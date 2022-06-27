"За нашу и вашу свободу": Украина демонстрирует уничтоженную технику российских оккупантов в Варшаве. ФОТОрепортаж

Сегодня, 27 июня, в Варшаве откроется выставка, на которой продемонстрируют российскую технику, уничтоженную или захваченную силами обороны Украины во время отпора вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Среди экспонатов:

основной боевой танк русской армии – Т72Б;

152-мм САУ "МСТА-С";

образцы снарядов РСЗО "Ураган" и "Смерч";









"Все желающие смогут увидеть на выставке "За нашу и вашу свободу" на Замковой площади польской столицы уже сегодня в 09.30", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 тыс. человек, 217 самолетов, 184 вертолета, 1552 танка и 3687 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Участники церемонии открытия:

заместитель министра обороны Украины Анна Маляр;

руководитель Канцелярии Премьер-министра Республики Польша – министр Михал Дворчик;

государственный секретарь Министерства национальной обороны Республики Польша Войцех Скуркевич;

временный поверенный в делах Украины в Республике Польша Олег Куць.