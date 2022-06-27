Действующие санкции против РФ следует укреплять газовым эмбарго, - Порошенко встретился с главой Мюнхенской конференции Хойзгеном. ФОТОрепортаж
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Пятый президент Петр Порошенко во время встречи с главой Мюнхенской конференции безопасности Кристофом Хойзгеном призвал усилить санкционное давление на РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
Также они обсудили "План Маршалла" для восстановления Украины.
"Подробно обсудили множество вопросов международной повестки дня, вызовов безопасности Украины и мира, а также вопросы внутреннего развития нашего государства. Более осведомленного в нашей проблематике, видимо, и не найти. Настоящий союзник, друг Украины и вдумчивый собеседник", - отметил Порошенко.
По словам пятого президента, стороны подробно обсудили подходы к противостоянию путинскому режиму, прекращению войны и победе Украины.
"Отметили, что если действующие санкции пока не привели к изменениям в поведении агрессора, то следует их укреплять, в том числе благодаря газовому эмбарго. Никаких компромиссов в вопросе введения разрушительных санкций против России, ведь только так можно рассчитывать на победу в войне, которую начал Путин против ЕС и всего мира", - добавил лидер "ЕС".
Также Порошенко призвал заблокировать весь российский экспорт – так, как западные страны делали это с яхтами российских олигархов.
"Решительно осудили шантаж путинского режима, который превратил зерно в оружие, и отметили важность деблокады украинских портов и избегание мирового продовольственного кризиса. Мы также обсудили потребность "Плана Маршалла" для послевоенного восстановления Украины и подходы к его наполнению. Признали, что должно быть не только о финансовых ресурсах, но и о продолжении глубинных реформ в Украине и о соблюдении верховенства прав и свобод слова", - подытожил пятый президент.
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