По состоянию на 20:50 известно об 11 погибших и 59 травмированных в Кременчуге, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
27 июня в 15:50 в г. Кременчуге вследствие ракетных обстрелов произошло попадание в одноэтажное здание торгового центра с последующим горением. По состоянию на 20:50 продолжается тушение пожара в здании ТЦ в Кременчуге.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"На месте пожара обнаружены тела 10 погибших, в лечебные учреждения обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы (1 человек умер в больнице).
Всего погибли 11 человек. Информация уточняется.
На месте работают 383 человека, 57 ед. техники, из них от ГСЧС 326 человек (в том числе 4 психолога), 41 ед. техники, пожарный поезд "Укрзализныци", ЧП - 20 человек, 5 ед. техники, СМП - 27 человек, 9 ед. техники и КП "Благоустрий" - 10 человек, 2 ед. техники.
На месте работает министр МВД и мобильная оперативная группа ГСЧС во главе с главой службы.
Дополнительно направлено 90 человек и 20 ед. техники (МСЦ БР (г. Киев), ГУ ГСЧС Черкасской, Кировоградской областей и МОГ ГСЧС Украины)", - говорится в сообщении.
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Мрази, которые не могут признать, что они террористы, а вместо этого вливают кучу вранья в уши россиянам.
Тем временем, в Кременчуге уже 13 погибших...
Це ГЕНОЦИД 😠
Одужання пораненим.
У рятувальника - респіратор одноразовий, зате наши можновладці, регулярно крутять перед камерами сракою, начепивши на себе американськи кевларові шоломи та броніки за 2500 долларів комплект!
Вам, придуркам, воно потрібно?!
Ви ж у Києві сидите!