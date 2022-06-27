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Россияне вывозят украинское зерно с оккупированных территорий через Крым, - BBC. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Появляется все больше доказательств, что российские войска в оккупированных районах Украины систематически похищают зерно и другие продукты у местных фермеров.

Журналисты BBC пообщались с фермерами и проанализировали спутниковые снимки и сведения о доставке, чтобы отследить, куда идет зерно, передает Цензор.НЕТ.

BBC пыталась связаться с более чем 200 фермерами, чья земля сейчас находится на оккупированной Россией территории. Один из них обвиняет РФ в воровстве зерна в промышленных масштабах.

У него угнали зерновозы, на которых были GPS-трекеры. Журналисты узнали, что их погнали в оккупированный Крым, а затем в Россию.

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Россияне вывозят украинское зерно с оккупированных территорий через Крым, - BBC 01

"Очень трудно отследить отдельные грузы украденного зерна, но есть много доказательств того, что большая часть его сначала идет в Крым. В двух ключевых точках входа – Чонгар и Армянск есть спутниковые снимки, на которых можно увидеть скопления транспортных средств, которые можно использовать для перевозки зерна и другой продукции", - говорится в материале.

Россияне вывозят украинское зерно с оккупированных территорий через Крым, - BBC 02

Такой уровень автомобильного движения в Крым необычен.

Часть объема перевозок можно объяснить тем, что пустые грузовики возвращаются из оккупированных районов и доставляют запасы российским войскам. Но журналисты убеждены, что многие грузовики перевозят зерно и другое продовольствие, угнанные у фермеров.

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Россияне вывозят украинское зерно с оккупированных территорий через Крым, - BBC 03

"Они везут зерно сначала в аннексированный Крым, откуда везут в Керчь или Севастополь [порты], затем грузят украинское зерно на российские корабли и идут в Керченский пролив. В Керченском проливе [между Крымом и Россией], они перевозят украинское зерно с небольших судов на балкеры, где его смешивают с зерном из России – или в некоторых случаях приплывают в эту территорию просто для того, чтобы сделать вид, что они загружаются российским зерном", – говорит эксперт Института Черного моря Андрей Клименко.

Он добавляет, что затем зерно экспортируется с российскими сертификатами. Корабли часто направляются в Сирию или Турцию.

При этом в Турции уже заявили, что расследовали заявления об отгрузке украинского зерна и пока не нашли доказательств.

Спутниковые снимки зернового терминала "Авлита" в порту Севастополь на западе Крыма демонстрируют высокий уровень активности в течение июня, а желтый материал соответствует цвету загружаемого на ряд судов зерна.

Россияне вывозят украинское зерно с оккупированных территорий через Крым, - BBC 04

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BBC отслеживает девять кораблей, путешествующих между Крымом и портами Турции и Сирии с апреля. Суда выключали бортовые трекеры при входе в Черное море или двигаясь вокруг Керченского пролива вблизи Крыма.

ВВС также получило документы российских оккупационных властей с перечнем хозяйств, куда им планируется передавать зерно.

Отдельное расследование BBC Russian и BBC Ukrainian показало, что в некоторых случаях россияне заставляют украинских аграриев продавать зерно по ценам, значительно ниже рыночных, и подписывают документы, подтверждающие, что оно было приобретено "законно".

Фермеры предполагают, что тактика изменилась, поскольку россияне отдают себе отчет, что если они ничего не платят, будущий урожай может быть саботирован. Фермеры говорят, что они вынуждены смириться с низкими ценами, поскольку у них нет альтернативы, и им нужно покупать топливо и платить работникам.

Читайте: Великобритания взялась за ДНК-анализ украинского зерна, - Sky News
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Топ комментарии
+7
Нация воров на всех уровнях. От президента до последнего ханурика.
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27.06.2022 17:09
+2
mozhe stoit po mostam udaritj ?
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27.06.2022 17:11
+2
Карту добре розгледіли? Більшість маршрутів не в Сирію, а к туркам сраними! Турки вороги України, так само як рашисти, білорашисти, угорці, серби!
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27.06.2022 20:01
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Правила форума Совет форумчан
Нация воров на всех уровнях. От президента до последнего ханурика.
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27.06.2022 17:09 Ответить
mozhe stoit po mostam udaritj ?
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27.06.2022 17:11 Ответить
тогда запад прикроет краник с оружием
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27.06.2022 17:16 Ответить
сам придумав, чи "куратор" підказав?
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28.06.2022 01:40 Ответить
Карту добре розгледіли? Більшість маршрутів не в Сирію, а к туркам сраними! Турки вороги України, так само як рашисти, білорашисти, угорці, серби!
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27.06.2022 20:01 Ответить
"...в Туреччині вже заявили, що розслідували заяви про відвантаження українського зерна і поки не знайшли жодних доказів."
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27.06.2022 21:23 Ответить
Чиста, ще вороги України - жиди, соціялісти та студенти…. (І.Франко).
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28.06.2022 11:59 Ответить
підірвати перешийки в'їзду в крим, на хіба вони треба,
щоб москалі туди сюди їздили?
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27.06.2022 22:43 Ответить
Щоб зрозуміти там не стометровий перешейок, а десятки кілометрів які були до президентства Зе заміновані
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28.06.2022 12:54 Ответить
А шо по Керчи ******* нельзя? Шо Зеля, нравиться теб шо на ********* твоими функционерами юге творится? Вот они твои хабы и другие ништяки для крысчан….
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28.06.2022 11:56 Ответить
ОСЬ ТОБІ І ВИКОНАННЯ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ В ОМАНІ ДВУРІЧНОЙ ДАВНИНИ
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28.06.2022 12:52 Ответить
А Зе літав в Оман з Єрмаком, це про щось да говорить
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28.06.2022 12:58 Ответить
 
 