Испанские ЗРК развернули в Латвии для усиления защиты Балтийского региона на фоне войны в Украине. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Батарею испанских зенитно-ракетных комплексов NASAMS 26 июня развернули на территории военной авиабазы в Лиэлварде в Латвии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Национальных вооруженных сил Латвии.
ЗРК развернута "в ответ на необходимость усиления обороноспособности Балтийского региона после полномасштабного российского вторжения в Украину".
Как передает Delfi, министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что вместе с союзниками по НАТО страна начинает формировать бригаду международных сил.
"Еще до Мадридского саммита было ясно, что наши союзники готовы ответить на сегодняшние вызовы безопасности в Балтийском регионе. Развертывание современных систем противовоздушной обороны в Латвии благодаря решительности правительства Испании является четким подтверждением того, что наша оборона и безопасность отвечают интересам всего Альянса", - заявил Пабрикс.
Вместе с ЗРК в Латвию прибыли 85 солдат, присоединившихся к примерно 500 бойцам вооруженных сил Испании, которые уже находятся в странах Балтии.
Батарея норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS является системой ПВО средней дальности с радиусом действия до 100 км, в состав входят ракеты, радиолокационная станция, командный состав, а также обслуживающий персонал в подразделениях по 100 человек.
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В березні 2020 року КБ «Луч» представило проєкт зі створення нового зенітного ракетного комплексу середньої дальності із заявленою максимальною дальністю ураження цілі до 100 км. В основі комплексу - допрацьована під знищення повітряних цілей керована ракета високоточної системи залпового вогню «Вільха». Слід зазначити, що ракета версії «Вільха-М» має максимальну дальність вогню по наземних цілях у 120 км, при цьому при стрільбі на максимальну дальність вона набирає висоту понад 30 км[46].
Доопрацювання ракети «Вільха» спрямоване на гарантоване знищення типових повітряних цілей, зокрема й тих, яким на 2020 рік у ЗСУ може протидіяти лише ЗРК С-300. Така зенітна керована ракета (ЗКР) буде стартувати з ТПК (штатні від С-300), які виробляє підприємство «Візар». Контур управління ракетою близький до того, що вже відпрацьовано в ході модернізації ЗРК С-125 (модернізація для Анголи). На ракеті може бути встановлено як напівактивну, так і активну радіолокаційну головку самонаведення (ГСН) з інерціальною системою наведення й лінією передачі даних. Така ГСН розроблена приватною компанією «Радіонікс» і забезпечує виявлення і захоплення радіолокаційних цілей з ЕПР 3 м² на відстані близько 20 км, що суттєво збільшує точність наведення ракети, зокрема й по високоманеврових цілях[46].
а не ваЗЕлін
Ukraine - Expected to be ordered for Ukraine by the United States in June 2022. [62]
"US to announce purchase of medium- to long-range surface-to-air missile defense system for Ukraine".