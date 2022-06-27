Мариупольцы охотятся на голубей, чтобы не умереть от голода, - СМИ. ФОТОрепортаж

Жители оккупированного армией РФ Мариуполя вынуждены ставить на улицах ловушки на голубей, чтобы не умереть от голода.

Об этом пишет издание Zn.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Жителям города катастрофически не хватает еды. Дошло до того, что они вынуждены ставить на улицах ловушки для голубей, чтобы не умереть от голода", - говорится в сообщении.

Ловушка на голубей в оккупированном Мариуполе

Журналисты отмечают, что люди вынуждены готовить на костре, а затем - хранить в подъездах хворост. Когда его нет, в ход идет деревянная мебель и книги.

Во дворах много разбитых машин. Их владельцы оставляют записки о том, что владелец автомобиля в городе, чтобы его не украли или не отвезли на свалку.

Единственным вариантом помыться для большинства мариупольцев остается общественный душ. Или как называют это место оккупанты: "Пункт помывки".



Помыться можно только в общественных душах