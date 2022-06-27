Ракетный удар по Кременчугу: количество погибших возросло до 13, - ОВА. ФОТОрепортаж

Количество погибших вследствие российского ракетного удара по Кременчугу возросло до 13.

Об этом сообщает в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"️13 погибших вследствие ракетных обстрелов в Кременчуге. Об окончательном числе погибших людей говорить рано", - говорится в сообщении.

Смотрите также: По состоянию на 20:50 известно об 11 погибших и 59 травмированных в Кременчуге, - ГСЧС. ФОТОрепортаж



















