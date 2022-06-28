Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу "Бахмут-Лисичанск", - Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Луганщина становится сплошной руиной. Из-за постоянных обстрелов оккупантов повреждения населенных пунктов катастрофические. Лисичанск держит оборону.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в утренней сводке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Враг наступал в направлении Волчеяровка – Верхнекаменка, имел частичный успех, начал закрепляться южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для отвлечения усилий наших войск, вел наступление на направлении Подлесное – Лисичанск, успеха не имел, отошел.
Сейчас враг ведет штурмовые действия в направлении Волчеяровки – южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются. Зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии Лисичанска и Верхнекаменки. Авиационные удары потерпела Николаевка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рашисты снова били по трем уже разрушенным мостам, ведущим к оккупированному Северодонецку, по промзоне города: попали еще раз в "Стеклопластик" и кирпичный завод.
"Вчера россияне намеренно открыли огонь по толпе лисичан, которые собрались чтобы набрать воды из подвезенной цистерны. Восемь человек погибли, 21 человек с ранениями находится в больницах. Из установленных погибших в Лисичанске: Григоренко В., Песчанская И.М., 1983 г.р., Чернявский С.М., 1958 г.р., несовершеннолетний Карпенко Д.С., 2007 г.р., Мельник М.М. Г., 2002 г.р., Мельник А.М., 1974 г.р., Якунин А.А., 1954 г.р., Салиенко Л.М., 1982 г.р., Шишинкова А.З. , 1950 г.р. (26.06).
Сам город за последние сутки россияне уничтожали как могли, разрушения ужасающие: пылал продовольственный рынок, обстреляны все мосты, ведущие в город, в том числе пешеходные, повреждены жилые дома, завод, насосные станции, автотоннель", - сообщил Гайдай.
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после войны мы с Ермаком будем восстанавливать страну, а ты будешь завидовать (с) безуглая
п.с. модератори не баньте мене будь-ласка, майте совість, скільки вже можна це робити!
Уничтожение Ту-22М3 ВВС Украины с помощью оборудования американской компании Raytheon Technical Service, авиабаза Полтава, 2002 год
Ликвидация проводилась в несколько этапов. Сначала бомбардировщики были выведены из состояния боевой готовности, а затем распилены. Весной 2002 года завершился первый этап уничтожения Ту-22М, в ходе которого было ликвидировано 8 Ту-22М3.
В ноябре 2002 года начался следующий этап уничтожения Ту-22М - были разрезаны 29 самолетов Ту-22М2/М3, базировавшихся на военных аэродромах в Полтаве (12 Ту-22М3) и Николаеве (17 Ту-22М2 и 2 Ту-22М3). Также в Озерном были уничтожены 225 крылатых ракет Х-22.
В 2003 году Ту-22М3 был окончательно снят с вооружения ВВС Украины.
Ту-22К в Озерном
27 января 2006 года на авиабазе Полтава было завершено уничтожение 60 Ту-22М (17 Ту-22М2 и 43 Ту-22М3) и 423 авиационных крылатых ракет Х-22 ВВС Украины. В церемонии уничтожения последнего украинского дальнего бомбардировщика приняли участие посол США в Украине Джон Хербст, а также представители Министерства обороны США во главе с заместителем помощника министра обороны Дагом Ингландом.
Про перемовини Гайдай ніколи не казав. Виконує свою роботу задовільно.
люди на таке не здатні !
Кацапи - не люди , а дикі зомбі , алкашня і наркозалежні істоти , яких
потрібно нещадно , безжалісно вбивати !!