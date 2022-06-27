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Детсады и образовательные учреждения Кемеровской области РФ опубликовали посты с благодарностью армии за сотни убитых украинцев СКРИНШОТЫ

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Детские сады и другие образовательные учреждения Кемеровской области РФ опубликовали посты о сотнях убитых украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Расстрига".

"Спасибо за это нашим отважным военным!" - говорилось в сообщениях детского сада "Колосок", шахматной школы имени Кустова, музыкальной школы №19 города Анжеро-Судженска и других подобных организаций.

После того, как на публикации об убитых украинцах обратили внимание СМИ и соцсети, часть детских учреждений их удалили. Однако страницы в ВК и без того наполнены контентом о ходе так называемой "спецоперации", что делает их более похожими на новостные ленты СМИ, чем на аккаунты образовательных организаций.

Детсады и образовательные учреждения Кемеровской области РФ опубликовали посты с благодарностью армии за сотни убитых украинцев 01
Детсады и образовательные учреждения Кемеровской области РФ опубликовали посты с благодарностью армии за сотни убитых украинцев 02
Детсады и образовательные учреждения Кемеровской области РФ опубликовали посты с благодарностью армии за сотни убитых украинцев 03

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Топ комментарии
+49
Нация моральных уродов. Коллективное *****.
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27.06.2022 14:06
+28
пригадалось
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27.06.2022 14:13
+24
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27.06.2022 14:07
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Нация моральных уродов. Коллективное *****.
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27.06.2022 14:06 Ответить
Проттвно, отвратительно, печально ..!
Просвета НЕТ - ни завтра, ни сегодня ..!
Господь создал расею НЕ СЛУЧАЙНО..!
А как образчик ада, преисподней ..!
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27.06.2022 14:11 Ответить
пригадалось
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27.06.2022 14:13 Ответить
а ще ось таке.
жіночки теж із блими підвязками на руках
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27.06.2022 14:14 Ответить
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27.06.2022 14:07 Ответить
пока он в эту кучу не поссыт, ничего не склеится.
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27.06.2022 14:09 Ответить
Поссать туда должны оба родителя,но лучше ВВХ
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27.06.2022 14:12 Ответить
що ВВХ ссит та серет - то на вес золота
спочатку то пакуют в чемодан, потім в пробірки
а потім вакцину СПУТНИК з цього виробляють
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27.06.2022 15:03 Ответить
Когда вижу єто фото, сразу думаю про то, как делаются домашние пельмешки на продажу...
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27.06.2022 14:13 Ответить
Только вместо мужика будет волосатая тетка
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27.06.2022 14:18 Ответить
додати цементу краще зліпиться
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27.06.2022 14:26 Ответить
Откуда в детском саде с романтичным названием "Колосок" известно про единственный храм в Метелкино? Да и музыкальная школа занята не очень свойственным для ее деятельности расчетами среднего арифметического...Уж не на Лубянке находятся эти заведения? Или пл. Дзержинского?
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27.06.2022 14:09 Ответить
Да понятно,что писалось это не детьми и не музыкантами.Но не подписываться же в самом деле-"С приветом от фсб"
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27.06.2022 14:14 Ответить
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28.06.2022 19:55 Ответить
На кой хрен нам это надо? То что кацапы @бнутые на всю голову известно столетиями.
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27.06.2022 14:09 Ответить
НІ!
Де хто і зараз шукає "ХАРОШИХ РЮСЬКІХ".
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27.06.2022 14:30 Ответить
Ці істоти не мають права на існування
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27.06.2022 14:11 Ответить
Видно,что Арахламию там читают внимательно
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27.06.2022 14:11 Ответить
Або це Арахамія читає їх...
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27.06.2022 18:08 Ответить
Та всі це перепостили навіть Цензор. А могли б і ігнорувати відверту фігню.
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28.06.2022 09:42 Ответить
одним словом - дебіли
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27.06.2022 14:11 Ответить
Вирощують вибл...дків,на голову наших нащадків. Кацапи неповинні лишати потомство
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27.06.2022 14:12 Ответить
Прям дети писали? В конце еще не хватает ХАЙЛЬ ГИТЛЕР!!!
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27.06.2022 14:13 Ответить
Мені несутєво що знищуватиме кацапів! Суттєво,аби їх небуло
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27.06.2022 14:14 Ответить
"какая разница на каком языке и под каким памятником"

малоросс Зеленский (избранное)
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27.06.2022 14:15 Ответить
Нелюди у всій своїй красі
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27.06.2022 14:17 Ответить
І навіть після цього підтвердженого в ЗМІ аморального і анті гуманного відношення росіян до Українців, серед самих Українців знайдуться несповна розуму щоб зараз не кажучи після війни (а вона закінчиться перемогою Українського народу) казати привселюдно щось на кшталт такого: " у нас одна багатовікова спадщина, велікая російська культура, братья навекі".
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27.06.2022 14:17 Ответить
Хто небудь, чим небудь затикніть погане патякало Арахімії. Цей довбень вже наговорив, в нормальній країні, на пожиттєве або смертну кару під час війни.
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27.06.2022 14:17 Ответить
нам для Гааги навіть збирати нічого не треба..вони самі все надають, тварюки. Ще й пишаються..цинізм зашкалює
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27.06.2022 14:17 Ответить
Валерия Новодворская: Проблема в народе, а не в Путине. Путин - это зеркало, в котором отражается народная душа.

