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В лесу под Славутичем нашли российскую "Точку-У". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Саперы и члены териториальной обороны, осматривающие территорию в лесах вокруг Славутича, нашли там сбитую системой ПВО российскую ракету "Точка-У".

Об этом сообщил мэр города Юрий Фомичев, передает Цензор.НЕТ.

"Этот "подарок" русского мира лежит в нашем лесу еще со времен оккупации. Ракета была сбита нашей системой противовоздушной обороны и сейчас не несет никакой угрозы. Но напоминаю горожанам, что посещать леса сейчас категорически запрещено, ведь таких "подарков" может быть еще много ", – сказал мэр.

По словам Фомичева, сейчас члены территориальной обороны и саперы осматривают территорию и разминируют и обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы.

Читайте: Российские оккупанты покинули Славутич, - мэр города Фомичев

В лесу под Славутичем нашли российскую Точку-У 01
В лесу под Славутичем нашли российскую Точку-У 02
В лесу под Славутичем нашли российскую Точку-У 03
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Топ комментарии
+12
Павлуша долбойоб, ану розкажи як кацапи одразу в своїх телеграмах розганяли новину про точне влучання по військовим, а потім почали екстреного видаляти. Або розкажи про точки які були на параді в одному з кацапських міст.
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27.06.2022 14:23
+11
як швидко експерти з вакцинації стали військовими експертами
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27.06.2022 14:31
+9
Жалко не установку
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27.06.2022 13:59
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Жалко не установку
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27.06.2022 13:59 Ответить
Балістичну ракету збивати у нас нічим пво не може збивати їх а засобів про в нас немає( На кого *** ці новини розраховані хз((( Краще військових рятуйте в Лисичянську які в оперативному окрж.
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27.06.2022 14:17 Ответить
як швидко експерти з вакцинації стали військовими експертами
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27.06.2022 14:31 Ответить
В спам, тролль!
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27.06.2022 18:34 Ответить
Не знаю как работает кассетная точка-У, но выглядит как отделившийся разгонный блок, а кассетная часть отлично себе полетела дальше по инерции, раскидывая шарики на большой площади. И ПВО вообще могло ее не сбить, просто ветром закрутило и разгонный блок мог отлететь на десяток км в любом направлении, пока падал.
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27.06.2022 14:01 Ответить
Нет, это ты один для всех, а правда - всегда одна.
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27.06.2022 14:11 Ответить
звідки ти знаєш, що всі подарила? це тобі кисєльов сказав? чи лічно пуйло? А назад з сирії привезти не могли?
І ще: точка, якої в нас мало і яка економно розходується лише по складам та штабам, вдруг полетить на вокзал, аби підставити рашу ще раз? Це після того, як раша себе вже сто раз так опаскудила сама, що ніякої підстави давно не потрібно.
слабак ти в логіці паша. _хоча всі ви москалі такі
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27.06.2022 14:18 Ответить
Кацапського дятла, який сьогодні зарегав акк, щоб тут насрати своєю брехнею, скоро відправлять за відомим маршрутом. А кацапські Точки по республіці білорусь їздили колонами в березні, є багато підтверджень з відео.
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27.06.2022 14:55 Ответить
Павлуша долбойоб, ану розкажи як кацапи одразу в своїх телеграмах розганяли новину про точне влучання по військовим, а потім почали екстреного видаляти. Або розкажи про точки які були на параді в одному з кацапських міст.
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27.06.2022 14:23 Ответить
"правда" в том , шо тебя покалечила лишняя хромосома ...как и всех твоих сородичей..
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27.06.2022 15:51 Ответить
ще в києві дофіга рускоротого населення, вкрай потрібно іще їм пару пілюль від рашні. продовжуйте лікування.
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27.06.2022 14:12 Ответить
*** шо вони несуть((( Це двигун відділений при польоті від бойової частини ракети !!!! Бойова частина десь влучила !!! ****** хайпери(((
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27.06.2022 14:09 Ответить
Странно... а чого ти, такий розумний, не в однострої та зі зброєю у тих лісах.... а сидиш пи####ш з канапи....
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27.06.2022 14:13 Ответить
Звідки ти знаєш де Я і що я роблю лапоть ?
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27.06.2022 14:19 Ответить
і шо він с***дів? і чого тебе це так завело? Якщо автор замітки - тоді зрозуміло.
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27.06.2022 14:22 Ответить
Аууу звідки ти знаєш де Я і що роблю ?
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27.06.2022 14:24 Ответить
Судячи з активності - сидиш на дивані у каментах цензора. Активно
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27.06.2022 14:41 Ответить
ти про мобільні пристрої нічого ж не чув, так?
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27.06.2022 14:57 Ответить
А ти йди вчи уроки бо як повернусь живим з війни-прийду і в куток поставлю (
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27.06.2022 16:50 Ответить
А ти йди вчи уроки бо як повернусь живим з війни-прийду і в куток поставлю (
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27.06.2022 16:51 Ответить
Только судя по фото она не сбита, отделилась кассетная БЧ, а отработанная ступень просто упала
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27.06.2022 14:17 Ответить
спеціально для "одарованих" - Точка У - не балістична ракета.
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27.06.2022 14:29 Ответить
Точка У - якраз балістична.
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27.06.2022 14:35 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/rosiia-povernula-na-ozbroiennia-balistychni-rakety-tochka-u/
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27.06.2022 14:35 Ответить
космическа торпеда хрущовских времен
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27.06.2022 15:26 Ответить
 
 