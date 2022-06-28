Россияне в очередной раз нанесли ракетные удары по Славянску: ночью по гаражному кооперативу, утром - по предприятию, - мэр Лях. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
28 июня российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по Славянску Донецкой области.
Об этом сообщает Славянский городской голова Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью под обстрел попал гаражный кооператив на ул. Мира. Совсем рядом расположена многоэтажная застройка и частный сектор. Утром ракета прилетела в одно из промышленных предприятий. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших. Это весомая причина принять решение об эвакуации", – говорится в сообщении.
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Тому що як бачите вони зупинятись не планують і тільки будуть нарощувати кількість військових злочинів. В росіян все добре. Вони кайфують. Вони ні в чому не винні і їх ніхто не карає. А що саме головне як бачимо майже всі росіяни за здійснення терористичних актів вс рф.