Перешел на сторону врага в 2014: капитану ракетного катера РФ, обстреливающего Украину, сообщено о подозрении в госизмене. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему капитану 3 ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым. Пока он командует российским ракетным катером "Вышний Волочёк".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ДБР.
"В 2014 году офицер предал присяге и остался в захваченной российскими оккупантами воинской части. Присягнув вооруженным силам РФ, капитан продолжил службу в российском черноморском флоте. В настоящее время дезертир командует ракетным катером "Вышний Волочёк" и из Черного моря обстреливает ракетами мирные территории Украины", - говорится в сообщении.
Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили ему о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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Но вообще работа с военными была слабо проведена. Депутаты Рады и ряд политиков после того, как отпустили Януковича (еще вопрос к тому, почему его не арестовали в 2004-5-ом за фальсификации выборов и попытку захвата государственной власти и второй раз дали свалить без швабры в жопе) должны были пулей лететь в Крым и к ватникам в Донбассе и чётко рассказывать военным, что они теперь в НАТО будут и зарабатывать в 2.5 раза больше. Любой ценой с максимальной уверенностью убедить их, что им зарплату поднимут в 2.5 раза. Все было бы нормально. Но это сделали кацапы. Кстати, кроме командующих они взяли и обманули. В Крыму в итоге живут хуже, чем жили 8 лет назад. Кинули кацапы и поэтому 0.01% военных сейчас перешел на сторону врага, какая же чудовищная ошибка алчного Путина. Надо просто хорошо ощущать было менталитет военных и шахтеров в 2014-ом. Там очень сложные люди с чудовищно низкими моральными планками, надо очень хорошо уметь управлять ими, ну тут Кличко бы хорошо мог помочь и за ним бы пошли.
- это всё пи..здешь, это что, любовь и преданность Родине определяется одной лишь заработной платой? А вот по этому критерию можно уже точно определить кто друг, а кто враг.