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"Оккупант, тебя ждет только смерть", - в Луганской области партизаны расклеили листовки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Партизаны расклеили патриотические открытки в оккупированном Новопскове Луганской области.

Подходящие фото опубликовала Луганская ОВА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Партизаны Луганской области напомнили оккупантам и коллаборантам в славном городе Новопсков, что на украинской земле их ждет только смерть!!! Луганская область не сдается! Наши земляки сопротивляются врагу и ждут освобождения Луганщины. Новопсков - это Украина!", - говорится в сообщения.

Дивіться: Херсонські партизани полонили двох окупантів: "Скоро для вас настане українська ніч - ніч розплати". ВIДЕО

Оккупант, тебя ждет только смерть, - в Луганской области партизаны расклеили листовки 01
Оккупант, тебя ждет только смерть, - в Луганской области партизаны расклеили листовки 02
Оккупант, тебя ждет только смерть, - в Луганской области партизаны расклеили листовки 03
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27.06.2022 11:52 Ответить
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27.06.2022 11:53 Ответить
окупантам - смерть!
правда за Україною, українці на своїй землі!
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27.06.2022 11:55 Ответить
партизанам на заметку ! в нижних углах приклеиваете лезвия.чтоб срывающий патриот после первой листовки больше не прикосался к ней
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27.06.2022 11:59 Ответить
треба бити -- одно ******* якии іх хер считає -- Дмитро Корчинськии сказав шо для них і 5оо т це ніщо -- тільки обтріпаюця
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27.06.2022 12:05 Ответить
От якби у бэлгороді хтось повісив тролінг накшталт "новобєлгород це Україна". Ото б визгу і палаючих срак було....
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27.06.2022 12:06 Ответить
Ще б хто днрою зайнявся.Читала розповіді людей,яких вивезли в диру з Маріуполя.Там над ними просто знущаються .Сепарські свиноматки обзивають-і брудні вони,і голодні,і бандеровці.Треба донести до відома іуд дировських,щоб боялися спати і по вулицях ходити-за кожне слово або дію в бік наших людей розплата буде
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27.06.2022 12:16 Ответить
Bravoooo! smertь kaцапаm !👍😎
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27.06.2022 12:20 Ответить
 
 