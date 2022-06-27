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В лесу под Славутичем нашли российскую "Точку-У". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Саперы и члены териториальной обороны, осматривающие территорию в лесах вокруг Славутича, нашли там сбитую системой ПВО российскую ракету "Точка-У".
Об этом сообщил мэр города Юрий Фомичев, передает Цензор.НЕТ.
"Этот "подарок" русского мира лежит в нашем лесу еще со времен оккупации. Ракета была сбита нашей системой противовоздушной обороны и сейчас не несет никакой угрозы. Но напоминаю горожанам, что посещать леса сейчас категорически запрещено, ведь таких "подарков" может быть еще много ", – сказал мэр.
По словам Фомичева, сейчас члены территориальной обороны и саперы осматривают территорию и разминируют и обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы.
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+12 Igor Uh
показать весь комментарий27.06.2022 14:23
+11 Андрей Максимов ea238c91
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+9 vismavista
показать весь комментарий27.06.2022 13:59
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І ще: точка, якої в нас мало і яка економно розходується лише по складам та штабам, вдруг полетить на вокзал, аби підставити рашу ще раз? Це після того, як раша себе вже сто раз так опаскудила сама, що ніякої підстави давно не потрібно.
слабак ти в логіці паша. _хоча всі ви москалі такі