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27.06.2022 14:19 Ответить
ага, світоч мислі - новодворська, ще одна бувша хароша русская...
Будь-який народ можна зробити бидлом і злодієм уміючи. В історії усіх народів були часи, за які нащадкам стидно. Але правителі бачили нездатність бидла до великих справ і тому допомагали своїм народам ставати кращими і сильнішими. Шукали кращих і брали собі на службу. В раші - наверх прориваються негідники.
росіяни, що виїхали в Європу чи Америку ведуть себе значно краще ніж ті, що осталися вдома. Повно їхніх відео в ютюб. І закони поважають і не серуть сусідам. Бо знають що відплата буде невідворотня.
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27.06.2022 15:11 Ответить
для мене це не новина, ще з часів 1-ї Чеченської війни я зрозумів, що росіяни гірше(кращі!)) нацистів/фашистів
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27.06.2022 14:23 Ответить
Тут є одна, але принципова різниця.
Якщо німці проголосили себе вищою нацією, елітою Білої раси - то в них принаймні були для цього підстави. Бо це - нація воїнів, інженерів, поетів і філософів. Нація Ґете, Шіллера, Ніцше, ...ну ви зрозуміли.
"Нацизм" кацапів - це "вялічіє" смердючого ґалькоґоліка, який в оббльованій майці та обписюганених треніках рачкує біля під'їзду і дурним ревінням визвіряється на нормальних сусідів - "ва-а-ааа! уроды! чмо! антелигенты вонючие! ********! варня-я-яяя!.."
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27.06.2022 16:13 Ответить
орков надо убивать. Как они нас, так и мы их... Без жалости и сомнений. Это уже многовековая истина
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27.06.2022 14:35 Ответить
Фрик-шоу...
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27.06.2022 14:35 Ответить
Заклик до всіх: будь ласка, припиніть порівнювати цю клоаку із Третім Райхом! "Схожі", блть, як свиня на коня.
І так, росія безумовно заслуговує на остаточне вирішення кацапського питання у стилі діда Адольфа. Тобто - старий добрий геноссе Геноцид. Усі способи тут придатні, від газових камер і масових розстрілів (промисловий масштаб) до спалення живцем усього населення дярєвні в придатному для цього хліву.
Бо це навіть не просто якісь там негри або ще які дикуни - ті хоч і об'єктивно не дотягують до білої чи азійської раси, але най живуть. Кацапи - небезпечні унтерменші, які загрожують існуванню усіх націй і рас. А отже, не мають права на біологічне існування. І з ними треба вчинити так само, як із зараженими поголів'ям свиней.
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27.06.2022 14:36 Ответить
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27.06.2022 14:50 Ответить
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27.06.2022 14:51 Ответить
Нічого нового. Де наші кібервійска? Відправте їм фото з трупами їхніх «героїв».
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27.06.2022 15:02 Ответить
этот ху..ий режим на оккупированных территориях Украины делает тоже самое, одна юнармия чего стоит.
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27.06.2022 15:15 Ответить
колобарантка радуется рашке в мариуполе..какие мазохисты
https://www.youtube.com/watch?v=iU7DjpX7FkM&pp=wgIGCgQQAhgB
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27.06.2022 15:32 Ответить
треба їм туди додати фото,
щоб точно знали за що дякують,

за вбивства дітей в Україні і за мародерство орків
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27.06.2022 15:34 Ответить
так есть было видео гдето шшо трехлеткам в яслях застегивают про совок гагарина и кпсс..у него на лице какой то шо он и говорить не может а на башке пилотка..или тот кринж на 9 мая..
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27.06.2022 15:34 Ответить
Тю, а славнозвісна зайва хромосома. Чим не "генетичне превосходство руського". Що правда це більше ознака генетичного каліцтва, але для русні згадіца..
Взагалі яка різниця, на сьогодні вони це саме мерзотне, що залишилося в цевілізованому світі. Навіщо розбиратися чому? Достатньо факту.
Про генетичну/етнічну вищість кацапи часто толочуть, і про винищення інших націй. То ж ознак нацизму в них більше ніж достатньо, і вони з'явилися не цього року, і навіть не в 2014.
Для безпеки ВСЬОГО СВІТУ, буквально і без перебільшення, рф має бути знищено, якщо не тотально з населенням, то як мінімум, знищена як держава, позбавлена ядерного потенціалу і демілітаризована. Бо то є пошесть планети, виродки, цінності та світогляд яких несумісний з цивілізованим людством.
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27.06.2022 15:43 Ответить
Такі маленькі, а вже ділди:

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27.06.2022 15:54 Ответить
Страна **@нутых...
Подлежат тотальному уничтожению, как раковая опухоль на теле Земли!
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27.06.2022 18:11 Ответить
І хто їм дав ту тісячу - звістно хто - кращий друг *********** - абхазька абізяна.
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28.06.2022 16:03 Ответить
 
 