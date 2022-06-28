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задержание (6588) обстрел (20159) СБУ (18679)

СБУ задержала российских агентов, корректировавших ракетные удары по Львовщине, Киеву и Донбасу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности сообщила о подозрениях более чем 760 российским гражданам, причастным к ведению агрессивной войны, военным преступлениям и подрывной деятельности против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Так, на днях контрразведчики СБУ разоблачили и задержали агента РФ, корректировавшего ракетные обстрелы по Яворовскому военному полигону на Львовщине. Ему сообщено о подозрении в государственной измене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

СБУ задержала российских агентов, корректировавших ракетные удары по Львовщине, Киеву и Донбасу 01

СБУ задержала российских агентов, корректировавших ракетные удары по Львовщине, Киеву и Донбасу 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Установлены имена российских летчиков, которые нанесли удар по ТЦ в Кременчуге, - Монастырский

В Киеве контрразведчики СБУ задержали агента российских спецслужб, корректировавшего ракетные удары по столице. В Донецкой области задержан российский агент, который собирал разведданные о позициях украинских войск в районе Бахмута.

СБУ задержала российских агентов, корректировавших ракетные удары по Львовщине, Киеву и Донбасу 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила в Черкасской области четырех пророссийских пропагандистов. Фоторепортаж

В Запорожской области по материалам военной контрразведки СБУ к 15 годам заключения приговорен боевик террористической организации "ДНР", который воевал против Украины", - говорится в сообщении.


СБУ задержала российских агентов, корректировавших ракетные удары по Львовщине, Киеву и Донбасу 04
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Топ комментарии
+34
набагато краще так
виявили-допросили-ростріляли/або повісили/--а то підозра підозра...
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28.06.2022 12:39
+10
Подоляка і Ленку скімбрію чому не затримали?
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28.06.2022 12:43
+10
У військовий час найвища міра -СТРАТА !!!
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28.06.2022 12:49
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набагато краще так
виявили-допросили-ростріляли/або повісили/--а то підозра підозра...
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28.06.2022 12:39 Ответить
tak - zastrelili pri popitke k begstvu. krapka.
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28.06.2022 12:43 Ответить
почему , при задержании , их для профилактики , долго не пиз...ят ногами ?
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28.06.2022 13:32 Ответить
ih shvabrami nado obrabativat
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28.06.2022 13:35 Ответить
На кол ********* всех после допроса, А то ща кормить, улюлюкать с ними...
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28.06.2022 13:45 Ответить
Подоляка і Ленку скімбрію чому не затримали?
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28.06.2022 12:43 Ответить
А тому що фейк)))
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28.06.2022 12:48 Ответить
А хто завадив би її затримати 2014-2019, якщо б це була правда?
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03.07.2022 01:24 Ответить
У військовий час найвища міра -СТРАТА !!!
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28.06.2022 12:49 Ответить
Завести а сортир і замочити без піару!
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28.06.2022 12:53 Ответить
А куди звертатись, якщо по сусідству зняли хату підозрілі особи?
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28.06.2022 12:54 Ответить
На гарячу лінію СБУ.
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28.06.2022 16:41 Ответить
максимум -нічний домашній арешт
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28.06.2022 12:57 Ответить
Цікаво, чим їх спокушають, рублями чи фальшивими долларами
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28.06.2022 12:58 Ответить
А може засудити і привселюдно стратити. на когось подіє
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28.06.2022 13:02 Ответить
чего эту ******* не повесить?
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28.06.2022 13:15 Ответить
Мрази ватные! Очи повыкалывать,гандонам
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28.06.2022 13:19 Ответить
У воєнний час такі справи має вести військово-польовий суд за максимально вкороченою процедурою. З огляду на те, що агресор ігнорує жанівську конвенцію про військовополонених, до громадян єрефії може застосовуватися смертна кара.
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28.06.2022 13:23 Ответить
слабеньке покарання за співучасть у масових вбивствах(корегуванні),
тому багато любителів бабла параши
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28.06.2022 13:40 Ответить
А при затриманні бошку звернути!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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28.06.2022 14:40 Ответить
штемп на станке стругал шото и его приняли..а увольнение..откпускные аванс и заяву кто писатьбудет..
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28.06.2022 14:43 Ответить
Ампутировать обе ноги и пускай бегает.
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28.06.2022 15:09 Ответить
уже 8 років у Росії відродили древній обряд нехрещених - інститут аманатства. Його гуру є голова слідкому рашки, староста групи путіна в універі. Чим побільше їх затримувати і на обмін.
Один із блогерів сокрушався, що багато колаборації. Статистику вже можна повідомляти і хто з колаборантів урожденний рузге ? І хто з них лаптепітек ?
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28.06.2022 15:10 Ответить
в общую камеру в сизо и сказать зэкам за что они попали ---- и будет самый гуманный и справедливый суд этим подонкам . даже животные своих детенышей защищают . а эти твари на наших детей ракеты наводят
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28.06.2022 18:44 Ответить
Да, не будет толку с этими корректировщиками до тех пор, пока не начнут их истреблять. Ну что вы с ними цацкаетесь, война, сколько людей из-за этих уродов-наводчиков гибнет, а вы какие-то ещё сроки им даёте. В военное время, это совершенно не приемлемо,- расстрел и точка!!!
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28.06.2022 22:43 Ответить
 
 