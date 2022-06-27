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Оккупанты украли на Харьковщине тягу и вагоны "УЗ" и сделали из них "новый бронепоезд", - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Рашисты для войны против Украины пригнали "новый" бронепоезд "Енисей", якобы предназначенное для ведения инженерной разведки и доставки боеприпасов к линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Defense Express".

Оккупанты украли на Харьковщине тягу и вагоны УЗ и сделали из них новый бронепоезд, - СМИ 01

"В первую очередь "Енисей" предназначен именно для ведения боевых действий при охране вражеских коммуникаций. На это указывает не только тот факт, что в "голове" поезда стоит платформа с ЗУ-23-2, служащая в первую очередь именно как противопехотное оружие. Но и также – что вторая платформа с БМП-2 имеет аппарель для съезда, чтобы при необходимости эта боевая машина пехоты могла "кружить" вокруг бронха.

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По информации "Defense Express", россияне "прямо признают, что для постройки бронепоезда "Енисей" рашисты украли контейнеры, тепловозы и подвижной состав в "Укрзализныце" на Харьковщине". Заявленная схема поезда – два маневровых тепловоза типа ЧМЭ3, восемь вагонов (из которых четыре – платформы из БМП-2 и ЗУ-23-2).

Оккупанты украли на Харьковщине тягу и вагоны УЗ и сделали из них новый бронепоезд, - СМИ 02

Теоретически, для перевозки грузов есть два крытых вагона-"товарняка". Но в издании отмечают, что и в "товарняках" рашисты оборудовали огневые точки, и в таких крытых вагонах собираются возить, например, боеприпасы.

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СМИ пишет, что у поезда есть самое уязвимое место.

Оккупанты украли на Харьковщине тягу и вагоны УЗ и сделали из них новый бронепоезд, - СМИ 03

"Между колесными парами тепловоза есть топливный бак (черного цвета), в который заливается дизельное топливо, и этот бак не защищен никак. Все, что над колесами в тепловозе ЧМЕ3 – это либо силовая установка, либо кабина экипажа. Эта защита бронелистами на тепловозе – это скорее из разряда "мангалов" на танках, в смысле - дает экипажу психологическое чувство "защищенности", но не выдерживает встречи с NLAW или Javelin, или другими системами противотанкового вооружения", - подчеркнули в "Defense Express".
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Топ комментарии
+26
про тачанки ще забули
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27.06.2022 09:42
+25
Очередная идиотская поделка в стиле мангала на танках. Ну чистые долбо@бы. Реально,кацапское стадо живет в парадигме 100летней давности. Треш.))
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27.06.2022 09:42
+11
Наш паравоз впєрьод лєтіт, в камунє астановка...
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27.06.2022 09:48
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про тачанки ще забули
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27.06.2022 09:42 Ответить
Тачанки делаем мы.
defence-ua.com/news/kb_luch_pokazalo_jak_zsu_vikoristovujut_korsar_na_baggi_dlja_rozgromu_okupantiv_foto-7337.html
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27.06.2022 14:32 Ответить
Очередная идиотская поделка в стиле мангала на танках. Ну чистые долбо@бы. Реально,кацапское стадо живет в парадигме 100летней давности. Треш.))
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27.06.2022 09:42 Ответить
А у нас что, не так? Пластины для бронежилетов из 65Г, весят в 2 раза больше нормальных. Турели установленные на багги, минометы на квадроциклах, клипсы распечатанные на 3D-принтерах.
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27.06.2022 14:36 Ответить
Вундервафля курва!!!
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27.06.2022 09:44 Ответить
ще до тачанок дійде
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27.06.2022 09:44 Ответить
І що - влучити з арти по цьому чуду кацапської інженерної думки ніяк не можливо? Просто записуєто відосики, фотографуємо це чудо. У нас є Армія або є лише дівчатка-кореспонденти?
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27.06.2022 09:46 Ответить
Наш паравоз впєрьод лєтіт, в камунє астановка...
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27.06.2022 09:48 Ответить
пронетемкин поносец
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27.06.2022 09:50 Ответить
Привіт Першій Світовій війні. Ідіоти...
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27.06.2022 09:56 Ответить
Могу спорить, уж что-что, а вот анало говнет этой муйне нет нигде в мире.
А шо там с боевыми пращами, копьями и луками для кацапской срани, которую они называют десантурой, уже сделали репоеды?
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27.06.2022 09:58 Ответить
...
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27.06.2022 09:59 Ответить
Это конечно смешно, но не надо скатываться до уровня совецких худ фильмов, про "немцы все дураки". Тут вылезла логистическая проблема у арии рф. Все снабжение идет по железным дорогам. Вопрос современных партизан-никуда не ушел. Дроны висят. Вот и пришлось кумекать, как ковои охранять. Будел ли толк-никто пока не знает.
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27.06.2022 10:12 Ответить
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27.06.2022 10:18 Ответить
А если его на сани переставить и к дирижаблю привязать...
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27.06.2022 10:31 Ответить
Хорошая цель для Химарса
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27.06.2022 10:41 Ответить
а де вагон для коней і "казаков"
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27.06.2022 10:49 Ответить
Бронепотяг "Єнісейський мародер".
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27.06.2022 10:49 Ответить
У нас теж є бронепотяг...
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27.06.2022 11:00 Ответить
Дебіли, курва!
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27.06.2022 11:14 Ответить
только у русских подобная тяга к бесполезности.....
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27.06.2022 11:40 Ответить
Там всегда бронепоезда создавались только для того, чтобы лётать по периметру гулагии и всех запугать и наконец упереться в коммуну и далее - как в украинской поговорке: "вымок, выкис, вылез - высох, стал на колоду, та и бултых в воду" - и так в зацикленном виде.
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27.06.2022 11:51 Ответить
буде доїзджати до лінії фронту? чи як чергова раша-фашистська "суперзброя" - страшилка? тилового схрону...
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27.06.2022 12:04 Ответить
Этот треш идёт под откос как любой другой поезд. Там хватит и единицы ДРГ с взрывчаткой.
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27.06.2022 12:12 Ответить
На этом аналоговне хорошо сдавать зачеты по подрывному делу.
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27.06.2022 13:35 Ответить
 
 