Россияне в очередной раз нанесли ракетные удары по Славянску: ночью по гаражному кооперативу, утром - по предприятию, - мэр Лях. ФОТО

28 июня российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по Славянску Донецкой области.

Об этом сообщает Славянский городской голова Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью под обстрел попал гаражный кооператив на ул. Мира. Совсем рядом расположена многоэтажная застройка и частный сектор. Утром ракета прилетела в одно из промышленных предприятий. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших. Это весомая причина принять решение об эвакуации", – говорится в сообщении.

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