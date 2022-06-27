Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Пожар, возникший вследствие попадания российской ракеты в здание ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, охватил площадь более 10 тыс. кв. м.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"В настоящее время площадь пожара в здании составляет 10 тыс. 300 м кв. Погибли 2 человека и травмированы 20 человек (информация уточняется)", - говорится в сообщении.
К тушению привлечены 115 человек и 20 ед. техники ГСЧС. К месту пожара следует пожарный поезд "Укрзализныци" и МОГ ГСЧС Украины.
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Пожалуйста, подождите...
Коли це чмо зелене зрозуміє, що воно який-не-який президент, що його слова сприймаються ворогом і за бездумне базікання українці платитимуть життями!
Колись ударимо коли буде вже майже пізно і країна підійде до краю своєї могили.
Якби били люто у відповідь по території РФ у 2014-15му можливо росіяни подумали б тричі перш ніж напасти у 2022-му.
повідомлю , що в Ізраїлі вже майже 80 років військовий стан, прикинь ...
Просто російські ви*лядки знищують не військові об'єкти, а торгові центри, магазини, школи, лікарні ... Це характерно саме для орків...
Що цей день прийде
Розквітне знов прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожен окупант
Але спочатку вся його родина.
Бо путєн разозлітся!
Да Зеля?
Може, й не можна таке казати... Але від цієї новини аж теліпає і трусить.
Побачим..
Ще раз кажу, наш торговий центр всіх евакуйовує в бомбосховище з великим виходом.
А ці проігнорували заходи безпеки. Тепер українці загинули.