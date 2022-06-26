Пол Маккартни вышел на сцену фестиваля "Гластонбери" с украинским флагом. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Культовый певец, один из лидеров группы Beatles Пол Маккартни продемонстрировал свою солидарность с Украиной, выйдя на сцену всемирно-известного британского фестиваля "Гластонбери" с украинским флагом.
Для украинских музыкантов на фестивале это было больше, чем просто жест, сообщает корреспондент BBC Марк Савадж, пишет Цензор.НЕТ.
"Для солдат, для людей в Украине и во всем мире, когда ваши великие звезды тебя поддерживают и понимают, это свидетельствует о том, что на твоей стороне правда, - говорит Марко Галаневич из фолк-квартета DakhaBrakha. - Это дает нам вдохновение держаться" .
Группа Kalush Orchestra, которая представляла Украина на Евровидении-2022 и победила в конкурсе, также поблагодарила звезду за поддержку.
"Многие люди следят за своими кумирами и слушают их, поэтому когда такие суперзвезды, как он, выражают свою поддержку Украине, они действительно помогают нам продвигать наше дело", – говорит фронтмен Олег Псюк.
Обе группы выступили на фестивале в эти выходные, рассказывая миру о сопротивлении своей страны и приобретая фанатов на этом пути.
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а мордор в ізоляціі , так як ця кацапська мразота вже всіх дістала і має згинути із мапи світу !!
Але є і космополіти-пріспособлєнци... як і кругом
Може його на фронт відкомандирувати ?
KONCERT Monatik Praha #StandWithUkraine 13.6.2022 part 2 #monatik #praha #95kvartal
https://youtu.be/CFgGfhf3QFg
МОНАТИК , ти з якої країни ?