Оккупанты нанесли удар по Чугуеву. Есть погибшие, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
26 июня около 20:30 российские оккупанты обстреляли город Чугуев Харьковской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.
"В результате обстрела частично разрушен частный дом и хозяйственные постройки. Есть погибшие и раненые. Полицейские собрали доказательства и задокументировали военные преступления РФ", - говорится в сообщении.
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