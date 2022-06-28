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Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Утром 28 июня российские оккупанты ударили ракетами в жилые дома Очакова в Николаевской области.

Об этом в Facebook сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ.

"28 июня. Пять утра. Прямые попадания ракетами в жилые дома города Очаков. Разрушена гражданская инфраструктура. Шесть раненых, из них 4 ребенка - трехмесячный младенец сейчас в коме, годовалый ребенок и 13 и 16 - летние. Погибли два человека. Среди них ребенок 6 лет!

Разбор завалов продолжается", – говорится в сообщении.

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Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 01
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 02
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 03
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 04
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 05
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 06
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 07
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 08
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 09
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 10
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 11
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 12
Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами: Погибли 2 человека, в том числе ребенок. Ранены 6 человек, из них 4 ребенка 13
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Топ комментарии
+11
Це дикунство якесь. Недарма Байден назвав росіян ********* варварами.

Нащо дітей вбивати? Чи знов "високоточна" зброя не туди прилетіла?
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28.06.2022 11:02
+11
Хай повернеться все росії сторицею.
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28.06.2022 11:21
+4
Х22 имеет радиус точности поражения в 600 метров. Т.е. две ракеты по одной цели могут упасть друг от друга на расстоянии до 1.2 км.
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28.06.2022 11:11
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Це дикунство якесь. Недарма Байден назвав росіян ********* варварами.

Нащо дітей вбивати? Чи знов "високоточна" зброя не туди прилетіла?
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28.06.2022 11:02 Ответить
Х22 имеет радиус точности поражения в 600 метров. Т.е. две ракеты по одной цели могут упасть друг от друга на расстоянии до 1.2 км.
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28.06.2022 11:11 Ответить
Захоплення випромінювання антен зв'язку
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28.06.2022 11:12 Ответить
на всех ТЦ вышки мобоператоров. Вполне возможно
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28.06.2022 11:41 Ответить
Якщо радіолокаційне наведення. Там 3 різновида наведення,й кілька швидкітних режимів,
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28.06.2022 12:18 Ответить
З нульовою ймовірністю,й якщо поацює лише інерційне наведення. Акуратніше з припущеннями
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28.06.2022 12:17 Ответить
потрібно готуватися до того, що нас с Днем Конституції захочуть "поздоровити" і наші дурні "браття" теж...
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28.06.2022 11:04 Ответить
мокорон и лисий шольц в шоке
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28.06.2022 11:07 Ответить
Прбрати антени стільникового зв'язку від скупчення людей. Захопл.ються Х-22
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28.06.2022 11:11 Ответить
Хай повернеться все росії сторицею.
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28.06.2022 11:21 Ответить
пусть горят в аду!
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28.06.2022 11:31 Ответить
 
 