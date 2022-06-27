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Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Пожар, возникший вследствие попадания российской ракеты в здание ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, охватил площадь более 10 тыс. кв. м.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 01
Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 02

"В настоящее время площадь пожара в здании составляет 10 тыс. 300 м кв. Погибли 2 человека и травмированы 20 человек (информация уточняется)", - говорится в сообщении.

Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 03
Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 04

Читайте также: "Падать стены начинают": Последствия удара российских оккупантов по Кременчугу. ВИДЕО


Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 05
Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 06
Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 07
Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 08

К тушению привлечены 115 человек и 20 ед. техники ГСЧС. К месту пожара следует пожарный поезд "Укрзализныци" и МОГ ГСЧС Украины.

Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 09
Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 10
Площадь пожара в ТРЦ в Кременчуге превысила 10 тыс. кв. м, - ГСЧС 11

Смотрите также: Зеленский об ударе оккупантов по Кременчугу: В ТРЦ было более тысячи гражданских, количество жертв невозможно представить. ВИДЕО
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Топ комментарии
+37
Ты умный что ******, то есть виноваты строители которые строят по стандартам Европы а не русня ****** которая ****** туда ракетой? Ты ******* но когда к нам в Харькове прилетает по бетонным блокам они, прикинь тоже горят
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27.06.2022 18:36
+28
А я думав, що винні москалі, а виявляється, що винні ті, хто будував ТРЦ.
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27.06.2022 18:37
+17
****** какого *** наша сторона не ****** по райсеи ******, с *** ли не ******* по школе дет скдику по жилим домам что б дохли твари и кровью харькали
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27.06.2022 18:35
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Ты умный что ******, то есть виноваты строители которые строят по стандартам Европы а не русня ****** которая ****** туда ракетой? Ты ******* но когда к нам в Харькове прилетает по бетонным блокам они, прикинь тоже горят
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27.06.2022 18:36 Ответить
А я думав, що винні москалі, а виявляється, що винні ті, хто будував ТРЦ.
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27.06.2022 18:37 Ответить
дура.. кацапи винні ...їм пізда!
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27.06.2022 18:48 Ответить
До орків у нас нічого не горіло... Ще зараз почни *******, що ми самі себе палимо і обстрілюємо....
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27.06.2022 18:57 Ответить
Так вже кацапня таке пише. Ось мені скрін скинули

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27.06.2022 19:05 Ответить
Дуже помиляється той, хто сприймає коцапа як таку ж людину, як і всі. Коцап - воно і не людина і е тварина. Таке собі ментально-генетичне виродження.
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27.06.2022 19:13 Ответить
Якось давно вже *****, що там ті вилупки карябають.
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27.06.2022 19:33 Ответить
З боку кацабів.
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27.06.2022 19:13 Ответить
таким чином можна звинуватити вас у вбивстві чи в крадіжці, хоч ви цього ще навіть не робили, але все ж можгли чи можете у майбутньому!
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27.06.2022 19:48 Ответить
Из говна и палок наш мудрый нарид выбрал президента и правительство. Иначе по Вашей логике у нас и дома из палок, и автозаправки, и деревни. По Вашему мнению после выборов в 19 году всему украинскому народу надо было рыть землянки чтобы выжить?
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27.06.2022 18:38 Ответить
І взагалі - це лише "ракетна показуха"!
Коли це чмо зелене зрозуміє, що воно який-не-який президент, що його слова сприймаються ворогом і за бездумне базікання українці платитимуть життями!
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27.06.2022 18:48 Ответить
****** какого *** наша сторона не ****** по райсеи ******, с *** ли не ******* по школе дет скдику по жилим домам что б дохли твари и кровью харькали
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27.06.2022 18:35 Ответить
комплекс меншевартості колишньої колонії перед метрополією.

Колись ударимо коли буде вже майже пізно і країна підійде до краю своєї могили.

