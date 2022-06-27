Рашисты не прекращают обстрелы Херсонщины. Зафиксирован ракетный удар по поселку, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
"По данным следствия, 26 июня военные страны-агрессора в очередной раз осуществили ракетный обстрел территории пгт Нововоронцовка Бериславского района Херсонщины. Снаряд упал на территорию частного домовладения, оно разрушено. Какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют.
Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и гражданские объекты", - говорится в сообщении.
Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации.
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