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Детсады и образовательные учреждения Кемеровской области РФ опубликовали посты с благодарностью армии за сотни убитых украинцев СКРИНШОТЫ
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Детские сады и другие образовательные учреждения Кемеровской области РФ опубликовали посты о сотнях убитых украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Расстрига".
"Спасибо за это нашим отважным военным!" - говорилось в сообщениях детского сада "Колосок", шахматной школы имени Кустова, музыкальной школы №19 города Анжеро-Судженска и других подобных организаций.
После того, как на публикации об убитых украинцах обратили внимание СМИ и соцсети, часть детских учреждений их удалили. Однако страницы в ВК и без того наполнены контентом о ходе так называемой "спецоперации", что делает их более похожими на новостные ленты СМИ, чем на аккаунты образовательных организаций.
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Просвета НЕТ - ни завтра, ни сегодня ..!
Господь создал расею НЕ СЛУЧАЙНО..!
А как образчик ада, преисподней ..!
жіночки теж із блими підвязками на руках
спочатку то пакуют в чемодан, потім в пробірки
а потім вакцину СПУТНИК з цього виробляють
Де хто і зараз шукає "ХАРОШИХ РЮСЬКІХ".
малоросс Зеленский (избранное)
Будь-який народ можна зробити бидлом і злодієм уміючи. В історії усіх народів були часи, за які нащадкам стидно. Але правителі бачили нездатність бидла до великих справ і тому допомагали своїм народам ставати кращими і сильнішими. Шукали кращих і брали собі на службу. В раші - наверх прориваються негідники.
росіяни, що виїхали в Європу чи Америку ведуть себе значно краще ніж ті, що осталися вдома. Повно їхніх відео в ютюб. І закони поважають і не серуть сусідам. Бо знають що відплата буде невідворотня.
Якщо німці проголосили себе вищою нацією, елітою Білої раси - то в них принаймні були для цього підстави. Бо це - нація воїнів, інженерів, поетів і філософів. Нація Ґете, Шіллера, Ніцше, ...ну ви зрозуміли.
"Нацизм" кацапів - це "вялічіє" смердючого ґалькоґоліка, який в оббльованій майці та обписюганених треніках рачкує біля під'їзду і дурним ревінням визвіряється на нормальних сусідів - "ва-а-ааа! уроды! чмо! антелигенты вонючие! ********! варня-я-яяя!.."
І так, росія безумовно заслуговує на остаточне вирішення кацапського питання у стилі діда Адольфа. Тобто - старий добрий геноссе Геноцид. Усі способи тут придатні, від газових камер і масових розстрілів (промисловий масштаб) до спалення живцем усього населення дярєвні в придатному для цього хліву.
Бо це навіть не просто якісь там негри або ще які дикуни - ті хоч і об'єктивно не дотягують до білої чи азійської раси, але най живуть. Кацапи - небезпечні унтерменші, які загрожують існуванню усіх націй і рас. А отже, не мають права на біологічне існування. І з ними треба вчинити так само, як із зараженими поголів'ям свиней.
https://www.youtube.com/watch?v=iU7DjpX7FkM&pp=wgIGCgQQAhgB
щоб точно знали за що дякують,
за вбивства дітей в Україні і за мародерство орків
Взагалі яка різниця, на сьогодні вони це саме мерзотне, що залишилося в цевілізованому світі. Навіщо розбиратися чому? Достатньо факту.
Про генетичну/етнічну вищість кацапи часто толочуть, і про винищення інших націй. То ж ознак нацизму в них більше ніж достатньо, і вони з'явилися не цього року, і навіть не в 2014.
Для безпеки ВСЬОГО СВІТУ, буквально і без перебільшення, рф має бути знищено, якщо не тотально з населенням, то як мінімум, знищена як держава, позбавлена ядерного потенціалу і демілітаризована. Бо то є пошесть планети, виродки, цінності та світогляд яких несумісний з цивілізованим людством.
Подлежат тотальному уничтожению, как раковая опухоль на теле Земли!