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война (46746) Кременчуг (332) обстрел (20144) жертвы (1542) ГСЧС (4482)

По состоянию на 20:50 известно об 11 погибших и 59 травмированных в Кременчуге, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

27 июня в 15:50 в г. Кременчуге вследствие ракетных обстрелов произошло попадание в одноэтажное здание торгового центра с последующим горением. По состоянию на 20:50 продолжается тушение пожара в здании ТЦ в Кременчуге.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"На месте пожара обнаружены тела 10 погибших, в лечебные учреждения обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы (1 человек умер в больнице).

Всего погибли 11 человек. Информация уточняется.

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На месте работают 383 человека, 57 ед. техники, из них от ГСЧС 326 человек (в том числе 4 психолога), 41 ед. техники, пожарный поезд "Укрзализныци", ЧП - 20 человек, 5 ед. техники, СМП - 27 человек, 9 ед. техники и КП "Благоустрий" - 10 человек, 2 ед. техники.

На месте работает министр МВД и мобильная оперативная группа ГСЧС во главе с главой службы.

Дополнительно направлено 90 человек и 20 ед. техники (МСЦ БР (г. Киев), ГУ ГСЧС Черкасской, Кировоградской областей и МОГ ГСЧС Украины)", - говорится в сообщении.

По состоянию на 20:50 известно об 11 погибших и 59 травмированных в Кременчуге, - ГСЧС 01

По состоянию на 20:50 известно об 11 погибших и 59 травмированных в Кременчуге, - ГСЧС 02
По состоянию на 20:50 известно об 11 погибших и 59 травмированных в Кременчуге, - ГСЧС 03
По состоянию на 20:50 известно об 11 погибших и 59 травмированных в Кременчуге, - ГСЧС 04
По состоянию на 20:50 известно об 11 погибших и 59 травмированных в Кременчуге, - ГСЧС 05
По состоянию на 20:50 известно об 11 погибших и 59 травмированных в Кременчуге, - ГСЧС 06
По состоянию на 20:50 известно об 11 погибших и 59 травмированных в Кременчуге, - ГСЧС 07
По состоянию на 20:50 известно об 11 погибших и 59 травмированных в Кременчуге, - ГСЧС 08
По состоянию на 20:50 известно об 11 погибших и 59 травмированных в Кременчуге, - ГСЧС 09
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Топ комментарии
+17
*****!
У рятувальника - респіратор одноразовий, зате наши можновладці, регулярно крутять перед камерами сракою, начепивши на себе американськи кевларові шоломи та броніки за 2500 долларів комплект!
Вам, придуркам, воно потрібно?!
Ви ж у Києві сидите!
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27.06.2022 22:09
+9
Россия уже на официальном уровне называет ракетные удары по ТЦ в Кременчуге (https://t.me/insiderUKR/35535) "провокацией, похожей на Бучу"
Мрази, которые не могут признать, что они террористы, а вместо этого вливают кучу вранья в уши россиянам.
Тем временем, в Кременчуге уже 13 погибших...
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27.06.2022 22:01
+9
Русофашистам вже не вірить весь цивілізований світ , так як так цинічно брехати, знищуючи украінську націю , можуть тільки терористи із кацапстану !!
Це ГЕНОЦИД 😠
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27.06.2022 22:07
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Правила форума Совет форумчан
Россия уже на официальном уровне называет ракетные удары по ТЦ в Кременчуге (https://t.me/insiderUKR/35535) "провокацией, похожей на Бучу"
Мрази, которые не могут признать, что они террористы, а вместо этого вливают кучу вранья в уши россиянам.
Тем временем, в Кременчуге уже 13 погибших...
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27.06.2022 22:01 Ответить
пишуть чєл 300 було на момент вибуху, але багато вспіли вибігти
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27.06.2022 22:02 Ответить
Ваші б слова та до Бога! Там рахунок на сотні іде,на превеликий жаль...
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27.06.2022 22:07 Ответить
гадаю так, але не 1000
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27.06.2022 22:10 Ответить
відос он дивився ексклюзивний ходять шукають своїх. тьотка куму свою касиршу не може знайти.
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27.06.2022 22:13 Ответить
Єва, Комфі, аптека, Сільпо, поряд стоять мпршрутки на всі напрямки... Та там тільки персоналу було(
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27.06.2022 22:24 Ответить
так кто врет? сколько погибших?
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27.06.2022 22:26 Ответить
Поки зо ніхто не бреше. Хавали не розібрані, інфлрмація про знайдених на цей час.
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27.06.2022 22:52 Ответить
Русофашистам вже не вірить весь цивілізований світ , так як так цинічно брехати, знищуючи украінську націю , можуть тільки терористи із кацапстану !!
Це ГЕНОЦИД 😠
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27.06.2022 22:07 Ответить
Миру не то,что не верит ему похер ведь своя рубашка ближе к телу
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27.06.2022 22:13 Ответить
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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27.06.2022 22:07 Ответить
А завтра якась соня лукашова напише, що загинула лише одна людина і то не від ракети, а аід інфаркту. А УП радісно надрукує матеріал.
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27.06.2022 22:08 Ответить
21 сторіччя, недолюди отримали від західних КБ (вкрали) технології виготовлення ракет і просто ними гатять по мирних, щоб залякати, захопити нас в рабство. Гинуть жінки і діти, знищується інфрастуктура...а дехто ще бажає зберегти обличчя слуги чорту пуйлу? Ми не здамося кацапи, будемо битися до останньої вашої потвори.
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27.06.2022 22:09 Ответить
*****!
У рятувальника - респіратор одноразовий, зате наши можновладці, регулярно крутять перед камерами сракою, начепивши на себе американськи кевларові шоломи та броніки за 2500 долларів комплект!
Вам, придуркам, воно потрібно?!
Ви ж у Києві сидите!
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27.06.2022 22:09 Ответить
я тебе скажу больше, они еще и вискарь каждый день бухают , на кайенах и мерсах передвигаются, а доставка по адресам жратву им из ресторанов привозит по 3-4 раза на день , они на асфальте столько бабла напилили что им лет на 100 хватит.
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27.06.2022 22:19 Ответить
Так головне ж антоніна там засвітився чи лась...
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27.06.2022 22:24 Ответить
ви ще не бачили "бійців" закарпатського фронту. Вони там як "термінатори", останній писк військової моди. А якщо без цих всіх емоцій то це просто катастрофа. Армія на фронті не екіпірована а можновладці та їх васали хизуються як моделі на подіумі. Як тоді ***** ворога перемогти, яка мотивація у бійців під Лисичанськом що побачать таке??? скоти добвані зелені і скоти ті хти вибрав цих ублюдків, будьти ви прокляті навіки віків
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28.06.2022 09:22 Ответить
поки 13 загиблих
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27.06.2022 23:15 Ответить
 
 