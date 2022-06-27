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обстрел (20144) Нацполиция (15731) Харьковщина (4123)

Оккупанты нанесли удар по Чугуеву. Есть погибшие, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

26 июня около 20:30 российские оккупанты обстреляли город Чугуев Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Оккупанты нанесли удар по Чугуеву. Есть погибшие, - Нацполиция 01

"В результате обстрела частично разрушен частный дом и хозяйственные постройки. Есть погибшие и раненые. Полицейские собрали доказательства и задокументировали военные преступления РФ", - говорится в сообщении.

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Оккупанты нанесли удар по Чугуеву. Есть погибшие, - Нацполиция 02
Оккупанты нанесли удар по Чугуеву. Есть погибшие, - Нацполиция 03
Оккупанты нанесли удар по Чугуеву. Есть погибшие, - Нацполиция 04
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27.06.2022 14:49 Ответить
Сейчас проще назвать город по которому не нанесли удары. С десяток хоть наберется?
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27.06.2022 14:51 Ответить
Ужгород ***** не бомбив бо там його посіпака орбан гандон мешкає
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27.06.2022 15:20 Ответить
Бо головний редактор на фронті. Вибачте вже якось.
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27.06.2022 15:22 Ответить
І де десятки тисяч переглядів, сотні коментарів, натовп журнашлюг київських і політиків? А тю, точно, це ж не жива дєвачка і рашистка придавлена новобудовою в Києві!
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27.06.2022 18:32 Ответить
 
 