Детсады и образовательные учреждения Кемеровской области РФ опубликовали посты с благодарностью армии за сотни убитых украинцев СКРИНШОТЫ

Детские сады и другие образовательные учреждения Кемеровской области РФ опубликовали посты о сотнях убитых украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Расстрига".

"Спасибо за это нашим отважным военным!" - говорилось в сообщениях детского сада "Колосок", шахматной школы имени Кустова, музыкальной школы №19 города Анжеро-Судженска и других подобных организаций.

После того, как на публикации об убитых украинцах обратили внимание СМИ и соцсети, часть детских учреждений их удалили. Однако страницы в ВК и без того наполнены контентом о ходе так называемой "спецоперации", что делает их более похожими на новостные ленты СМИ, чем на аккаунты образовательных организаций.







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