Перешел на сторону врага в 2014: капитану ракетного катера РФ, обстреливающего Украину, сообщено о подозрении в госизмене. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему капитану 3 ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым. Пока он командует российским ракетным катером "Вышний Волочёк".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ДБР.

"В 2014 году офицер предал присяге и остался в захваченной российскими оккупантами воинской части. Присягнув вооруженным силам РФ, капитан продолжил службу в российском черноморском флоте. В настоящее время дезертир командует ракетным катером "Вышний Волочёк" и из Черного моря обстреливает ракетами мирные территории Украины", - говорится в сообщении.

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Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили ему о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.