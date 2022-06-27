Враг обстрелял Николаев и 4 населенных пункта региона. Есть погибшие и пострадавшие, - Нацполиция. ФОТО

Враг ведет обстрелы Николаева и четырех населенных пункта региона. Полиция фиксирует последствия вражеских атак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в минувшие выходные под удары попал областной центр, села Константиновка, Березнеговатое, Любомировка и Прибугское. В результате обстрелов повреждены жилые дома, складское помещение и другие объекты гражданской инфраструктуры. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие.

Полиция документирует каждый факт военных преступлений, совершенных русскими войсками. Продолжается расследование уголовных производств, начатых по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.









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В течение 25-26 июня сотрудники всех подразделений полиции оперативно отреагировали на 1033 сообщения от граждан.

"Чтобы предотвратить проявления мародерства, а также для выявления и задержания правонарушителей на улицах населенных пунктов Николаевщины в круглосуточном режиме за правопорядком следят более 100 пеших и автопатрулей", - говорится в сообщении.