Якби били люто у відповідь по території РФ у 2014-15му можливо росіяни подумали б тричі перш ніж напасти у 2022-му.
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27.06.2022 18:45 Ответить
це не комплекс, це типа не примуть в ЄС
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27.06.2022 19:35 Ответить
По садикам и школам нельзя. Союзники терроризм не оценят. А вот нефтебазы, ж/д улы, мосты, ППД кацапских частей, аэродромы, нефте/газозаводы, ЛЭП очень даже
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27.06.2022 18:49 Ответить
схоже вчорашній обстріл Києва відпочиває
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27.06.2022 18:39 Ответить
Обстріли Києва завжди відпочівають, як і бучі ірпені! Маріуполь ніхто ще не перевершив, Харків , луганські і донецькі міста, Миколаїв, Херсонщину. Але для зелених піарників далі Києва нічого не існує, країна в країні.
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27.06.2022 21:10 Ответить
Нажаль у нас в країні всі тотально ігнорують повітряні тревоги. Начебто не розуміють з якими ******* доводиться воювати.
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27.06.2022 18:41 Ответить
Надіялись там побачити таку ТП як ти...
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27.06.2022 18:44 Ответить
Тільки дурне руZZке може постійно задавати таке дурне запитання...
повідомлю , що в Ізраїлі вже майже 80 років військовий стан, прикинь ...
Просто російські ви*лядки знищують не військові об'єкти, а торгові центри, магазини, школи, лікарні ... Це характерно саме для орків...
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27.06.2022 18:53 Ответить
Тупенька, в нас війна... І росія так само коврово нищить Україну, як це робила в Сирії... не дарма її вже визнали країною-терористом ... І ввп тут ні до чого ... тому не потрібно стрілки переводити з дій на теорію....
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27.06.2022 19:11 Ответить
це методичка з розряду "жертва спровокувала насильника"
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27.06.2022 18:57 Ответить
Є в мене мрія

Що цей день прийде

Розквітне знов прекрасна Україна

І в лютих муках здохне кожен окупант

Але спочатку вся його родина.
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27.06.2022 18:42 Ответить
Пипец!
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27.06.2022 18:45 Ответить
Я вам скажу: У нас в Полтаве в торговых центрах на воздушные тревоги вообще никто никак не реагирует. От слова совсем. Я и сам перестал обращать на них внимание. Когда их по пять-шесть в день на протяжение четырёх месяцев, становится просто пофиг со временем.
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27.06.2022 18:46 Ответить
Ну то ви самі собі доктор,якщо в прифронтовій області ,куди може артилерія достати ігноруєте алярм.У нас у Львові на час тривоги з ТРЦ і магазинів всіх виганяють і зачиняють.Працюють хіба МАФи навулиці.
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27.06.2022 19:19 Ответить
В жодному разі не можна стріляти за "порєбрік"!
Бо путєн разозлітся!
Да Зеля?
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27.06.2022 18:48 Ответить
нє
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27.06.2022 18:52 Ответить
*****, на місці Зеленського після такого психанув би. І полетіли б Хаймарси на територію мишобратів - причому із максимально цинічним і нелюдським вибором цілей. ТРЦ, елітні житлові комплекси, пологові будинки, дитсадки і літні табори відпочинку лічінусів... Отримали б падли удар "по самому дорогому - нашему будущему! по дитятям! хосподя, за что?!"

