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Оккупанты атакуют Лисичанск из Попаснянского направления. Нет такого времени, когда вражеская артиллерия стихает, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Лисичанск атакуют с Попаснянского направления, в городе много поврежденного жилья и инфраструктуры, два храма.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Лисичанске, Волчеяровке, Лоскутовке и Верхнекаменке россияне не перестают разрушать жилье, промышленные и административные объекты.

Нет такого времени, когда вражеская артиллерия стихает, сообщает Гайдай.

"Штурмовая авиация оккупанта 26 июня нанесла авиаудары по Лисичанску и Волчеяровке. В Волчеяровке идут бои. Россияне пытались атаковать в районе Верхнекаменки, но вынуждены были отойти - не все из них это смогли сделать самостоятельно. Повреждений в Лисичанске очень много. По возможности, обследуем улицы и дома на наличие пострадавших. Разрушения получили по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц уничтожено сразу шесть частных домов", - отметил Гайдай.

Также россиянами обстреляна территория автовокзала, здания Свято-Митрофановского храма, храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда и одно из админпостроек.

Также смотрите: Лисичанск страдает от авиаударов, войска РФ закрепились в Северодонецке, Сиротине, Воронове и Боровском, - Гайдай. ФОТО

Оккупанты атакуют Лисичанск из Попаснянского направления. Нет такого времени, когда вражеская артиллерия стихает, - Гайдай 01
Оккупанты атакуют Лисичанск из Попаснянского направления. Нет такого времени, когда вражеская артиллерия стихает, - Гайдай 02
Оккупанты атакуют Лисичанск из Попаснянского направления. Нет такого времени, когда вражеская артиллерия стихает, - Гайдай 03
Оккупанты атакуют Лисичанск из Попаснянского направления. Нет такого времени, когда вражеская артиллерия стихает, - Гайдай 04
Оккупанты атакуют Лисичанск из Попаснянского направления. Нет такого времени, когда вражеская артиллерия стихает, - Гайдай 05
Оккупанты атакуют Лисичанск из Попаснянского направления. Нет такого времени, когда вражеская артиллерия стихает, - Гайдай 06
Оккупанты атакуют Лисичанск из Попаснянского направления. Нет такого времени, когда вражеская артиллерия стихает, - Гайдай 07
Оккупанты атакуют Лисичанск из Попаснянского направления. Нет такого времени, когда вражеская артиллерия стихает, - Гайдай 08
Оккупанты атакуют Лисичанск из Попаснянского направления. Нет такого времени, когда вражеская артиллерия стихает, - Гайдай 09
Оккупанты атакуют Лисичанск из Попаснянского направления. Нет такого времени, когда вражеская артиллерия стихает, - Гайдай 10
Оккупанты атакуют Лисичанск из Попаснянского направления. Нет такого времени, когда вражеская артиллерия стихает, - Гайдай 11
Оккупанты атакуют Лисичанск из Попаснянского направления. Нет такого времени, когда вражеская артиллерия стихает, - Гайдай 12

"Они пытаются блокировать город с юга, при этом уничтожают все, что куда может достать их артиллерия и системы залпового огня. Держим оборону Лисичанска", - подчеркнул глава Луганщины.
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Топ комментарии
+10





октябрь 2021 года, россия собрала группировку для вторжения, штаб зеленского готовится к обороне
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27.06.2022 08:39
+7
главное дождаться, чтобы по Лисичанску что-то Бутусов написал, чтобы его сдачу тоже на него повесить, а как там безуглая, кстати, все еще "контролирует и помогает"?
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27.06.2022 08:27
+6
Скільки раз уже чую, що найсильніше на фронті це попаснянське угрупування ворога. То знищіть його, влупіть по ньому всіма "Хаймарсами".
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27.06.2022 08:39
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главное дождаться, чтобы по Лисичанску что-то Бутусов написал, чтобы его сдачу тоже на него повесить, а как там безуглая, кстати, все еще "контролирует и помогает"?
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27.06.2022 08:27 Ответить
Я б фото з річкою не друкувала. Забагато інформації. Це війна,а не блог Гайдая
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27.06.2022 08:33 Ответить
Гайдаю можна, а от Бутусову ніззя.
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27.06.2022 10:00 Ответить
Бульбаші постачають снаряди кацапам, ось і не стихають обстріли.
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27.06.2022 08:36 Ответить
Тільки бульбаші? Думаю є ще хтось. Проаналізуйте зменшення чисельності обстрілів тоді і на сьогодні
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27.06.2022 08:38 Ответить
Там или Китай, что очень для них рисковано, скорее всего кто то из стран ОДКБ, белораха само собой, еще может серерная корея.
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27.06.2022 09:12 Ответить





октябрь 2021 года, россия собрала группировку для вторжения, штаб зеленского готовится к обороне
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27.06.2022 08:39 Ответить
Беумная-королева дэнса.
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27.06.2022 08:48 Ответить
Скільки раз уже чую, що найсильніше на фронті це попаснянське угрупування ворога. То знищіть його, влупіть по ньому всіма "Хаймарсами".
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27.06.2022 08:39 Ответить
Ты думаешь тех Хаймарсов так много? Аж 4 штуки.... Это если честно говоря, примерно уровень средних командно полевых учений где нибудь в Канзасе или Калифорнии.
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27.06.2022 08:58 Ответить
А сильнейшее потому, что многочисленное.
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27.06.2022 09:14 Ответить
Стрельба "Хаймарсами"весьма дорогое и ограниченное ресурсом удовольствие,поэтому ВСУ используют их в основном для уничтожения КП не ниже бригад и батальонных тг.
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27.06.2022 14:43 Ответить
"…потери русских в Северодонецке : 4930 человек убитыми, ранеными или пропавшими без вести, 192 танка и 402 БМП уничтожены, 142 артиллерийских орудия потеряны, 10 самолетов, 30 вертолетов и 102 разведывательных БПЛА. Оно того стоило?"
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27.06.2022 08:57 Ответить
Откуда инфа?
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27.06.2022 09:21 Ответить
А можно вже не слухати цього бл..дть Гайдая ??він що керуе фронтрм ??чі він Залужний ??нащо постійно щось коментувати в давати інтервью в эфірі???це що Цирк, чи якесь Шоу ??? ???він здаеться агент фсб завербований постійно дае коменти де требе і не треба пхае свого носа!!не слухайте його !!Дайте війсковим тишу хватит ******* !!!
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27.06.2022 10:10 Ответить
так душа болить за наших, як їм важко там...
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27.06.2022 10:40 Ответить
 
 