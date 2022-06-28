25 российских ударов в сутки. Оккупанты ударили по Донетчине ракетами ЗРК "С-300", "Градами" и "Ураганами", - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

За сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Разрушениям подверглись 30 жилых домов и другие объекты гражданской инфраструктуры. Полицейские изъяли доказательства преступлений РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на сайте Нацполиции.

"Враг ударил по городам Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Славянск, Торецк, Красногоровка, Селидово, пгт Очеретино, села Ласточкино, Нетайлово, Опытное, Первомайское. Всего зафиксировано 25 российских ударов. Оккупанты использовали в частности и зажигательные снаряды

Разрушены и повреждены 46 гражданских объектов – дома граждан, автовокзал, две шахты, коксохимический завод, админздания, железная дорога, линии электропередач, складские помещения, конюшня, гаражный кооператив", - говорится в сообщении.

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