Може, й не можна таке казати... Але від цієї новини аж теліпає і трусить.
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27.06.2022 18:51 Ответить
повинні летіти туди ж по тому ж принципу по якому вони луплять і в Україну - місця з можливим складуванням снарядів, ракет, ..... та великих критих місцях де вони ховають свою техніку. а то шо вони її ховают в тих же тц, спорткомплексах, ,...... це точно. "за спинами женщин и детей". імхо - стопудов, одне попадання в любий тц бєлгорода, приведе до такої детонації товарів на площах його "торгових складів", шо той же воронєж здигнеться від залишків бєлгорода.
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27.06.2022 19:01 Ответить
згодна на кучу хрєнову відсотків..вони діють за принципом - там де й у нас..
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27.06.2022 19:38 Ответить
звичайна проекція власних властивостей на інших. це скрізь і всюди. і не тільки тут. изі псюхологі.
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27.06.2022 20:14 Ответить
почему Зеленскии не требует созыва совбеза оон. идет прямой геноцид украинцев.
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27.06.2022 18:51 Ответить
По-моему, единственный выход за один объект взрывать 3 свинособачьих аналогичных объекта.
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27.06.2022 18:53 Ответить
ну коли й не тисяча, а там декілька сотень скажімо. все одно жость.
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27.06.2022 18:54 Ответить
я не звідтіль, з Олександрії, але сеструха моя двоюрідна звідти
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27.06.2022 19:04 Ответить
Все уже забыли или пропустили мимо ушей, когда террорист Жириновский еще в прошлом году анонсировал и наступление и террор всей Украины угрожав утопить в крови пока Украина не исчезнет и не будет полностью захвачена рашистами. У нас почему то решили что мы с рашистами сможем дагаварицца и ***** остановится на дамбасе и крыме. Есть еще неадекваты которые верят что в кремле дадут нам спокойно жить если мы пайдемнакампрамисы? У нас единственный выход- победить на фронте именно военным путем с освобождением всей нашей земли от Херсона до Керчи. Иначе даже не хочется говорить что будет
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27.06.2022 18:56 Ответить
Он тогда даже про дату проболтался - 22 февраля в 4 утра! То есть у ***** крыша уже давно поехавшая, он войну планировал начать исходя не из каких-то аналитических данных, а потому что просто дата красивая из одних двоек... что-то там видно не получилось как обычно у кацапов, начал на два дня позже
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27.06.2022 19:22 Ответить
тут типу питання..шо йому. як гітлеру наворожили шамани
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27.06.2022 19:44 Ответить
"...украинцы не испугались, а разозлились и хотят мести, а украинские ракеты найдут свои высокоточные цели", - написал Данилов.
Побачим..
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27.06.2022 18:56 Ответить
это хана ТРЦ . Сгорит весь
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27.06.2022 18:58 Ответить
пора ответку давать...безкарність породжує вседозволеність
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27.06.2022 18:58 Ответить
Кацапам пох! Треба херачити за поребрик і вибачатись як що подохнуть не вояки.Буває,помилились...війна.
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27.06.2022 19:02 Ответить
Капець.
Ще раз кажу, наш торговий центр всіх евакуйовує в бомбосховище з великим виходом.
А ці проігнорували заходи безпеки. Тепер українці загинули.
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27.06.2022 19:04 Ответить
тварини рідкісні. СВИНО-СОБАКИ
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27.06.2022 19:08 Ответить
Потрібно офіційно змінити терміни, що до ідентифікації РФ, а саме: замість "країна"-"територія", замість "населення"- "популяція" і всі похідні, що стосуються лише тварин.Жодної людини,з точки зору інтелекту, в цьому зоопарку не мешкає.Так чи інакше, принцип їх існування на 99,99% побудований лише на інстинктах. Україні треба задокументувати цей факт першою.😎
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27.06.2022 19:13 Ответить
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27.06.2022 19:14 Ответить
А от цікаво, якщо хоч одна ракета рашистів влучить у ТЦ , наприклад у німетчині, то чи вимагатиме німетчина призначити РФ страною-террористом, та чи будуть вони і далі платити РФ за газ? Ну щоб варто було розуміти як далеко заходять подвійні стандарти заходу...
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27.06.2022 19:17 Ответить
А збитий боїнг з трьомастами європейцями і малазійцями хіба не відповідь на ваше питання? Європа згнила. Це зборище підарасів десятиліттями вигудовувало звіра. Основне зараз в голові західних еліт це коли знову можна буде робити бабло з тваринами.
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27.06.2022 19:40 Ответить
Після такого рашку потрібно розмістити на рівні ІДІЛ, а Адольф Гітлер був просто маленьким хлопчиком проти *****.
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27.06.2022 20:14 Ответить
Якщо не буде нашої відповіді, то з цією владою і Залужним все зрозуміло.
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27.06.2022 21:16 Ответить
 
 