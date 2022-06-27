Американский сенатор Джим Риш посетил Гостомель и Ирпень. ФОТОрепортаж

Американский сенатор, глава Республиканского крыла Комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш посетил Киевщину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

По его словам, сенатор Риш побывал в Гостомеле и Ирпене, где "собственными глазами увидел разрушенные населенные пункты и последствия преступлений российской армии".

"Также делегация побывала в Международном аэропорту "Антонов", где рашисты разрушили украинский самолет "Мрия". Сенатор Джим Риш был поражен увиденным", - написал Кулеба.

Он также поблагодарил международных партнеров за мощную поддержку.

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