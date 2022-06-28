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обстрел (20159) Нацполиция (15732) Донецкая область (7133)

25 российских ударов в сутки. Оккупанты ударили по Донетчине ракетами ЗРК "С-300", "Градами" и "Ураганами", - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Разрушениям подверглись 30 жилых домов и другие объекты гражданской инфраструктуры. Полицейские изъяли доказательства преступлений РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на сайте Нацполиции.

"Враг ударил по городам Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Славянск, Торецк, Красногоровка, Селидово, пгт Очеретино, села Ласточкино, Нетайлово, Опытное, Первомайское. Всего зафиксировано 25 российских ударов. Оккупанты использовали в частности и зажигательные снаряды

Разрушены и повреждены 46 гражданских объектов – дома граждан, автовокзал, две шахты, коксохимический завод, админздания, железная дорога, линии электропередач, складские помещения, конюшня, гаражный кооператив", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели эвакуировали 16 человек из зоны проведения активных боевых действий в Донецкой области, - ГСЧС. ФОТО

25 российских ударов в сутки. Оккупанты ударили по Донетчине ракетами ЗРК С-300, Градами и Ураганами, - Нацполиция 01
25 российских ударов в сутки. Оккупанты ударили по Донетчине ракетами ЗРК С-300, Градами и Ураганами, - Нацполиция 02
25 российских ударов в сутки. Оккупанты ударили по Донетчине ракетами ЗРК С-300, Градами и Ураганами, - Нацполиция 03
25 российских ударов в сутки. Оккупанты ударили по Донетчине ракетами ЗРК С-300, Градами и Ураганами, - Нацполиция 04
25 российских ударов в сутки. Оккупанты ударили по Донетчине ракетами ЗРК С-300, Градами и Ураганами, - Нацполиция 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще один ракетный удар по Славянску. Россияне ударили практически по центру города. Есть погибшие и раненые, - мэр Лях


25 российских ударов в сутки. Оккупанты ударили по Донетчине ракетами ЗРК С-300, Градами и Ураганами, - Нацполиция 06
25 российских ударов в сутки. Оккупанты ударили по Донетчине ракетами ЗРК С-300, Градами и Ураганами, - Нацполиция 07
25 российских ударов в сутки. Оккупанты ударили по Донетчине ракетами ЗРК С-300, Градами и Ураганами, - Нацполиция 08
25 российских ударов в сутки. Оккупанты ударили по Донетчине ракетами ЗРК С-300, Градами и Ураганами, - Нацполиция 09
25 российских ударов в сутки. Оккупанты ударили по Донетчине ракетами ЗРК С-300, Градами и Ураганами, - Нацполиция 10
25 российских ударов в сутки. Оккупанты ударили по Донетчине ракетами ЗРК С-300, Градами и Ураганами, - Нацполиция 11
25 российских ударов в сутки. Оккупанты ударили по Донетчине ракетами ЗРК С-300, Градами и Ураганами, - Нацполиция 12
25 российских ударов в сутки. Оккупанты ударили по Донетчине ракетами ЗРК С-300, Градами и Ураганами, - Нацполиция 13
25 российских ударов в сутки. Оккупанты ударили по Донетчине ракетами ЗРК С-300, Градами и Ураганами, - Нацполиция 14
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Топ комментарии
+6
Надеемся что они это делают от нехватки других ракет
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28.06.2022 11:44
+4
c300 єто разве не пво?
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28.06.2022 11:33
+3
нацполу тре вже вивчити що с300 це ппо. бо вже третя така новина останным часом
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28.06.2022 11:38
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c300 єто разве не пво?
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28.06.2022 11:33 Ответить
ПВО. Тем не менее, ракета, это болванка взрывчатки с двигателем. Любой ракетой можно стрелять по целям на поверхности. ЛЮБОЙ!
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28.06.2022 11:41 Ответить
Надеемся что они это делают от нехватки других ракет
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28.06.2022 11:44 Ответить
Якщо пам'ятаю,після повної готовності термін використання неперевищував 24 години
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28.06.2022 11:53 Ответить
Ракета дуже потужна 600кг вибухівки,маса,кинетика,кумулятивний струмінь
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28.06.2022 11:57 Ответить
Ты - идиот. Зенитная ракета не может наводиться на цель 0 высоты.
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28.06.2022 12:05 Ответить
Допустим, не любой.
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28.06.2022 12:09 Ответить
А хіба там не передбачена самоліквідація, в разі невлучення у повітряну ціль, щоб не нанести шкоду на своїй території?
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28.06.2022 20:29 Ответить
предусмотрена
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29.06.2022 09:27 Ответить
С300? Похоже в новости ошибка.
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28.06.2022 11:35 Ответить
нацполу тре вже вивчити що с300 це ппо. бо вже третя така новина останным часом
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28.06.2022 11:38 Ответить
Вони,надто кваліфіковані й хизуються л,пами! Постійно. Зерівень!!!
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28.06.2022 11:59 Ответить
Наши комплексы С-300 вели огонь по земле для самозащиты. Такая функция есть. Ударная мощь сопоставима с ракетой Урагана.
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28.06.2022 12:10 Ответить
Уж не Монастырский ли лично готовил этот материал?
Ракетами зрк С-300 нанесли удар........
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28.06.2022 11:40 Ответить
ПроФФФесори - хватить уже про удари С-300 писати - СОРОМНО - не перший раз так пишете!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.06.2022 11:53 Ответить
Я вас удивлю, но С-300 может обстрелять землю на дистанции до 25-30 км. Просто зачем это оркам, ради тренировки разве.
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28.06.2022 12:12 Ответить
Путем нажатия соответствующих кнопочек.
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28.06.2022 12:14 Ответить
Параметри усіх модифікацій комплексів С- 300 як по аеродинамічних так і балістичних цілях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300

Для наземних стаціонарних цілей ці комплекси не призначені оскільки їх радари здатні виявляти цілі , що рухаються, на висоті від 25 метрів
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28.06.2022 12:28 Ответить
 
 