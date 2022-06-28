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СБУ разоблачила в Черкасской области четырех пророссийских пропагандистов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Трое жителей Черкасской области открыто поддерживали вооруженную агрессию РФ, еще одна женщина призывала всех сообщать, что российская армия якобы не разрушает, а освобождает украинские города.

Об этом сообщило управление СБУ в Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

"Трое мужчин открыто пропагандировали прокремлевские взгляды и поддерживали вооруженную агрессию России. Они героизировали российских захватчиков и восхищались так называемыми "достижениями" росармии. В то же время украинских защитников называли "бадерва", "укропы", "преданные нацики" и "фашисты". Также открыто поддерживали оккупацию городов Украины и агрессию России считали исключительно "освободительной военной спецоперацией", - говорится в сообщении.

Также мужчины собрали три радиостанции военного образца. В СБУ считают, что они собирались перехватывать волны ВСУ и собирать данные о дислокации воинских частей на территории региона.

Читайте: "Украинцы подбрасывают в ТЦ Кременчуга заранее законсервированные тела", - российская пропаганда сообщила свою версию удара по Кременчугу

Еще одна женщина, как рассказали в спецслужбе, оказалась поклонницей политики Путина.

"В соцсети "Одноклассники" на собственной странице она неоднократно в своих репостах и ​​публикациях поддерживала преступные действия оккупантов и увлекалась приказами путина. Также пропагандистка распространяла видео с призывами сообщать всем о том, что на самом деле оккупанты не стреляют по мирным городам. Также женщина отмечала, что факты зверств и уничтожение мирного населения военными РФ - это преувеличение и искажение событий полномасштабного вторжения России в Украину", - говорится в сообщении СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киберспециалисты СБУ заблокировали уже почти 500 пропагандистских Youtube-каналов и несколько тысяч аккаунтов в соцсетях. ВИДЕО

Пропагандистам сообщили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Женщине, которая действовала самостоятельно, грозит до 3 лет за решеткой, а мужчинам, действовавшим в группе – от 5 до 8 лет лишения свободы.

СБУ разоблачила в Черкасской области четырех пророссийских пропагандистов 01
СБУ разоблачила в Черкасской области четырех пророссийских пропагандистов 02
СБУ разоблачила в Черкасской области четырех пророссийских пропагандистов 03
СБУ разоблачила в Черкасской области четырех пророссийских пропагандистов 04
СБУ разоблачила в Черкасской области четырех пророссийских пропагандистов 05
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Топ комментарии
+20
Ні хлопці з дівчатами , таким Хероям і зрадникам , потрібно давати не
три роки , а ПОЖИТТЄВЕ !!
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28.06.2022 09:43
+13
На єдиному ЗЄ-телемарафоні хай пошукають медведчуковських пропагандонів.
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28.06.2022 09:37
+12
Це не українці. Це кацапи, совдепівські офіцери, яких совдепія розселила в Україні, Прибалтиці в 70 десятих та на початку 80.
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28.06.2022 09:55
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На єдиному ЗЄ-телемарафоні хай пошукають медведчуковських пропагандонів.
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28.06.2022 09:37 Ответить
Ага, наприклад очкастий Тигран Мартиросян швиденько перевзувся. На жоповському каналі Наш аж слюною бризгав за руський мир. Зараз воно відає протилежне.
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28.06.2022 11:20 Ответить
Свежак. Перевальськ, линири
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28.06.2022 09:37 Ответить
Говорят , что раша прямо через украинские банки оплачивает деятельность колаборантов и наводчиков.
может пора и Новинского потрясти ?
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28.06.2022 09:39 Ответить
Ні хлопці з дівчатами , таким Хероям і зрадникам , потрібно давати не
три роки , а ПОЖИТТЄВЕ !!
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28.06.2022 09:43 Ответить
Разорвать мразей на части ‼️ГНИДЫ ХУЖЕ РАШИСТОВ ‼️
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28.06.2022 09:57 Ответить
Так , такі дії мають бути кваліфіковані по 111 статті УК України :

Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -

карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-111.htm
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28.06.2022 11:06 Ответить
Ні, спочатку давати добрячої *****, а потім уже пожиттєве.

Хоча таких треба відправляти не в тюрму, а на хімію в Черкаси, як писав Лесь! Щоб хоч якийсь толк був від них. Чи у Жовті Води на рудники...
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28.06.2022 11:07 Ответить
Навіщо тюрьма? Валіза - і туди....
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28.06.2022 09:47 Ответить
Какая вализа, нахер? Веревка, кусок мыла ( мы ж не звери) и мицна гилляка!
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28.06.2022 10:11 Ответить
А дійсно чому на Марафоне пропагандістов які на пряму віщають не ариштують.
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28.06.2022 09:53 Ответить
Тому ж, чому Баканова не звільняють - медведчуковські пропагандони працюють на ЗЄ.
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28.06.2022 09:59 Ответить
Це не українці. Це кацапи, совдепівські офіцери, яких совдепія розселила в Україні, Прибалтиці в 70 десятих та на початку 80.
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28.06.2022 09:55 Ответить
І ніхто з сусідів їм рила ні разу не начистив???
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28.06.2022 09:55 Ответить
За результатами травневого соц.опитування КМІС після всіх жахіть війни 2% громадян України добре ставляться до РФ, це десь півмільйона голів. Цих виродків у нас близько 500 000 .
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28.06.2022 09:55 Ответить
Ну і яке покарання??? може ще умовно чи ще краще штраффф?? не будете карати таких зявлятимуться нові ,бо безкарність породжує вседозволеність
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28.06.2022 10:01 Ответить
Ага. Може ще Баканова почати питати, де він був в лютому? Ти шо???!!!
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28.06.2022 10:02 Ответить
так умовно чи штраф і буде
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28.06.2022 10:49 Ответить
Як була СБУ "служба брелков Украины", так і залишилась. За цих чотирьох навіженних мабуть начальство орден Богдана Хмельницького отримає?
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28.06.2022 10:03 Ответить
відрубати всим голови
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28.06.2022 10:16 Ответить
Зачем вы это публикуете? В качестве достижений лейтенанта Бакланова? Можно ведь по тихому прикопать (нет пропагандона -нет проблем) или если вы такие гуманисты - гнать ************** - пропагандонов поджопниками аж до границе с кацапстаном. Пусть живут с бурятами в Забайкалье.
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28.06.2022 10:31 Ответить
Тварюк під арешт конфіскація всього майна їх і їх родини.
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28.06.2022 20:39 Ответить
 
 