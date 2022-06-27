Президент Молдовы Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Молдовы Майя Санду посетила Бородянку, Бучу, Ирпень, чтобы увидеть последствия российской оккупации украинских территорий.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"В Киевскую область приехала президент Молдовы Майя Санду. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень, чтобы своими глазами убедиться в последствиях российской оккупации украинских территорий", - написал он в телеграм-канале.
В свою очередь Санду в твиттере позже написала, что "утратила речь из-за уровня насилия и разрушений", которые увидела.
"Я сегодня в Украине. Посетила города Бородянка, Буча и Ирпень. Утратила дар речи из-за уровня насилия и разрушений, которые мы увидели. Это невероятная трагедия, и мы от всей души желаем смелым самоотверженным украинским людям мира, свободы и процветания и жизни по их собственному выбором", - написала Санду.
Как сообщалось, президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, прибыла с рабочим визитом в Киев.
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я ещё добавлю что этот загон Приднестроьвский давно бы здох если бы Украина и Молдова разом перекрыла все ходы и выходы!!
но к сожалению и при Януковиче и при Порошенко и при нашем продажном Додоне это не было зделанно
и сепары свободно катались в Одессу и не только
кроме того получают до сих пор бесплатно от паРаши газ и долг уже 8 млрд долларов и плешивый всеми средствами пытаться навесить этот долг сепаров на всех молдаван
весь бюджет сепарского Приднестровья это рыбницкий металлургический и Кучурган кач грэс
если Молдова перестанет покупать электроэнергию и не будет выдавать лицензию на экспорт метала - сепары вымрут с голоду
еще хочу отметить что когда Кремль попробовал устроить мобилизацию русин для отправки воевать в Украину и рассчитывали как минимум на 15 тыс голов - то в военкомат пришли два алкаша!!
остальные покрывались кто куда
либо в Одескую область либо в Молдову
вот такие там вояки!!!
Чувак вище (з биком на трикольорі) записує пафосні монологи ... а задниця-то гола: ні промисловості, ні армії. Мобілізація в Придністрянщині дійсно була провалена : українці проти українців воювати не пішли. Тирасполь має достатньо сил для самозахисту.
Хай би "герої" з трикольорами спробували знову штурмувати Бендери, Тирасполь, чи Рибницю, - то й повторили би для себе 1992 рік...
в самом начале войны все с всех южных районов беженцев массово заезжали в Молдову
молловане из встречали на границе кто чем мог и кормили и одевали и забирали к себе домой или возили бесплатно в центры по приемки
и до сих пор в Молдове более ста тыс беженцев которых молдоване приютили и делятся последним куском хлеба
Санду сама следила за тем что бы каждый баженец мог пристроиться куда нибудь и был накормлен и по ее распоряжению были организованы центр в во в ёж районах Молдовы
а так же Молдова отправляла гуманитарную помощь из того что имеем
так же через молдавские таможни ездят тысячи грузовиков с Украины с зерном в сторону ЕС
Мы помогаем чем можем ибо самим не очень сладко
чемты ещё не доволен???