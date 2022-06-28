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"Украинцы подбрасывают в ТЦ Кременчуга заранее законсервированные тела", – российская пропаганда сообщила свою версию удара по Кременчугу

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские пропагандисты в соцсетях активно распространяют информацию, что вчерашний удар по Кременчугу якобы был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу, а жертвы в ТЦ — "выдуманные", или их "подбросили в виде заранее законсервированных тел".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Конечно, цинизм российской пропаганды зашкаливает, ведь любые жертвы со стороны мирного населения Россия сознательно пытается представить, как вымысел с украинской стороны. Впрочем, всем уже хорошо известно, что никто в мире подобным нелепым "оправданиям" не верит.

Украинцы подбрасывают в ТЦ Кременчуга заранее законсервированные тела, – российская пропаганда сообщила свою версию удара по Кременчугу 01

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
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Топ комментарии
+28
в сбитом русскими Боинге тоже законсервированные трупы были
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28.06.2022 09:02
+27
подбрасывают также тела, которые в 2014 не влезли в сбитый Боинг...

дбл. бл
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28.06.2022 09:02
+27
Кацап, иди на ***! Доказывать вам придется. Здесь все очевидно.
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28.06.2022 09:11
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Ну ладно я дурак но что бы проверить в этот бред нужно быть полным дебилом -но они верят....,
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28.06.2022 09:54 Ответить
а чому наші гармати не можуть розфігачити в клапті брянськ, бєлгарад і мацкву, намагаючись потрапити в якісь консервовані тіла на території їхніх моргів?
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28.06.2022 09:59 Ответить
Коцапи в це з радістю повірять, бо вони саме так би й робили. Гіркін також кізжєл про нєсвєжіє трупи в південнокорейському Боїнгу
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28.06.2022 10:01 Ответить
Там не тільки Гіркін це говорив, ам майже всі росіянські генерали таке транделі, що посадили в літак 300 мертвих тіл і відправили, а потім ті ж генерали показували свої розрахунки, з яких "явно видно, що малазійський Боїнг підбила Україна". Кінчені брехуни та збоченці.
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28.06.2022 21:29 Ответить
Вишки сотових операторів захоплюються системою наведення ракет!!!
Вирішувати це питання
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28.06.2022 10:06 Ответить
Если на вышках установить микрофоны и обьеденить их в общую систему, любая ракета будет идентифицирована с точностью до 50 м. и будет элементарно уничтожена. Вопрос в другом, почему это не сделали ранее???
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28.06.2022 10:22 Ответить
я теж про це думав: не може ракета, що летить низько не оставляти сліду у мобільному звязку. бо зв'язок з мобілою і вишкою постійний. написати програму виявлення флуктуацій характерних для відсвічування ракети і зв'язати всі вишки мобільних операторів на єдину систему стеження.
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28.06.2022 11:00 Ответить
Кацапи,будьте ви прокляті на віки вічні.
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28.06.2022 10:11 Ответить
рашисти,це тварини , котрі самі про себе і свої дії все розкажуть самі(крематорії на колесах ,рашистський же винахід в котрі постійно в ході війни потрібно завантажувати законсервовані війною, трупи )
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28.06.2022 10:18 Ответить
Опубликуйте видео прилета ракеты и закройте рот оркам и их приспешникам.
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28.06.2022 10:19 Ответить
Гарантую, на кацапському тв, цього не покажуть. *********, без остраху, можуть й надалі гидити в тусті макітри орків.
«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят»
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28.06.2022 10:23 Ответить
Необходимо на Европу. В Италии кремль-пропаганда набирает такие обороты, что начинает уже зомбировать и граждан Украины. Они там уже распространяют подобное "расследование" по ракете в Краматорске сделанное , якобы итальянцами. И итальянцы многие это кушают.
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28.06.2022 10:31 Ответить
итальянцы вообще уроды вонючие! фашисты конченные! один меня недавно до кондрашки довел доказывая МНЕ, что русские - "это жертвы путина, которые очень страдают от его власти, и мы должны им помочь"!!!!! и это на полном серьезе! не мы жертвы! а русские!!!!
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28.06.2022 11:48 Ответить
Мабуть це не на часі, бо так каzzапи будуть знати хто, з яких супутників передав нам інформацію і почнуть волати, що проти них воює не Україна а держави ОТАН.
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29.06.2022 00:01 Ответить
Бажаю кацапам того, що вони зробили Україні, Сирії, Грузії та іншим "звільненим" територіям.
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28.06.2022 10:19 Ответить
Лживые сатанисты фашисты рашисты, суд опирается на факты и доказательства в вынесении приговора, а не на брехню и бред преступников. Возмездия не избежит никто.
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28.06.2022 10:20 Ответить
Уроды кацапы
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28.06.2022 10:24 Ответить
так ********* врешті решт Белгород з Харківа якраз химареси дотягують якщо орки притензіїї скажіть це постановка щоб очернити зсу а Україна скаже ми ні в кого не стреляли це провокація
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28.06.2022 10:44 Ответить
вже вчора оремі коменти передбачували таку поведінку рашистів - заперечувати свою провину і перекладати все на нас самих. Точно по Гоголю: унтер-офіцерська вдова сама сєбя висєкла
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28.06.2022 11:04 Ответить
Одного бажаю, щоб всі кацапи подохли! Всі до єдиного! Незалежно де вони знаходяться і в якій країні.
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28.06.2022 11:13 Ответить
У свинособак кризис жанра. Ущербные ********.
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28.06.2022 11:20 Ответить
Пропоную підкидати туди тіла расистських пропагандонів!
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28.06.2022 12:06 Ответить
кацапи ще не бачили "законцервированных" двійників, трійників ... путіних
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28.06.2022 12:08 Ответить
эта похожая история на Бучу.эти выродки не только убивают но ещё потом глумятся над убитыми ими УКРАИНЦАМИ!
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28.06.2022 16:46 Ответить
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