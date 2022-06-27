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Американский сенатор Джим Риш посетил Гостомель и Ирпень. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Американский сенатор, глава Республиканского крыла Комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш посетил Киевщину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

По его словам, сенатор Риш побывал в Гостомеле и Ирпене, где "собственными глазами увидел разрушенные населенные пункты и последствия преступлений российской армии".

"Также делегация побывала в Международном аэропорту "Антонов", где рашисты разрушили украинский самолет "Мрия". Сенатор Джим Риш был поражен увиденным", - написал Кулеба.

Он также поблагодарил международных партнеров за мощную поддержку.

Також дивіться: Посол США в Україні Брінк відвідала аеродром у Гостомелі. ФОТО

Американский сенатор Джим Риш посетил Гостомель и Ирпень 01

Американский сенатор Джим Риш посетил Гостомель и Ирпень 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ірпінь - символ неймовірної жорстокості російської війни і безглуздого насилля, - Шольц. ФОТО

Американский сенатор Джим Риш посетил Гостомель и Ирпень 03

Американский сенатор Джим Риш посетил Гостомель и Ирпень 04

Американский сенатор Джим Риш посетил Гостомель и Ирпень 05
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Топ комментарии
+14
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это очень правильное решение, показывать последствия кацапской оккупации.
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27.06.2022 12:09
+3
може проєкт зробить, закону для Европи і Канади, члєнкєс запросить і члєнкинь, аналітеси зроблять доповідь до аналітикині Урсули фон дер Ляєн, так що добрє що приїхав, а не кривляеться, як Ермак.
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27.06.2022 12:09
+3
Очередной правильный дедок, но уж если вы приезжаете на эту кровавую "экскурсию", тогда тяните за собой, как минимум, по сотне тысяч тонн военной помощи, каждый! Хватит уже "запугивать" лендлизом.
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27.06.2022 12:21
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Правила форума Совет форумчан
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это очень правильное решение, показывать последствия кацапской оккупации.
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27.06.2022 12:09 Ответить
може проєкт зробить, закону для Европи і Канади, члєнкєс запросить і члєнкинь, аналітеси зроблять доповідь до аналітикині Урсули фон дер Ляєн, так що добрє що приїхав, а не кривляеться, як Ермак.
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27.06.2022 12:09 Ответить
Очередной правильный дедок, но уж если вы приезжаете на эту кровавую "экскурсию", тогда тяните за собой, как минимум, по сотне тысяч тонн военной помощи, каждый! Хватит уже "запугивать" лендлизом.
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27.06.2022 12:21 Ответить
Якщо у вас щось з пам'ятю, то нагадаю - після останнього приїзду групи сенаторів/конгресменів на чолі з пані Пелосі обсяг запланованой допомоги зріс з 30 до 40 ярдів. Так що вони точно не даремно приїздять.
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27.06.2022 18:14 Ответить
Это республиканец и Украине очень важна двухпартийная поддержка, чтобы не зависеть от американской внутренней политики. У республиканцев осенью высокие шансы забрать большинство в обеих палатах парламента, тогда без них Байден ничего не сделает. Так что пусть ездят и напитываются ненавистью к русне.
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27.06.2022 20:09 Ответить
от і сенатори підтягуються ..ще місяць два і рашку з усіх гуманітарних інстанцій погонять зі всіх ринків бірж та трастів...
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27.06.2022 12:48 Ответить
блеать, их сюда привозят по-пугать, а я тут живу
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27.06.2022 13:56 Ответить
А є ще чим лякати? Здається більшість всього прибрали.

Якщо порівнювати з тим що показують дрони із міст де зараз йдуть бої то в Ірпені можна сказати що їх не було.
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27.06.2022 14:19 Ответить
прям мекка для туризма есть и другие места например гуляйполе орехов...и т.д.
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27.06.2022 16:29 Ответить
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27.06.2022 16:30 Ответить
Як же ці зелені вилупки задовбали всіх тягати ну в самі присамі постраждалі ірпіні бучі. Що до Миколаїва чи Харкова далеко? Ну звозіть на Сумщину Чернігівщину хоча б!
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27.06.2022 18:03 Ответить
 
 