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Мариупольцы охотятся на голубей, чтобы не умереть от голода, - СМИ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Жители оккупированного армией РФ Мариуполя вынуждены ставить на улицах ловушки на голубей, чтобы не умереть от голода.

Об этом пишет издание Zn.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Жителям города катастрофически не хватает еды. Дошло до того, что они вынуждены ставить на улицах ловушки для голубей, чтобы не умереть от голода", - говорится в сообщении.

Мариупольцы охотятся на голубей, чтобы не умереть от голода, - СМИ 01

Ловушка на голубей в оккупированном Мариуполе

Журналисты отмечают, что люди вынуждены готовить на костре, а затем - хранить в подъездах хворост. Когда его нет, в ход идет деревянная мебель и книги.

Мариупольцы охотятся на голубей, чтобы не умереть от голода, - СМИ 02Мариупольцы охотятся на голубей, чтобы не умереть от голода, - СМИ 03Мариупольцы охотятся на голубей, чтобы не умереть от голода, - СМИ 04

Во дворах много разбитых машин. Их владельцы оставляют записки о том, что владелец автомобиля в городе, чтобы его не украли или не отвезли на свалку.

Мариупольцы охотятся на голубей, чтобы не умереть от голода, - СМИ 05

Единственным вариантом помыться для большинства мариупольцев остается общественный душ. Или как называют это место оккупанты: "Пункт помывки".

Мариупольцы охотятся на голубей, чтобы не умереть от голода, - СМИ 06
Помыться можно только в общественных душах
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Топ комментарии
+26
Освобождение по-кацапски.
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27.06.2022 09:43
+25
Интересно, а сколько из тех, кто кричал "Путин введи!" сейчас осталось в Марике? И сколько из нихвыехало на Запад?
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27.06.2022 09:44
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Освобождение по-кацапски.
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27.06.2022 09:43 Ответить
залишились "кацапствующие", які чекали "срусский мир"
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27.06.2022 10:44 Ответить
Интересно, а сколько из тех, кто кричал "Путин введи!" сейчас осталось в Марике? И сколько из нихвыехало на Запад?
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27.06.2022 09:44 Ответить
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27.06.2022 09:49 Ответить
рашистской пропаганды и без тебя хватает, лапоть!
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27.06.2022 09:58 Ответить
50/50. Половина уже живет счастливо в Мариуполе судя по фоткам,а вторая имеет наглость горланить свои ватные бредни сбежав от "братушек" на Запад.
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27.06.2022 09:53 Ответить
Тех кто кричал, ещё после соженния горсовета на наших пленных обменяли.
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27.06.2022 10:39 Ответить
Вони перші виїхали,не чекали своїх визволителів.Тут в нас йшла така одна,говорила по телефону:"Всьо здесь харашо,кормят прєкрасна,всьо замєчятельна.Толька я уже не магу сматрєть на еті рожи бандеравскіє,прям так пратівна,надаєлі.
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28.06.2022 01:20 Ответить
страх
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27.06.2022 09:48 Ответить
а в январе еще зарплаты от 10 штук были и средняя пенсия в районе 7
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27.06.2022 09:48 Ответить
пешком...в городском автобусе говорил с одним из таких...закрыл квартиру и в середине апреля вышел пешком в сторону запорожья...по дороге подобрал попутный бусик
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27.06.2022 10:12 Ответить
це коли чоловік сам - може й пішки, а якщо родина з дітлахами - пішком далеко не зайдеш.
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27.06.2022 16:32 Ответить
так це ж ті самі, хто кликав *****, бо дуже скучили за голубятіною
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27.06.2022 11:27 Ответить
в черзі стоять чоловіки і це...нічого не значить. Це можуть бути ординці в цивільному, може бути массовка, там вже повно русскіх понаєїало. руїни і трупи їх не колишать, "зато мєсто-то какаоє солнєчноє у моря, как тут еті хахли ...є устроілісь. Нічево, ми тут тєперяча жіть будєм."
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27.06.2022 16:35 Ответить
можливо ще поженуть проти України, як донецьких і луганськіх...
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27.06.2022 16:37 Ответить
Чего сидеть и на что надеяться в окупированном и разрушенном городе?
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27.06.2022 09:50 Ответить
Да хрен тех "ватанов" поймёшь.
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27.06.2022 09:57 Ответить
Например родственники старые, которые не хотят уезжать, мужчины которые смотрят за жильё , а семью отправили на большую землю. Всякое бывает. Свой дом бросить очень нелегко, если кроме него больше ничего нету. Это все таки наша земля, мы там родились и выросли.
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27.06.2022 10:46 Ответить
Туди прийшов руССкій мір...
Зато біндєравцав нєт! Путін ввєл...
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27.06.2022 09:50 Ответить
Голуби это опасно! Может они бендеровские, надо долго вымачивать в чистой воде и дважды кипятить.
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27.06.2022 09:51 Ответить
Прочитав коментарі.
Люди ви там що ?
Йо*нулись?
Коли були в окупації Ірпінь,Гостомель,Буча ніхто про ватанів і не заїкавсь.
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27.06.2022 10:21 Ответить
То виродки пишуть, яких цей жах не торкнувся, воно сидить десь у себе на західній і війну тільки по телевізору бачить, в своїй квартирі і при роботі! А люди які чотири місяці тому ще жили в вільній Україні, вже ватники і проданці тільки і за того що географічно їм "пощастило" жити в східних та південих регіонах.Ну то війна ще не закінчилась і не факт що такому сміттю як користувач с ніком "Бандерівець" не прилитить ракету в його дурну макітру!
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27.06.2022 16:16 Ответить
Так це ми винні в тому,що кацапи прийшли асвабаждать Маріуполь?За кого там зажди голосували,за проросійські партії.І кацапів вважали своїми братьями,а не нас.Я не кажу,що там всі люди такі,але таких немало.Є відео з Маріуполя,ще до війни.Там старша жінка розповідає про любов до рашки і як вона люто ненавидить етіх бандерлогав.
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28.06.2022 01:29 Ответить
Ну, а вода там - большой дефицит...
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28.06.2022 22:17 Ответить
А ви переживали, бачите що все у них добре...
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27.06.2022 09:58 Ответить
Это называется русский мор. Скоро кацапы настроят по всему городу сральники с дыркой в полу и будут за это денежку взымать.
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27.06.2022 10:06 Ответить
Як бачиш невдоволених нема, а значить у них все добре
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27.06.2022 10:16 Ответить
Асвабадители хреновы!
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27.06.2022 09:59 Ответить
а могли би полювати на москалів...

