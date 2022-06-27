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Действующие санкции против РФ следует укреплять газовым эмбарго, - Порошенко встретился с главой Мюнхенской конференции Хойзгеном. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Война в Украине

Пятый президент Петр Порошенко во время встречи с главой Мюнхенской конференции безопасности Кристофом Хойзгеном призвал усилить санкционное давление на РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Также они обсудили "План Маршалла" для восстановления Украины.

"Подробно обсудили множество вопросов международной повестки дня, вызовов безопасности Украины и мира, а также вопросы внутреннего развития нашего государства. Более осведомленного в нашей проблематике, видимо, и не найти. Настоящий союзник, друг Украины и вдумчивый собеседник", - отметил Порошенко.

По словам пятого президента, стороны подробно обсудили подходы к противостоянию путинскому режиму, прекращению войны и победе Украины.

"Отметили, что если действующие санкции пока не привели к изменениям в поведении агрессора, то следует их укреплять, в том числе благодаря газовому эмбарго. Никаких компромиссов в вопросе введения разрушительных санкций против России, ведь только так можно рассчитывать на победу в войне, которую начал Путин против ЕС и всего мира", - добавил лидер "ЕС".

Также Порошенко призвал заблокировать весь российский экспорт – так, как западные страны делали это с яхтами российских олигархов.

"Решительно осудили шантаж путинского режима, который превратил зерно в оружие, и отметили важность деблокады украинских портов и избегание мирового продовольственного кризиса. Мы также обсудили потребность "Плана Маршалла" для послевоенного восстановления Украины и подходы к его наполнению. Признали, что должно быть не только о финансовых ресурсах, но и о продолжении глубинных реформ в Украине и о соблюдении верховенства прав и свобод слова", - подытожил пятый президент.

Читайте: На пути в ЕС мы должны сделать шаги по законодательству о свободе СМИ и независимости регулятора СМИ от действующей власти, - Порошенко

