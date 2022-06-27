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Президент Молдовы Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Молдовы Майя Санду посетила Бородянку, Бучу, Ирпень, чтобы увидеть последствия российской оккупации украинских территорий.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киевскую область приехала президент Молдовы Майя Санду. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень, чтобы своими глазами убедиться в последствиях российской оккупации украинских территорий", - написал он в телеграм-канале.

В свою очередь Санду в твиттере позже написала, что "утратила речь из-за уровня насилия и разрушений", которые увидела.

Читайте: Президент Молдовы Санду прибыла в Киев

"Я сегодня в Украине. Посетила города Бородянка, Буча и Ирпень. Утратила дар речи из-за уровня насилия и разрушений, которые мы увидели. Это невероятная трагедия, и мы от всей души желаем смелым самоотверженным украинским людям мира, свободы и процветания и жизни по их собственному выбором", - написала Санду.

Как сообщалось, президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, прибыла с рабочим визитом в Киев.

Также смотрите: Жители подтопленного Демидова в Киевской области перекрывали трассу. ВИДЕО

Президент Молдовы Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень 01
Президент Молдовы Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень 02
Президент Молдовы Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень 03
Президент Молдовы Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень 04
Президент Молдовы Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень 05
Президент Молдовы Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень 06
Президент Молдовы Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень 07
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Топ комментарии
+16
Якщо Україна не зупинить нацика та фашиста путлера, таке забезпечено Молдові та іншим країнам Європи.
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27.06.2022 14:32
+8
Від неї потрібне прохання до ЗСУ в звільненні придністровья. Бо ми не можемо самостійно вторгатися на суверенну теріторію Молдови.
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27.06.2022 14:36
+8
Санду, ти розумієш, що Молдову чекає рівно те саме, якщо не діяти на випередження із тим ПМР? Будуть такі самі розваляні обгорівші панельки, а в росзмі - це молдова сама себе обстріляла
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27.06.2022 14:45
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Якщо Україна не зупинить нацика та фашиста путлера, таке забезпечено Молдові та іншим країнам Європи.
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27.06.2022 14:32 Ответить
Однозначно.
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27.06.2022 14:43 Ответить
Від неї потрібне прохання до ЗСУ в звільненні придністровья. Бо ми не можемо самостійно вторгатися на суверенну теріторію Молдови.
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27.06.2022 14:36 Ответить
ничего просить не надо рашисты конченные которые в ПМР сами назло сбегут в ********** более адекватные уже учат молдавский язык и сдают экзамены... некоторые имея гражданство Молдовы и Украины думают переехать в Украину... поверьте мне --кацапы назло всем пойдут пешком по шпалам у свою рашу..парашу...
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27.06.2022 14:48 Ответить
Правильно
я ещё добавлю что этот загон Приднестроьвский давно бы здох если бы Украина и Молдова разом перекрыла все ходы и выходы!!
но к сожалению и при Януковиче и при Порошенко и при нашем продажном Додоне это не было зделанно
и сепары свободно катались в Одессу и не только
кроме того получают до сих пор бесплатно от паРаши газ и долг уже 8 млрд долларов и плешивый всеми средствами пытаться навесить этот долг сепаров на всех молдаван
весь бюджет сепарского Приднестровья это рыбницкий металлургический и Кучурган кач грэс
если Молдова перестанет покупать электроэнергию и не будет выдавать лицензию на экспорт метала - сепары вымрут с голоду
еще хочу отметить что когда Кремль попробовал устроить мобилизацию русин для отправки воевать в Украину и рассчитывали как минимум на 15 тыс голов - то в военкомат пришли два алкаша!!
остальные покрывались кто куда
либо в Одескую область либо в Молдову
