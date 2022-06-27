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обстрел (20144) Херсонщина (3500) Офис Генпрокурора (2042)

Рашисты не прекращают обстрелы Херсонщины. Зафиксирован ракетный удар по поселку, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Рашисты не прекращают обстрелы Херсонщины. Зафиксирован ракетный удар по поселку, - Офис Генпрокурора 01

"По данным следствия, 26 июня военные страны-агрессора в очередной раз осуществили ракетный обстрел территории пгт Нововоронцовка Бериславского района Херсонщины. Снаряд упал на территорию частного домовладения, оно разрушено. Какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют.

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Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и гражданские объекты", - говорится в сообщении.

Рашисты не прекращают обстрелы Херсонщины. Зафиксирован ракетный удар по поселку, - Офис Генпрокурора 02

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации.
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Ублюдочна лівацька помийка "Українська правда" викотила величезну статтю про те, що Денисова ніби вигадувала всі ці історії про російські згвалтування. Російські гвалтівники аплодують.
УП, перейменуйтесь вже в Вісник терористів.
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27.06.2022 15:54 Ответить
На УПячку можна і потрібно подавати до суду.Це чисто русняве замолення..
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27.06.2022 15:55 Ответить
Там багато замовних матеріалів, в інтересах зелохів. Чого тільки вартує убогий репортаж хлопчика- журнашлюха УП з Кривого Рогу про неймовірну підтримку зеленського....фуу блювати хотілося.
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27.06.2022 18:48 Ответить
А в коментарях там купа вати і рашистів і інших упоротих пролетарів....гидота а не видання.
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27.06.2022 18:44 Ответить
Херсонщину треба звільняти найпершою!
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27.06.2022 18:45 Ответить
 
 