СБУ разоблачила в Черкасской области четырех пророссийских пропагандистов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Трое жителей Черкасской области открыто поддерживали вооруженную агрессию РФ, еще одна женщина призывала всех сообщать, что российская армия якобы не разрушает, а освобождает украинские города.
Об этом сообщило управление СБУ в Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.
"Трое мужчин открыто пропагандировали прокремлевские взгляды и поддерживали вооруженную агрессию России. Они героизировали российских захватчиков и восхищались так называемыми "достижениями" росармии. В то же время украинских защитников называли "бадерва", "укропы", "преданные нацики" и "фашисты". Также открыто поддерживали оккупацию городов Украины и агрессию России считали исключительно "освободительной военной спецоперацией", - говорится в сообщении.
Также мужчины собрали три радиостанции военного образца. В СБУ считают, что они собирались перехватывать волны ВСУ и собирать данные о дислокации воинских частей на территории региона.
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Еще одна женщина, как рассказали в спецслужбе, оказалась поклонницей политики Путина.
"В соцсети "Одноклассники" на собственной странице она неоднократно в своих репостах и публикациях поддерживала преступные действия оккупантов и увлекалась приказами путина. Также пропагандистка распространяла видео с призывами сообщать всем о том, что на самом деле оккупанты не стреляют по мирным городам. Также женщина отмечала, что факты зверств и уничтожение мирного населения военными РФ - это преувеличение и искажение событий полномасштабного вторжения России в Украину", - говорится в сообщении СБУ.
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Пропагандистам сообщили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Женщине, которая действовала самостоятельно, грозит до 3 лет за решеткой, а мужчинам, действовавшим в группе – от 5 до 8 лет лишения свободы.
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может пора и Новинского потрясти ?
три роки , а ПОЖИТТЄВЕ !!
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карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-111.htm
Хоча таких треба відправляти не в тюрму, а на хімію в Черкаси, як писав Лесь! Щоб хоч якийсь толк був від них. Чи у Жовті Води на рудники...