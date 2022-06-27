"За нашу и вашу свободу": Украина демонстрирует уничтоженную технику российских оккупантов в Варшаве. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 27 июня, в Варшаве откроется выставка, на которой продемонстрируют российскую технику, уничтоженную или захваченную силами обороны Украины во время отпора вооруженной агрессии РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Среди экспонатов:
основной боевой танк русской армии – Т72Б;
152-мм САУ "МСТА-С";
образцы снарядов РСЗО "Ураган" и "Смерч";
"Все желающие смогут увидеть на выставке "За нашу и вашу свободу" на Замковой площади польской столицы уже сегодня в 09.30", - говорится в сообщении.
Участники церемонии открытия:
заместитель министра обороны Украины Анна Маляр;
руководитель Канцелярии Премьер-министра Республики Польша – министр Михал Дворчик;
государственный секретарь Министерства национальной обороны Республики Польша Войцех Скуркевич;
временный поверенный в делах Украины в Республике Польша Олег Куць.
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