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"Оккупант, тебя ждет только смерть", - в Луганской области партизаны расклеили листовки. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Партизаны расклеили патриотические открытки в оккупированном Новопскове Луганской области.
Подходящие фото опубликовала Луганская ОВА, сообщает Цензор.НЕТ.
"Партизаны Луганской области напомнили оккупантам и коллаборантам в славном городе Новопсков, что на украинской земле их ждет только смерть!!! Луганская область не сдается! Наши земляки сопротивляются врагу и ждут освобождения Луганщины. Новопсков - это Украина!", - говорится в сообщения.
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