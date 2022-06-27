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Из Антарктиды на фронт: офицер 28-й ОМБр Андрей Зотов пересек мир, чтобы защищать Родину. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Офицер 28 ОМБр Андрей Зотов пересек мир, чтобы защищать Родину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

О полномасштабном вторжении России морской биолог Андрей Зотов узнал, находясь в составе экспедиции на антарктической станции Академика Вернадского.

"Я передал свои исследования коллегам, согласовал планы с руководством станции и отправился в путь. Сначала в Аргентину в Ушуай, затем в Буэнос-Айрес, оттуда через океан в Амстердам, Варшаву, потом Пшемысль и вот наконец я во Львове", - рассказывает о пути домой военный.

В 2014-2015 годах старший лейтенант Андрей Зотов оборонял Украину от российских захватчиков на востоке. А сейчас он – командир роты в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.

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"Хотя мы и были тогда в разных горячих точках, но сейчас масштаб линий столкновения гораздо больше. Враг использует всю мощь, но победа обязательно за нами!" – убежден воин.

Из Антарктиды на фронт: офицер 28-й ОМБр Андрей Зотов пересек мир, чтобы защищать Родину 01
Из Антарктиды на фронт: офицер 28-й ОМБр Андрей Зотов пересек мир, чтобы защищать Родину 02
Из Антарктиды на фронт: офицер 28-й ОМБр Андрей Зотов пересек мир, чтобы защищать Родину 03
Из Антарктиды на фронт: офицер 28-й ОМБр Андрей Зотов пересек мир, чтобы защищать Родину 04
Из Антарктиды на фронт: офицер 28-й ОМБр Андрей Зотов пересек мир, чтобы защищать Родину 05
Из Антарктиды на фронт: офицер 28-й ОМБр Андрей Зотов пересек мир, чтобы защищать Родину 06

Автор: Анастасія Потіха
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Такими гордиться Нація.
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27.06.2022 09:13 Ответить
Українці, ви дивні і чудові люди. ОП сюди не входить,там клоуни
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27.06.2022 09:44 Ответить
В ОП немає українців
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27.06.2022 10:12 Ответить
Бережи Господь вас, Андрію, та ваших побратимів. Дякую.
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27.06.2022 11:15 Ответить
 
 