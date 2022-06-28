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обстрел (20159) Донецкая область (7133) Славянск (2502)

Россияне в очередной раз нанесли ракетные удары по Славянску: ночью по гаражному кооперативу, утром - по предприятию, - мэр Лях. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

28 июня российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по Славянску Донецкой области.

Об этом сообщает Славянский городской голова Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

Россияне в очередной раз нанесли ракетные удары по Славянску: ночью по гаражному кооперативу, утром - по предприятию, - мэр Лях 01

"Ночью под обстрел попал гаражный кооператив на ул. Мира. Совсем рядом расположена многоэтажная застройка и частный сектор. Утром ракета прилетела в одно из промышленных предприятий. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших. Это весомая причина принять решение об эвакуации", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25 российских ударов в сутки. Оккупанты ударили по Донетчине ракетами ЗРК "С-300", "Градами" и "Ураганами", - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


Россияне в очередной раз нанесли ракетные удары по Славянску: ночью по гаражному кооперативу, утром - по предприятию, - мэр Лях 02
Россияне в очередной раз нанесли ракетные удары по Славянску: ночью по гаражному кооперативу, утром - по предприятию, - мэр Лях 03
Россияне в очередной раз нанесли ракетные удары по Славянску: ночью по гаражному кооперативу, утром - по предприятию, - мэр Лях 04
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1999 год матч сборных Украины и рашистов, заголовки газет "Бей Хохлов спасай Россию" у них это в генах, валить накуй скотов
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28.06.2022 12:33 Ответить
Треба ставити експорт бавовни в терористичне утворення російська федерація на конвеєр.

Тому що як бачите вони зупинятись не планують і тільки будуть нарощувати кількість військових злочинів. В росіян все добре. Вони кайфують. Вони ні в чому не винні і їх ніхто не карає. А що саме головне як бачимо майже всі росіяни за здійснення терористичних актів вс рф.
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28.06.2022 12:34 Ответить
 
 