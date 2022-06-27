Оккупанты украли на Харьковщине тягу и вагоны "УЗ" и сделали из них "новый бронепоезд", - СМИ. ФОТО

Рашисты для войны против Украины пригнали "новый" бронепоезд "Енисей", якобы предназначенное для ведения инженерной разведки и доставки боеприпасов к линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Defense Express".

"В первую очередь "Енисей" предназначен именно для ведения боевых действий при охране вражеских коммуникаций. На это указывает не только тот факт, что в "голове" поезда стоит платформа с ЗУ-23-2, служащая в первую очередь именно как противопехотное оружие. Но и также – что вторая платформа с БМП-2 имеет аппарель для съезда, чтобы при необходимости эта боевая машина пехоты могла "кружить" вокруг бронха.

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По информации "Defense Express", россияне "прямо признают, что для постройки бронепоезда "Енисей" рашисты украли контейнеры, тепловозы и подвижной состав в "Укрзализныце" на Харьковщине". Заявленная схема поезда – два маневровых тепловоза типа ЧМЭ3, восемь вагонов (из которых четыре – платформы из БМП-2 и ЗУ-23-2).

Теоретически, для перевозки грузов есть два крытых вагона-"товарняка". Но в издании отмечают, что и в "товарняках" рашисты оборудовали огневые точки, и в таких крытых вагонах собираются возить, например, боеприпасы.

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СМИ пишет, что у поезда есть самое уязвимое место.

"Между колесными парами тепловоза есть топливный бак (черного цвета), в который заливается дизельное топливо, и этот бак не защищен никак. Все, что над колесами в тепловозе ЧМЕ3 – это либо силовая установка, либо кабина экипажа. Эта защита бронелистами на тепловозе – это скорее из разряда "мангалов" на танках, в смысле - дает экипажу психологическое чувство "защищенности", но не выдерживает встречи с NLAW или Javelin, или другими системами противотанкового вооружения", - подчеркнули в "Defense Express".