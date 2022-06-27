Правоохранители и силовики провели рейды по ночным клубам Киева и вручили 219 повесток. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители вместе с представителями военного комиссариата провели рейды в Киеве. Проверили 420 заведений, ночью из них работали два.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полиции Киева, по результатам отработки мужчинам призывного возраста вручены повестки, задержаны лица с наркотиками и еще в отношении 73 нарушителей составлены административные протоколы.

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"В условиях военного положения граждане должны соблюдать ограничения комендантского времени. Так, полицейские Киева вместе с военными комиссарами ночью усиленно патрулируют улицы города, скверы и парки, а также акцентируется внимание на проверках ночных развлекательных заведений. Из всех проверенных в ночное время работали два заведения и обнаружено 413 человек, нарушивших комендантское время. Из числа этих граждан комиссар проверял мужчин призывного возраста на наличие соответствующих приписных удостоверений. В результате 219 мужчинам были вручены повестки в военкомат", - сообщил глава столичной полиции Иван Выговский.

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