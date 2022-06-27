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Рашисты обстреляли из артиллерии Горск на Черниговщине, - ОК "Північ". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Вечером 27 июня рашисты обстреляли из артиллерии Черниговщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Північ".

Рашисты обстреляли из артиллерии Горск на Черниговщине, - ОК Північ 01

"Сегодня, 27 июня 2022 года, с 19:20 до 19:35 в районе населенного пункта Горск Черниговской области зафиксировано 15 взрывов (выходов) и 15 взрывов (приходов). Обстрел производился из ствольной артиллерии с территории Российской Федерации.

Потерь среди личного состава и техники нет. Зафиксированы две воронки от приходов и повреждены стены админздания, выбиты окна", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Обстрел Черниговщины. Разрушено хранилище с зерном и повреждена техника аграриев, - ГПСУ. ФОТО
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Де наша відповідь ? Боневтік заборонив давати відсіч ворогові ..
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27.06.2022 22:25 Ответить
не задавайте тупых вопросов. Нечем и некому.
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27.06.2022 22:30 Ответить
спроси у Порошка. Где завод по производству снарядов, на которые он потратил кучу миллионов долларов?
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27.06.2022 23:11 Ответить
https://ukrrudprom.com/news/****************************************************************.html

https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3343726-sostkinskij-zavod-impuls-budet-vypuskat-**********-dla-avtomaticeskih-granatometov.html

Так вроде вае ок вот зелёные даже решили гранатомёты выпускать после боеприпасов Пороха)
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28.06.2022 00:55 Ответить
Вадим 275afc74 оптикай рашист.
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28.06.2022 05:04 Ответить
бачить Бог і буде день таке буде на Тверській......
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27.06.2022 22:39 Ответить
....Вирвивській.
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27.06.2022 23:01 Ответить
 
 