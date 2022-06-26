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Пол Маккартни вышел на сцену фестиваля "Гластонбери" с украинским флагом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Культовый певец, один из лидеров группы Beatles Пол Маккартни продемонстрировал свою солидарность с Украиной, выйдя на сцену всемирно-известного британского фестиваля "Гластонбери" с украинским флагом.

Для украинских музыкантов на фестивале это было больше, чем просто жест, сообщает корреспондент BBC Марк Савадж, пишет Цензор.НЕТ.

Пол Маккартни вышел на сцену фестиваля Гластонбери с украинским флагом 01
Пол Маккартни вышел на сцену фестиваля Гластонбери с украинским флагом 02
Пол Маккартни вышел на сцену фестиваля Гластонбери с украинским флагом 03

Смотрите: "Ой у лузі червона калина": Pink Floyd воссоединились впервые почти за 30 лет и записали трек с Хлывнюком в поддержку Украины. ВИДЕО

Пол Маккартни вышел на сцену фестиваля Гластонбери с украинским флагом 04
Пол Маккартни вышел на сцену фестиваля Гластонбери с украинским флагом 05

"Для солдат, для людей в Украине и во всем мире, когда ваши великие звезды тебя поддерживают и понимают, это свидетельствует о том, что на твоей стороне правда, - говорит Марко Галаневич из фолк-квартета DakhaBrakha. - Это дает нам вдохновение держаться" .

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Группа Kalush Orchestra, которая представляла Украина на Евровидении-2022 и победила в конкурсе, также поблагодарила звезду за поддержку.

Пол Маккартни вышел на сцену фестиваля Гластонбери с украинским флагом 06

"Многие люди следят за своими кумирами и слушают их, поэтому когда такие суперзвезды, как он, выражают свою поддержку Украине, они действительно помогают нам продвигать наше дело", – говорит фронтмен Олег Псюк.

Обе группы выступили на фестивале в эти выходные, рассказывая миру о сопротивлении своей страны и приобретая фанатов на этом пути.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 на благотворительном аукционе
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Топ комментарии
+37
На самом деле в британском обществе действительно очень сильна поддержка Украины. Недавно путешествовала по Уэльсу, так там в каждом городе и маленьком городочке на одну улицу 2-3 флага украинских висит на зданиях, у мерии, кафе, ресторанах, магазчиках, жилых домиках ..везде
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26.06.2022 22:46
+32
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26.06.2022 22:52
+25
Весь цивілізований світ підтримує Украіну і це дуже приємно ,👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
а мордор в ізоляціі , так як ця кацапська мразота вже всіх дістала і має згинути із мапи світу !!
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26.06.2022 22:38
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26.06.2022 22:37 Ответить
Весь цивілізований світ підтримує Украіну і це дуже приємно ,👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
а мордор в ізоляціі , так як ця кацапська мразота вже всіх дістала і має згинути із мапи світу !!
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26.06.2022 22:38 Ответить
Спасибо Пол!!!
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26.06.2022 22:43 Ответить
На самом деле в британском обществе действительно очень сильна поддержка Украины. Недавно путешествовала по Уэльсу, так там в каждом городе и маленьком городочке на одну улицу 2-3 флага украинских висит на зданиях, у мерии, кафе, ресторанах, магазчиках, жилых домиках ..везде
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26.06.2022 22:46 Ответить
В Німеччині також.
Але є і космополіти-пріспособлєнци... як і кругом
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26.06.2022 23:22 Ответить
В Уэльсе уже лет 15 не был, но в Лондоне поддержка чувствуется.
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26.06.2022 23:36 Ответить
В Лондоне просто не так наглядно. Когда с людьми общаешься, то да, все сочувствуют, но такого количества флагов нет. В Лондоне перемешано всё
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27.06.2022 09:11 Ответить
В Швейцарії також є, але малувато.
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26.06.2022 23:38 Ответить
ну, так нормандці з британцями, руси і сіцілійці то брати по крові
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27.06.2022 09:21 Ответить
В Лондоне - то же! Часто видно украинские флаги на частных домах, много людей со значками - половинка британского и половинка украинского флага, даже возле Downing Street, рядом с резиденцией нашего Бориса красавчика Джонсона большой украинский флаг гордо развивается на высоком старинном здании на Parliament Street!
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27.06.2022 13:18 Ответить
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26.06.2022 22:52 Ответить
🇺🇦💙💛
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26.06.2022 22:52 Ответить
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26.06.2022 23:13 Ответить
Вони поки що не дуже відчули, але повернуться до цього:

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26.06.2022 23:45 Ответить
Дякуємо!
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26.06.2022 23:15 Ответить
Респект та щира подяка,серу Полу !!))
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26.06.2022 23:28 Ответить
А ОСЬ друг Зе ,МОНАТИК ,на своїх концертах в ЕС ПОЗОРИТ УКРАЇНУ - ПСЯЧОЮ МОВОЮ СПІВАЕ
Може його на фронт відкомандирувати ?

KONCERT Monatik Praha #StandWithUkraine 13.6.2022 part 2 #monatik #praha #95kvartal
https://youtu.be/CFgGfhf3QFg

МОНАТИК , ти з якої країни ?
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26.06.2022 23:35 Ответить
Ми тебе правильно розумiемо, шо Русь та ii культура пiшла з Кацапстану, а якщо так, то може ти хреста з себе знiмеш, бо то вiра окупанта?
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27.06.2022 01:32 Ответить
Дякую, Біттле!!!
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26.06.2022 23:48 Ответить
монатік. ти яку країну представляєш ? ГАНЬБА монатіку !
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27.06.2022 00:38 Ответить
Респект Полу Маккартні !!!
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27.06.2022 00:39 Ответить
 
 