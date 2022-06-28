"Украинцы подбрасывают в ТЦ Кременчуга заранее законсервированные тела", – российская пропаганда сообщила свою версию удара по Кременчугу

Российские пропагандисты в соцсетях активно распространяют информацию, что вчерашний удар по Кременчугу якобы был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу, а жертвы в ТЦ — "выдуманные", или их "подбросили в виде заранее законсервированных тел".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Конечно, цинизм российской пропаганды зашкаливает, ведь любые жертвы со стороны мирного населения Россия сознательно пытается представить, как вымысел с украинской стороны. Впрочем, всем уже хорошо известно, что никто в мире подобным нелепым "оправданиям" не верит.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.