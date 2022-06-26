Пол Маккартни вышел на сцену фестиваля "Гластонбери" с украинским флагом. ФОТОрепортаж

Культовый певец, один из лидеров группы Beatles Пол Маккартни продемонстрировал свою солидарность с Украиной, выйдя на сцену всемирно-известного британского фестиваля "Гластонбери" с украинским флагом.

Для украинских музыкантов на фестивале это было больше, чем просто жест, сообщает корреспондент BBC Марк Савадж, пишет Цензор.НЕТ.







Смотрите: "Ой у лузі червона калина": Pink Floyd воссоединились впервые почти за 30 лет и записали трек с Хлывнюком в поддержку Украины. ВИДЕО





"Для солдат, для людей в Украине и во всем мире, когда ваши великие звезды тебя поддерживают и понимают, это свидетельствует о том, что на твоей стороне правда, - говорит Марко Галаневич из фолк-квартета DakhaBrakha. - Это дает нам вдохновение держаться" .

Также читайте: Джонсон и Макрон договорились активизировать военную помощь Украине

Группа Kalush Orchestra, которая представляла Украина на Евровидении-2022 и победила в конкурсе, также поблагодарила звезду за поддержку.

"Многие люди следят за своими кумирами и слушают их, поэтому когда такие суперзвезды, как он, выражают свою поддержку Украине, они действительно помогают нам продвигать наше дело", – говорит фронтмен Олег Псюк.

Обе группы выступили на фестивале в эти выходные, рассказывая миру о сопротивлении своей страны и приобретая фанатов на этом пути.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 на благотворительном аукционе