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Лисичанск (321) Луганщина (6244) обстрел (20144) Гайдай_ЛОГА (716)

Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу "Бахмут-Лисичанск", - Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Луганщина становится сплошной руиной. Из-за постоянных обстрелов оккупантов повреждения населенных пунктов катастрофические. Лисичанск держит оборону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в утренней сводке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 01

"Враг наступал в направлении Волчеяровка – Верхнекаменка, имел частичный успех, начал закрепляться южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для отвлечения усилий наших войск, вел наступление на направлении Подлесное – Лисичанск, успеха не имел, отошел.

Сейчас враг ведет штурмовые действия в направлении Волчеяровки – южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются. Зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии Лисичанска и Верхнекаменки. Авиационные удары потерпела Николаевка", - говорится в сообщении.

Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 02

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Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 03
Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 04

Отмечается, что рашисты снова били по трем уже разрушенным мостам, ведущим к оккупированному Северодонецку, по промзоне города: попали еще раз в "Стеклопластик" и кирпичный завод.

Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 05

"Вчера россияне намеренно открыли огонь по толпе лисичан, которые собрались чтобы набрать воды из подвезенной цистерны. Восемь человек погибли, 21 человек с ранениями находится в больницах. Из установленных погибших в Лисичанске: Григоренко В., Песчанская И.М., 1983 г.р., Чернявский С.М., 1958 г.р., несовершеннолетний Карпенко Д.С., 2007 г.р., Мельник М.М. Г., 2002 г.р., Мельник А.М., 1974 г.р., Якунин А.А., 1954 г.р., Салиенко Л.М., 1982 г.р., Шишинкова А.З. , 1950 г.р. (26.06).

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Сам город за последние сутки россияне уничтожали как могли, разрушения ужасающие: пылал продовольственный рынок, обстреляны все мосты, ведущие в город, в том числе пешеходные, повреждены жилые дома, завод, насосные станции, автотоннель", - сообщил Гайдай.

Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 06


Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 07

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Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 08
Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 09
Россияне штурмуют Лисичанск и пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай 10
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Топ комментарии
+8


после войны мы с Ермаком будем восстанавливать страну, а ты будешь завидовать (с) безуглая
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28.06.2022 08:39
+5
Кравчучка вже відкинувся, але Кучму з його сім'єю треба привести до Лисичанська, поселити в одному з цих будинків і тримати там доки не розкажуть напам'ять Будапештський меморандум

Уничтожение Ту-22М3 ВВС Украины с помощью оборудования американской компании Raytheon Technical Service, авиабаза Полтава, 2002 год
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28.06.2022 08:43
+4
А я ж казав, що так буде, а мене спамили і видаляли! Інколи мені здається, що тут сидять одні старі пердуни ура-патріоти в яких уже мозги поплавилися. Я казав, що кацапи візьмуть Сєвєр, потім Лисичанськ, далі буде черга Бахмута і Констахи, а в кінці Слов'янська і Краматорська. Можете заскрінити мій комент.
п.с. модератори не баньте мене будь-ласка, майте совість, скільки вже можна це робити!
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28.06.2022 08:41
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Частина фото із Сєвєродонецька. Наприклад, ГІАП.
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28.06.2022 08:38 Ответить


после войны мы с Ермаком будем восстанавливать страну, а ты будешь завидовать (с) безуглая
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28.06.2022 08:39 Ответить
Зеля там 3-й зайвий
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28.06.2022 08:51 Ответить
у нее на фото эпилепсия?
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28.06.2022 08:57 Ответить
А я ж казав, що так буде, а мене спамили і видаляли! Інколи мені здається, що тут сидять одні старі пердуни ура-патріоти в яких уже мозги поплавилися. Я казав, що кацапи візьмуть Сєвєр, потім Лисичанськ, далі буде черга Бахмута і Констахи, а в кінці Слов'янська і Краматорська. Можете заскрінити мій комент.
п.с. модератори не баньте мене будь-ласка, майте совість, скільки вже можна це робити!
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28.06.2022 08:41 Ответить
это просто вопрос времени
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28.06.2022 08:42 Ответить
Кравчучка вже відкинувся, але Кучму з його сім'єю треба привести до Лисичанська, поселити в одному з цих будинків і тримати там доки не розкажуть напам'ять Будапештський меморандум

Уничтожение Ту-22М3 ВВС Украины с помощью оборудования американской компании Raytheon Technical Service, авиабаза Полтава, 2002 год
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28.06.2022 08:43 Ответить
1000 %!
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28.06.2022 08:50 Ответить
Цікаві факти...тільки нажаль вже всі за це забули..

Ликвидация проводилась в несколько этапов. Сначала бомбардировщики были выведены из состояния боевой готовности, а затем распилены. Весной 2002 года завершился первый этап уничтожения Ту-22М, в ходе которого было ликвидировано 8 Ту-22М3.

В ноябре 2002 года начался следующий этап уничтожения Ту-22М - были разрезаны 29 самолетов Ту-22М2/М3, базировавшихся на военных аэродромах в Полтаве (12 Ту-22М3) и Николаеве (17 Ту-22М2 и 2 Ту-22М3). Также в Озерном были уничтожены 225 крылатых ракет Х-22.

В 2003 году Ту-22М3 был окончательно снят с вооружения ВВС Украины.



Ту-22К в Озерном

27 января 2006 года на авиабазе Полтава было завершено уничтожение 60 Ту-22М (17 Ту-22М2 и 43 Ту-22М3) и 423 авиационных крылатых ракет Х-22 ВВС Украины. В церемонии уничтожения последнего украинского дальнего бомбардировщика приняли участие посол США в Украине Джон Хербст, а также представители Министерства обороны США во главе с заместителем помощника министра обороны Дагом Ингландом.
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28.06.2022 09:10 Ответить
не снят с вооружения, а распилен, а деньги грантов осели в карманах организоторов, то есть рыжего и жополизов. Когда говорят "снят с вооружения", то подразумевается что на его место приходит более улучшенный аналог.
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28.06.2022 09:18 Ответить
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28.06.2022 09:44 Ответить
Ви також забули. Можливо ви до цих фактів ще й умови оприлюдните? Чи вам би сподобалося жити в "узкам мірє" вже з 2002, під санкційним тиском США та Європи? Знаєте, що дійсно цікаво : вгадаєте, за часів кого армія найбільш постраждала?
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28.06.2022 09:44 Ответить
Ага, при Кучмі кацапню навіть до Тузли не підпустили...
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28.06.2022 16:22 Ответить
Гайдай работает исключительно на врага. В его коментах только звучит -все пропало сопротивление безполезно, только ненужные жертвы, пора сдаваться и садится за стол переговоров. Он же был членом елдаковской сдавальческой комиссии в Минске
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28.06.2022 08:58 Ответить
Від Лисичанська дійсно треба відходити. Стратегічно агломерація Сєвєродонецьк-Лисичанськ вже втрачена (тимчасово). Тактичні бої ведуться лише з метою нанесення уражень супротивнику. І є сумніви, що у такому вогневому мішку це ураження є максимально ефективним.
Про перемовини Гайдай ніколи не казав. Виконує свою роботу задовільно.
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28.06.2022 10:56 Ответить
Дивлячись на ці страшні руіни наших міст і сіл , вбивства та викрадення - усвідомлюєш , що
люди на таке не здатні !

Кацапи - не люди , а дикі зомбі , алкашня і наркозалежні істоти , яких
потрібно нещадно , безжалісно вбивати !!
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28.06.2022 09:34 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.06.2022 10:17 Ответить
 
 