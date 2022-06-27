РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12937 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
12 859 11
армия РФ (15355) война (46726) выставка (443) Польша (7474) уничтожение (3824) Варшава (173) техника (1541)

"За нашу и вашу свободу": Украина демонстрирует уничтоженную технику российских оккупантов в Варшаве. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 27 июня, в Варшаве откроется выставка, на которой продемонстрируют российскую технику, уничтоженную или захваченную силами обороны Украины во время отпора вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Среди экспонатов:

основной боевой танк русской армии – Т72Б;

152-мм САУ "МСТА-С";

образцы снарядов РСЗО "Ураган" и "Смерч";

За нашу и вашу свободу: Украина демонстрирует уничтоженную технику российских оккупантов в Варшаве 01
За нашу и вашу свободу: Украина демонстрирует уничтоженную технику российских оккупантов в Варшаве 02
За нашу и вашу свободу: Украина демонстрирует уничтоженную технику российских оккупантов в Варшаве 03
За нашу и вашу свободу: Украина демонстрирует уничтоженную технику российских оккупантов в Варшаве 04

"Все желающие смогут увидеть на выставке "За нашу и вашу свободу" на Замковой площади польской столицы уже сегодня в 09.30", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 тыс. человек, 217 самолетов, 184 вертолета, 1552 танка и 3687 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Участники церемонии открытия:

заместитель министра обороны Украины Анна Маляр;

руководитель Канцелярии Премьер-министра Республики Польша – министр Михал Дворчик;

государственный секретарь Министерства национальной обороны Республики Польша Войцех Скуркевич;

временный поверенный в делах Украины в Республике Польша Олег Куць.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Без маляр вже і діти не хрестяться.
показать весь комментарий
27.06.2022 09:35
+7
Та не скажи эта лупатая поболее вересчучки бесит)
показать весь комментарий
27.06.2022 09:37
+7
Полякам надо знать, бо не дай бог шо, Польша будет следующей. В их интересах, чтоб мы уничтожили кацапов
показать весь комментарий
27.06.2022 09:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без маляр вже і діти не хрестяться.
показать весь комментарий
27.06.2022 09:35 Ответить
Та не скажи эта лупатая поболее вересчучки бесит)
показать весь комментарий
27.06.2022 09:37 Ответить
Московська орда !
показать весь комментарий
27.06.2022 09:36 Ответить
Тільки не свободу а ВОЛЮ
показать весь комментарий
27.06.2022 09:39 Ответить
Свобода і воля дещо різні речі.
показать весь комментарий
27.06.2022 09:43 Ответить
За свободу волі.
показать весь комментарий
27.06.2022 09:44 Ответить
опустили мегадержаву ніже плінтуса ...скабеевой би репортаж про цю виставку
показать весь комментарий
27.06.2022 09:40 Ответить
За нашу и вашу!... Дешёвые квартальные подкаты, но, свято верит, что пипла захавает. Тьфу, ***.., аж воротит от этой швали провинциальной.
показать весь комментарий
27.06.2022 09:41 Ответить
Полякам надо знать, бо не дай бог шо, Польша будет следующей. В их интересах, чтоб мы уничтожили кацапов
показать весь комментарий
27.06.2022 09:44 Ответить
Поляки це і без вас , шановна , давно знають . Саме тому не шашлики чекали , а свою армію постійно зміцнювали . У збройних сил Польщі є те що нам поки що тільки сниться ((
показать весь комментарий
27.06.2022 10:39 Ответить
Турборежим Кучмистов продолжаецца...
показать весь комментарий
27.06.2022 09:56 Ответить
 
 