вот такие там вояки!!!
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27.06.2022 15:13 Ответить
Так не покупайте электроэнергию и не давайте лицензию. Не вариант?
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27.06.2022 16:18 Ответить
А світити вони будуть чим - очима? А опалення, а побут? Майже вся промисловість Молдавії - на Лівому (українському споконвіків) березі Дністра. Нещодавно спробували "рипнутись" по газу - не пригадаєш, чим закінчилося?
Чувак вище (з биком на трикольорі) записує пафосні монологи ... а задниця-то гола: ні промисловості, ні армії. Мобілізація в Придністрянщині дійсно була провалена : українці проти українців воювати не пішли. Тирасполь має достатньо сил для самозахисту.
Хай би "герої" з трикольорами спробували знову штурмувати Бендери, Тирасполь, чи Рибницю, - то й повторили би для себе 1992 рік...
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27.06.2022 19:56 Ответить
Придністров'я достатньо жорстко ізолювати з боку України і з боку Молдови. Тобто блокувати Придністров'я по всьому периметру кордону і їм кінець. Чому досі це не зробили, для мене загадка. Мабуть в тому хтось кровно зацікавлений.
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27.06.2022 15:08 Ответить
Розгадка твоєї "загадки" - в історії Української Придністрянщини. Як ти хотів, щоб українці українців "жорстко ізолювали", "блокували".... може ще запропонуєш, щоб ... убивали?
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27.06.2022 19:29 Ответить
а де півшостий екскурсовод? видно нанюханий десь валяється.
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27.06.2022 14:39 Ответить
Думаю вона в а*уї від побаченого
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27.06.2022 14:44 Ответить
Розчарований. Найближчий добрий сусід першим має поспішити на допомогу, а не через півроку приїхати на фотосесію серед руїн. З г...ном, на якому ніде клейма ставити чаусом реакція була куди швидшою і бурхливішою. Правильно, що Президент її не супроводжує.
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27.06.2022 14:45 Ответить
Як на мене, могли б їй чауза відправити Новою поштою взад в Молдову і нехай би Молдові з ним було щастя. Він нам і нах.. не треба.
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27.06.2022 15:12 Ответить
Я тебе напомню на всякий случай про допомогу молдаван
в самом начале войны все с всех южных районов беженцев массово заезжали в Молдову
молловане из встречали на границе кто чем мог и кормили и одевали и забирали к себе домой или возили бесплатно в центры по приемки
и до сих пор в Молдове более ста тыс беженцев которых молдоване приютили и делятся последним куском хлеба
Санду сама следила за тем что бы каждый баженец мог пристроиться куда нибудь и был накормлен и по ее распоряжению были организованы центр в во в ёж районах Молдовы
а так же Молдова отправляла гуманитарную помощь из того что имеем
так же через молдавские таможни ездят тысячи грузовиков с Украины с зерном в сторону ЕС
Мы помогаем чем можем ибо самим не очень сладко
чемты ещё не доволен???
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27.06.2022 15:20 Ответить
Не задоволений реакцією Молдови як держави. Підтримка санкцій - НІТ, закриття для рус.літаків неба - НІТ, обмеження постачання газу-нафти -НІТ, ізоляція пмр - НІТ. А те, що людей наших прийняли - ДЯКУЄМО! І, до речі Санду сьогодні не тільки на фотосесію приїхала, а привезла якісь "серйозні сигнали" щодо небезпечної пмр. Чи не військового захисту шукає в України?
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27.06.2022 18:26 Ответить
Санду, ти розумієш, що Молдову чекає рівно те саме, якщо не діяти на випередження із тим ПМР? Будуть такі самі розваляні обгорівші панельки, а в росзмі - це молдова сама себе обстріляла
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27.06.2022 14:45 Ответить
там уже все вылезали диснейленд..голливуд постанова дикорации..вы все врети)провокация хунты)
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27.06.2022 14:59 Ответить
Молдава должна ввести визовый режим для раши
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27.06.2022 15:52 Ответить
Санду, терміново запрошуй ЗСУ до Придністровя, і ЗСУ за день розжене цей зброд і цим самим убеспечить свої тили і тебе разом з Молдавією.
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27.06.2022 19:09 Ответить
 
 