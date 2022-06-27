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Последствия ночных ракетных ударов по Харькову. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг нанес ракетный удар по жилому сектору и учебному заведению Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
События произошли в Шевченковском и Киевском районах Харькова.
В результате взрыва и пожара повреждены жилые дома, швейный цех, школа и другие здания.
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Як було покарано росіян? Які дії з пацифікації було проведено?
жило собі тихо-мирно чудове двухмільонне місто, та одного разу випала йому честь стати основою нової держави, держави яка повинна була захищати один народ, який до цього 1000 років був пригніченним та не мав права на власну державність
але мешканці цього міста повели себе вкрай дивно
- вибрали мером жида, батько якого був Адольф (на честь Гітлера), жид той був наперстрочніком з місцевого ринку.
- вибрали депутатами у Верховну Раду виключно жидів, що ненавиділи українців та створили у Верховній Раді фракцію ОПЗЖ
- на 95 відсотків проголосували за жида-українофоба, жида-наркомана, жида-вора, жида-росіянина.
- стали бігати по вулицях та волати - не треба нам вашого Бандеру, ми Пушкіна всім серцем кохаєм, навіть встановили біля Фр. Бульвара пам'ятник Улусбеку Золотої Орди
й розгнівалось тоді само небо на мешканців цього міста
й посипались їм на голови:
- Іскандери, Онікси, Калібри
- Гради, Смерчі, Урагани
- вакуумні, касетні, форфорні бомби
але все одно не перейменовували вони вул.Пушкінску на вул.Ст.Бандери
- тоді небо додало ще просту ствольну артілерею калибра 152 мм
але стояли мешканці міста на своєму - любимо кирилицю, любимо Пушкіна, й будем завжди вибирати на будь яку керівну посаду тільки ватних жидів
так й зникло назавжди ото найчудове місто в противоборстві з Богом та небом
амінь