.2022 21:49 Ответить
Сын за отца не отвечает.
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26.06.2022 22:19 Ответить
Как и месячный ребенок в Одессе.
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26.06.2022 22:20 Ответить
эти падлы ответят, до третьего колена
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26.06.2022 23:23 Ответить
Это не я сказал, это Библия.
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27.06.2022 00:00 Ответить
Ти хоть читав ту біблію? А як же тоді спалення Содому та Гомори разом з дітьми, за гріхи містян? Чи винищення первістків в Египті?
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27.06.2022 05:14 Ответить
Свинья о свиными глазками. Смолы горячей ему наспину
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26.06.2022 21:53 Ответить
...Ниже!
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26.06.2022 21:59 Ответить
... и поглубже
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27.06.2022 13:05 Ответить
That's a good russian. Good and dead. Now Jesus loves him.
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26.06.2022 21:56 Ответить
I think Satan loves him now!
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26.06.2022 22:22 Ответить
У когось з "класиків російської літератури" був такий персонаж - поліцейський по кличці "Кувшинное Рыло"На ілюстраціях до твору його саме таким "мордатим" і зображали
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26.06.2022 22:39 Ответить
Знайшов, гляньте:

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27.06.2022 02:39 Ответить
крепкого ему Zдоровья и 72 дагестанких девственника
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26.06.2022 21:58 Ответить
Чудове фото на свідоцтво про смерть 💀
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26.06.2022 21:59 Ответить
Та й біс з ним як здох,де і чому.
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26.06.2022 21:59 Ответить
Ватосамке вручат кувшин з прахом кувшинова...
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26.06.2022 22:02 Ответить
Свінорус пі...рас , бо був під полковником, зараз вже під кобзоном.
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26.06.2022 22:03 Ответить
гарна ідея.) Всім копитавідкинувшим кацапам давати позачергове посмертне звання "підкобзонник".
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26.06.2022 22:32 Ответить
... і приймати до партії жиріка. Теж посмертно.
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26.06.2022 22:46 Ответить
Здоровьечка и хорошего настроения новопреставленному! Чан с говном уже греют!
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26.06.2022 22:05 Ответить
надеюсь, останки поместились в кувшин.
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26.06.2022 22:05 Ответить
Див. мій комент нижче... із Коробкою, що зіграв у ящик. Тут потрібен аналогічний концепт пам'ятника (точніше, урни) на цвинтарі
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26.06.2022 23:17 Ответить
Таке христоматійно-рязанське їбло у нього було, еге ж... Хоча, яке воно повинно було б бути у ерзяно-мокшанського ********, да ???
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26.06.2022 22:06 Ответить
Так шо, он так замаскировался, шо и через тепловизор невозможно заметить?
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26.06.2022 22:06 Ответить
что ни фото орка, то - дебил, с явными признаками..
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26.06.2022 22:06 Ответить
В мого кума колись був бультерєр пес
От то у нього морда була набагато роумніша
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26.06.2022 22:09 Ответить
Кувшинкин - хароши рюзьге
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26.06.2022 22:09 Ответить
Выведен в сад
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26.06.2022 22:09 Ответить
Альо,це майор Чорнобаєв,з оперативного штабу. Ваш кувшинов героїчно здох...
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26.06.2022 22:10 Ответить
Сашко, а у нас тут вишня, черешня, абрикоси вже пішли - не те, що у вас...
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26.06.2022 22:13 Ответить
***** обыкновенный
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26.06.2022 22:18 Ответить
А де його шия?
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26.06.2022 22:19 Ответить
В могилі. Там він її більше не миє.
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27.06.2022 00:34 Ответить
Радость то какая
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26.06.2022 22:19 Ответить
It just made my day! Keep them coming that way.
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26.06.2022 22:19 Ответить
добре, що у кобздона концертний зал безмежний
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26.06.2022 22:19 Ответить
ах какой был мужичина....ну настоящий *********.....
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26.06.2022 22:25 Ответить
Ну чисто Фантомас.
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26.06.2022 22:28 Ответить
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26.06.2022 22:29 Ответить
кувшіну - трі аршина... на погостє
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26.06.2022 22:46 Ответить
До чого ж огидна парадка у кацапів. Середнє між царським, гітлерівським та НДРівським кітелем. Але, звичайно, гірший варіант.
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26.06.2022 22:56 Ответить
Якого жирного і знатного кувшина потовкли!
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26.06.2022 23:11 Ответить
слово кацап это диагноз = перегной это уже закон

Слава Украине
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26.06.2022 23:11 Ответить
Тепер усе, що залишилось від Кувшинова, скласти в урну у вигляді кувшина і зробити табличку з ФІО. Щоб на цвінтарі був елемент чорного гумору.
Приблизно така концепція:

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26.06.2022 23:12 Ответить
Хм-м-м... Тут, шановний колего, в мою голову вдерлася шалена думка. Суть така: у москалів є непереборне бажання що-небудь потягти. Наприклад, унітаз. Точніше, особливо унітаз.
Тому логічним виглядає дещо інший концепт для новоприставлених поціновувачів хіру алєксандрова...
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27.06.2022 02:45 Ответить
Відбірні орки здихають...
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26.06.2022 23:24 Ответить
Ну и едало! Не удивительно, что он умер.
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26.06.2022 23:31 Ответить
мерзкий жирный опарыш
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26.06.2022 23:37 Ответить
Здох кувшін і @... й з ним
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26.06.2022 23:38 Ответить
Прах собрали в кувшин.
Отныне пребудет с ним вечно
Нефритовый стержень.

(хокку)
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26.06.2022 23:45 Ответить
И джинна из кувшина....(с)
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26.06.2022 23:43 Ответить
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27.06.2022 01:35 Ответить
Іч бравий який, тобі йося буде хорошим зазивалою на канцерт, толпамми кацапня повалить.
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27.06.2022 08:15 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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27.06.2022 02:12 Ответить
Там еще говорят кужугетович где то ошивается
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27.06.2022 02:28 Ответить
Певно, кужугет після спілкування з ****** згадав про легендарну русскую рулєтку. Ну і дещо видозмінив її, враховуючи час, місце й обставини: 21-е століття, Україна і "хаймарси"...
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27.06.2022 02:52 Ответить
Пейте до дна привет флагману, убийцы!

.
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27.06.2022 05:40 Ответить
Міцно обіймаю наших славетних Котиків!
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27.06.2022 07:25 Ответить
Повадился кувшин...
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27.06.2022 07:35 Ответить
алкаш тупорилий звичайне чмо
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27.06.2022 08:17 Ответить
и накрылся кувшинов медным тазом..)
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27.06.2022 09:15 Ответить
Разбитый кувшин уже не склеить (ВСУшная народная мудрость)
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27.06.2022 13:07 Ответить
Призвища кацапські якісь підарастичні, Кувшинов, Бочкарьов, Бутилков, Підарасов.
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27.06.2022 17:36 Ответить
 
 