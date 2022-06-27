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За сутки рашисты нанесли 20 ударов по Донбасу. Среди пострадавших – ребенок. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов. Оккупанты ударили авиацией, ракетами, артиллерией, РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч". Есть убитые и раненые мирные жители.

За сутки рашисты нанесли 20 ударов по Донбасу. Среди пострадавших – ребенок 01

"Враг попал в города Авдеевка, Славянск, Торецк, Бахмут, Константиновка, Марьинка, пгт Райгородок, села Новолуганское, Малиновка, Екатериновка, Маяки, Карповка. Разрушения получили 20 гражданских объектов - 11 жилых зданий, школа, школа-завод, гаражи", - говорится в сообщении.

Известно, что в селе Малиновка в результате обстрела кассетными снарядами ранен мальчик 2012 года рождения. Ребенок находится в больнице.

Также читайте: Рашисты нанесли удар по Славянску, - мэр

За сутки рашисты нанесли 20 ударов по Донбасу. Среди пострадавших – ребенок 02
За сутки рашисты нанесли 20 ударов по Донбасу. Среди пострадавших – ребенок 03

Также читайте: Россияне обстреляли кассетными боеприпасами громаду в Донецкой области, известно, по меньшей мере об одном раненом, - Кириленко


За сутки рашисты нанесли 20 ударов по Донбасу. Среди пострадавших – ребенок 04
За сутки рашисты нанесли 20 ударов по Донбасу. Среди пострадавших – ребенок 05
За сутки рашисты нанесли 20 ударов по Донбасу. Среди пострадавших – ребенок 06
За сутки рашисты нанесли 20 ударов по Донбасу. Среди пострадавших – ребенок 07
За сутки рашисты нанесли 20 ударов по Донбасу. Среди пострадавших – ребенок 08
За сутки рашисты нанесли 20 ударов по Донбасу. Среди пострадавших – ребенок 09
За сутки рашисты нанесли 20 ударов по Донбасу. Среди пострадавших – ребенок 10
За сутки рашисты нанесли 20 ударов по Донбасу. Среди пострадавших – ребенок 11

Также смотрите: Ракеты, "Грады", "Ураганы", артиллерия, танки. Россияне нанесли 15 ударов по Донетчине за сутки, - Нацполиция. ФОТО


За сутки рашисты нанесли 20 ударов по Донбасу. Среди пострадавших – ребенок 12
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Сумно.

Як було покарано росіян? Які дії з пацифікації було проведено?
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27.06.2022 14:21 Ответить
 
 