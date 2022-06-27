Американский сенатор Джим Риш посетил Гостомель и Ирпень. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Американский сенатор, глава Республиканского крыла Комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш посетил Киевщину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.
По его словам, сенатор Риш побывал в Гостомеле и Ирпене, где "собственными глазами увидел разрушенные населенные пункты и последствия преступлений российской армии".
"Также делегация побывала в Международном аэропорту "Антонов", где рашисты разрушили украинский самолет "Мрия". Сенатор Джим Риш был поражен увиденным", - написал Кулеба.
Он также поблагодарил международных партнеров за мощную поддержку.
Топ комментарии
+14 Мобильный крематорий
показать весь комментарий27.06.2022 12:09
+3 Yuriy Smith
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+3 Michael Oehlenschlaeger
показать весь комментарий27.06.2022 12:21
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Якщо порівнювати з тим що показують дрони із міст де зараз йдуть бої то в Ірпені можна сказати що їх не було.