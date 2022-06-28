СБУ задержала российских агентов, корректировавших ракетные удары по Львовщине, Киеву и Донбасу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности сообщила о подозрениях более чем 760 российским гражданам, причастным к ведению агрессивной войны, военным преступлениям и подрывной деятельности против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Так, на днях контрразведчики СБУ разоблачили и задержали агента РФ, корректировавшего ракетные обстрелы по Яворовскому военному полигону на Львовщине. Ему сообщено о подозрении в государственной измене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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В Киеве контрразведчики СБУ задержали агента российских спецслужб, корректировавшего ракетные удары по столице. В Донецкой области задержан российский агент, который собирал разведданные о позициях украинских войск в районе Бахмута.

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В Запорожской области по материалам военной контрразведки СБУ к 15 годам заключения приговорен боевик террористической организации "ДНР", который воевал против Украины", - говорится в сообщении.