і м'яса більше ніж в голуба, і вільніше би жилось і дихалось!
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27.06.2022 10:24 Ответить
кацапы остались ждут второй пенсии, кацапский паспорт.
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27.06.2022 10:26 Ответить
Украинскую пенсию там не начисляют и получить ее нереально, потому что банковская система Украины там не работает вообще. А через линию боёв ездить не получиться, потому что один раз прорваться большая удача и всего лишь. А кацапскую пенсию отжимают кпдыровцы и люмпен.
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27.06.2022 10:47 Ответить
Пенсии начисляют на карты, которые можно обналичить, например в Донецке. Люди в Донецке до сих пор получают украинские пенсии и ржут с хахлов
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27.06.2022 11:49 Ответить
Гетто
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27.06.2022 10:36 Ответить
вот этого и хотели многие
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27.06.2022 10:57 Ответить
какая разніца?
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27.06.2022 11:05 Ответить
Так їм і треба, тому що 100 % були за роісю!!!! Не жаль їх чомусь!!!
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27.06.2022 11:16 Ответить
Я бы не стал навешивать ярлыки мужикам, что стоят спиной на фотке. Они умышленно не хотят показывать лица. Скорее всего большинство из них офицеры ВСУ, службы разведки. Днем они выглядят как затрапезные, замурзанные маргиналы, толкающиеся в очереди за гуманитаркой или расставляющие ловушки для голубей. Вечером же в подвале полуразрушенного дома начинает работать передатчик: - Аджахи вызывают Шулявку, Аджахи вызывают Шулявку, прием... Важнейшая информация о перемещении техники, ее количестве, местах расквартирования личного состава, фамилии командного состава, названия частей уже на следующий день ляжет на рабочий стол Верховного...
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27.06.2022 11:26 Ответить
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27.06.2022 11:46 Ответить
Города, таким каким он был, уже не будет никогда. Слишком много не стало жилья. Просто многие не вернутся--- жить нет где. Заводы без людей металлолом. Порт без индустрии так же. Не ищите врагов и виноватых. Все виноваты, в разной степени конечно. А заплатили там те, которых нет--- они погибли в огромном числе. Не скоро узнаем, сколько. В этом трагедия Мариуполя.
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27.06.2022 11:46 Ответить
Непотрібно тут на жалість давить. путін ввіді вайска. От і тримайте.
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27.06.2022 13:09 Ответить
да? у нас і по Києву горлопани ходили, то їм курва з мп хресний хід подавай, то русскій державним, то ще якась ..я!
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27.06.2022 16:37 Ответить
Ходять тому що ми терпим, тому і прилітає.
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28.06.2022 12:36 Ответить
Куда только руцкий мир дотягивается, получается Сирия
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27.06.2022 11:48 Ответить
Это счас лето, а зимой как же?? Надо побольше дров запасать!
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27.06.2022 12:01 Ответить
Идиоты , а надо было палювати ,на орков , когда ,там ещё был Азов
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27.06.2022 12:04 Ответить
+++
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27.06.2022 13:10 Ответить
Маріуполь русскіє бомбили всім що тільки мали в арсеналі, там тільки ядерку ще не запускали. Як само пан би полював на русскіх в такій ситуації?
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27.06.2022 16:39 Ответить
Дивний ! Так хоч знали б за що прилітає, а так як терпіли, їх ...ь, а вони тихесенько скавчать.
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28.06.2022 12:39 Ответить
Ось такий він русский мир.

В тім це норма для русскої культури та способу життя.

Окупувати окупували. Стелу Маріуполь змінили як тільки фізично до неї дістались. А ось на людей як завжди московії пох - баби ще нарожають.
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27.06.2022 14:15 Ответить
і не бояться з поразіти, шо голубів з біолабораторій спєціально повипускали й вони, ну мінімум, можуть бути грипозні )) а от ховряшки нічо так. й впіймать на раз-два, шаріком для пінг-понга, правда літом вони худі, зате здоровая пісча. тілько блохаста. ))
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27.06.2022 15:50 Ответить
не дай Бог мучитися від голоду щоб аж голубі ловити, це не самий охайний птах, крім того в такій антисанітарії.
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27.06.2022 16:40 Ответить
" голуби - это летающие крысы", це давно всі знають.
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28.06.2022 14:20 Ответить
русскіє влаштували в Україні голодомор. Знову.
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27.06.2022 16:41 Ответить
 
 