Действующие санкции против РФ следует укреплять газовым эмбарго, - Порошенко встретился с главой Мюнхенской конференции Хойзгеном 01
Действующие санкции против РФ следует укреплять газовым эмбарго, - Порошенко встретился с главой Мюнхенской конференции Хойзгеном 02
Действующие санкции против РФ следует укреплять газовым эмбарго, - Порошенко встретился с главой Мюнхенской конференции Хойзгеном 03
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Топ комментарии
+7
Євген Кошовий з "Кварталу 95" ледь не розревівся, виїхавши до Варшави Євген Кошовий розповів про свої відчуття, опинившись на концерті у Варшаві поруч з Оленою Кравець. Чи не найзворушливішим моментом у Варшаві стала зустріч "кварталівців" з Євгеном Кошовим, який не бачився з більшістю колег з самого початку війни. https://u-news.com.ua/130535-yevgen-koshovyi-z-kvartalu-95-led-ne-rozrevivsia-vyikhavshy-do-varshavy.html Виникає питання, чому Кошового пропустили закордон на концерт Кварталу, а Порошенка - на засідання Парламентської асамблеї НАТО і мера Чернігова Атрошенка - до Польщі на підписання угоди підтримку на рівні муніципалітету та донорів - НІ?
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27.06.2022 14:28
+4
Есть единственный и относительно простой способ лишить кацапов газа. Это Сирийский вопрос. Сирия лежит на пути прокладки газопровода из арабских стран. Поэтому Путин и вцепился в Асада любой ценой, это единственная причина всей сирийской операции, куда он отдал огромные средства. Сирия без Асада, Ирак американский и Турция, а также Израиль и Иордания - вполне могли бы разрулить строительство газопровода и качать больше, чем оба северных потока вместе взятые. Но безмозглые европейцы наверное даже карту мира не открывали в своей жизни. Иначе как объяснить такую чушь, что Германия нанесла большой ущерб России и якобы ей должна. Эти дегенераты даже не видят, что все нападение шло через Польшу, Беларусь, Украину и Балтийские страны. И там была оккупация до них, оккупация во время них, оккупация после них, Беларусь один раз бомбили кацапы (в хлам разнесли), а Украину бомбили 2 раза, даже 3 раза некоторые города, когда кацапов в 41-ом году на контрнаступлении взяли в клещи и прокотлили так жестко, что потом Сталинград захватили, но дальше уже союзники высосали всю нацистскую авиацию на Лондон, Африку, Италию и потом уже Францию, и разбомбили промышленность. Надо сейчас ради выживания Европы уничтожить Асада. Не бомбить город, а для начала ликвидировать важных персон и его самого, точным ударом ракеты с кораблей американских. Мощных ракет, да даже с ядерной боеголовкой может придется атаковать, если не убить его другими способами. Захватить с Турцией всю Сирию по корень и срочно везти газопроводы. Все, Кацапии после этого конец. Но США не идут на это, у них газа тоже много и они заинтересованы в СПГ. Им финансово это невыгодно. Европа должна сама без них это решить еще в 2012-ом году, но зассала.
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27.06.2022 14:09
+4
Значить, вчора Порошенка за кордон випустили безперешкодно. Навчилися, і затямили, що так просто з рук не зійде
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27.06.2022 14:37
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Есть единственный и относительно простой способ лишить кацапов газа. Это Сирийский вопрос. Сирия лежит на пути прокладки газопровода из арабских стран. Поэтому Путин и вцепился в Асада любой ценой, это единственная причина всей сирийской операции, куда он отдал огромные средства. Сирия без Асада, Ирак американский и Турция, а также Израиль и Иордания - вполне могли бы разрулить строительство газопровода и качать больше, чем оба северных потока вместе взятые. Но безмозглые европейцы наверное даже карту мира не открывали в своей жизни. Иначе как объяснить такую чушь, что Германия нанесла большой ущерб России и якобы ей должна. Эти дегенераты даже не видят, что все нападение шло через Польшу, Беларусь, Украину и Балтийские страны. И там была оккупация до них, оккупация во время них, оккупация после них, Беларусь один раз бомбили кацапы (в хлам разнесли), а Украину бомбили 2 раза, даже 3 раза некоторые города, когда кацапов в 41-ом году на контрнаступлении взяли в клещи и прокотлили так жестко, что потом Сталинград захватили, но дальше уже союзники высосали всю нацистскую авиацию на Лондон, Африку, Италию и потом уже Францию, и разбомбили промышленность. Надо сейчас ради выживания Европы уничтожить Асада. Не бомбить город, а для начала ликвидировать важных персон и его самого, точным ударом ракеты с кораблей американских. Мощных ракет, да даже с ядерной боеголовкой может придется атаковать, если не убить его другими способами. Захватить с Турцией всю Сирию по корень и срочно везти газопроводы. Все, Кацапии после этого конец. Но США не идут на это, у них газа тоже много и они заинтересованы в СПГ. Им финансово это невыгодно. Европа должна сама без них это решить еще в 2012-ом году, но зассала.
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27.06.2022 14:09 Ответить
Газовое эмбарго сложно уводить с учетом того что не все страны ЕС могут сейчас отказаться от российского газа. в лучшем случае последует уменьшение закупки российского газа а уже через длительный период и возможный отказ.
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27.06.2022 14:09 Ответить
Смєрд, вали на срувєсну
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27.06.2022 14:18 Ответить
Євген Кошовий з "Кварталу 95" ледь не розревівся, виїхавши до Варшави Євген Кошовий розповів про свої відчуття, опинившись на концерті у Варшаві поруч з Оленою Кравець. Чи не найзворушливішим моментом у Варшаві стала зустріч "кварталівців" з Євгеном Кошовим, який не бачився з більшістю колег з самого початку війни. https://u-news.com.ua/130535-yevgen-koshovyi-z-kvartalu-95-led-ne-rozrevivsia-vyikhavshy-do-varshavy.html Виникає питання, чому Кошового пропустили закордон на концерт Кварталу, а Порошенка - на засідання Парламентської асамблеї НАТО і мера Чернігова Атрошенка - до Польщі на підписання угоди підтримку на рівні муніципалітету та донорів - НІ?
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27.06.2022 14:28 Ответить
Атрощенко по тій справі не проходить.
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27.06.2022 14:40 Ответить
Значить, вчора Порошенка за кордон випустили безперешкодно. Навчилися, і затямили, що так просто з рук не зійде
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27.06.2022 14:37 Ответить
знову заводиш тему на манівці? Я тебе попереджав...
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27.06.2022 15:12 Ответить
пішов слідом за корабльом !
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27.06.2022 17:05 Ответить
Звісно ж для певної категорії дебілів, Україна сама по Києву стріляє, лише задля того, щоб звинуватити кацапів...
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27.06.2022 16:55 Ответить
Один нулевой встретился с другим нулевым, но зато как это преподносится!
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27.06.2022 15:16 Ответить
 
 