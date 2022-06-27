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Испанские ЗРК развернули в Латвии для усиления защиты Балтийского региона на фоне войны в Украине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Батарею испанских зенитно-ракетных комплексов NASAMS 26 июня развернули на территории военной авиабазы в Лиэлварде в Латвии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Национальных вооруженных сил Латвии.

ЗРК развернута "в ответ на необходимость усиления обороноспособности Балтийского региона после полномасштабного российского вторжения в Украину".

Испанские ЗРК развернули в Латвии для усиления защиты Балтийского региона на фоне войны в Украине 01
Испанские ЗРК развернули в Латвии для усиления защиты Балтийского региона на фоне войны в Украине 02

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Как передает Delfi, министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что вместе с союзниками по НАТО страна начинает формировать бригаду международных сил.

"Еще до Мадридского саммита было ясно, что наши союзники готовы ответить на сегодняшние вызовы безопасности в Балтийском регионе. Развертывание современных систем противовоздушной обороны в Латвии благодаря решительности правительства Испании является четким подтверждением того, что наша оборона и безопасность отвечают интересам всего Альянса", - заявил Пабрикс.

Вместе с ЗРК в Латвию прибыли 85 солдат, присоединившихся к примерно 500 бойцам вооруженных сил Испании, которые уже находятся в странах Балтии.

Батарея норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS является системой ПВО средней дальности с радиусом действия до 100 км, в состав входят ракеты, радиолокационная станция, командный состав, а также обслуживающий персонал в подразделениях по 100 человек.

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Топ комментарии
+14
але для цієї ракети потрібен Порох,
а не ваЗЕлін
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27.06.2022 01:54
+7
Цензор,не на "тлі війни в Україні" а у зв'язку загрози вторгненння Раіссі.
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26.06.2022 23:57
+6
ППО на базі «Ві́льха-М» - аналог НАСАМ з дальністю 100 км
два роки назад Коростильов просив всього 40 млн. дол. та 2 роки на розробку

В березні 2020 року КБ «Луч» представило проєкт зі створення нового зенітного ракетного комплексу середньої дальності із заявленою максимальною дальністю ураження цілі до 100 км. В основі комплексу - допрацьована під знищення повітряних цілей керована ракета високоточної системи залпового вогню «Вільха». Слід зазначити, що ракета версії «Вільха-М» має максимальну дальність вогню по наземних цілях у 120 км, при цьому при стрільбі на максимальну дальність вона набирає висоту понад 30 км[46].

Доопрацювання ракети «Вільха» спрямоване на гарантоване знищення типових повітряних цілей, зокрема й тих, яким на 2020 рік у ЗСУ може протидіяти лише ЗРК С-300. Така зенітна керована ракета (ЗКР) буде стартувати з ТПК (штатні від С-300), які виробляє підприємство «Візар». Контур управління ракетою близький до того, що вже відпрацьовано в ході модернізації ЗРК С-125 (модернізація для Анголи). На ракеті може бути встановлено як напівактивну, так і активну радіолокаційну головку самонаведення (ГСН) з інерціальною системою наведення й лінією передачі даних. Така ГСН розроблена приватною компанією «Радіонікс» і забезпечує виявлення і захоплення радіолокаційних цілей з ЕПР 3 м² на відстані близько 20 км, що суттєво збільшує точність наведення ракети, зокрема й по високоманеврових цілях[46].
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27.06.2022 01:53
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Цензор,не на "тлі війни в Україні" а у зв'язку загрози вторгненння Раіссі.
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26.06.2022 23:57 Ответить
На Цензорі працюють дуже не об'їзджені коники-редактори)))
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27.06.2022 00:03 Ответить
Конихи
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27.06.2022 00:16 Ответить
на вид камазик газон тот шо хлеб возит..а внутри...
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27.06.2022 00:06 Ответить
Дуже знайомі портові перевантажувачі.
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27.06.2022 00:09 Ответить
клятi НАТО
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27.06.2022 01:46 Ответить
ППО на базі «Ві́льха-М» - аналог НАСАМ з дальністю 100 км
два роки назад Коростильов просив всього 40 млн. дол. та 2 роки на розробку

В березні 2020 року КБ «Луч» представило проєкт зі створення нового зенітного ракетного комплексу середньої дальності із заявленою максимальною дальністю ураження цілі до 100 км. В основі комплексу - допрацьована під знищення повітряних цілей керована ракета високоточної системи залпового вогню «Вільха». Слід зазначити, що ракета версії «Вільха-М» має максимальну дальність вогню по наземних цілях у 120 км, при цьому при стрільбі на максимальну дальність вона набирає висоту понад 30 км[46].

Доопрацювання ракети «Вільха» спрямоване на гарантоване знищення типових повітряних цілей, зокрема й тих, яким на 2020 рік у ЗСУ може протидіяти лише ЗРК С-300. Така зенітна керована ракета (ЗКР) буде стартувати з ТПК (штатні від С-300), які виробляє підприємство «Візар». Контур управління ракетою близький до того, що вже відпрацьовано в ході модернізації ЗРК С-125 (модернізація для Анголи). На ракеті може бути встановлено як напівактивну, так і активну радіолокаційну головку самонаведення (ГСН) з інерціальною системою наведення й лінією передачі даних. Така ГСН розроблена приватною компанією «Радіонікс» і забезпечує виявлення і захоплення радіолокаційних цілей з ЕПР 3 м² на відстані близько 20 км, що суттєво збільшує точність наведення ракети, зокрема й по високоманеврових цілях[46].
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27.06.2022 01:53 Ответить
але для цієї ракети потрібен Порох,
а не ваЗЕлін
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27.06.2022 01:54 Ответить
Удивляюсь, война в разгаре, а некоторые только и знают ЗЕ да Порох, Порох да Зе, дождитесь победы, которая несомненно придет, а потом уж разводите срач.
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27.06.2022 03:59 Ответить
Кстати, в Wikipedia статье о NASAMS, указано, что Украина является одним из будущих операторов NASAMS:
Ukraine - Expected to be ordered for Ukraine by the United States in June 2022. [62]
"US to announce purchase of medium- to long-range surface-to-air missile defense system for Ukraine".
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27.06.2022 04:11 Ответить
Класна новина ,Спасибі.
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27.06.2022 06:04 Ответить
І що в тому доброго? Добре, звичайно, якщо нам її зараз поставлять. Але. Має бути власне виробництво необхідної номенклатури озброєнь. Це ключове питання національної безпеки. Щоб не було такої ситуації як зараз, коли своє заблокували, а зараз побираємося з протягнутою рукою без озброєнь по світу, і нам, щось там вицеджують, поштучно.
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27.06.2022 13:03 Ответить
Всё это конечно замечательно, да только вот после двух лет разработки нужно ещё как минимум год-два испытаний, тестов и доводки напильником, а потом вообще самый сложный этап наладка серийного массового производства. От начала разработки до момента когда есть готовый серийный комплекс в товарных количествах с ДОСТАТОЧНЫМ к-вом ракет к нему, которые смогут оказать какой-то эффект на поле боя нужно лет 6-8. Что уж говорить если даже на Нептун времени не хватило, а ведь его баблом не обделяли, два комплекса были оплачены авансом.
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27.06.2022 11:20 Ответить
А Україні можна у Іспанії такі ЗРК купити?
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27.06.2022 08:02 Ответить
Что вы всё ноете !! Вильха , гром-2 и т д. Скажите спасибо зеленскому и его безмозглой команде!! Надо башкой думать , а-не жопой на выборах!!
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27.06.2022 11:30 Ответить
 
 