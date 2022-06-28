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Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Президент Владимир Зеленский призвал мир признать Россию государством – спонсором терроризма

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Бить ракетами по гражданским объектам могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это - не ошибочные попадания ракет в детсады, школы, ТРЦ, жилые дома, это - просчитанные удары оккупантов.

Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма. Мир способен, а значит, должен остановить российский террор", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это факт, – Зеленский. ВИДЕО

Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский 01
Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский 02
Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский 03
Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский 04
Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский 05
Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский 06
Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский 07
Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский 08
Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский 09
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Топ комментарии
+31
не спонсором а державою - терористом
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28.06.2022 13:09
+27
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28.06.2022 13:05
+14
Подох гітлер, здохне і путін. Хотів залишитися у пам'яті прийдешні поколінь Петром Першим, а залишиться ****** Останнім.
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28.06.2022 13:10
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28.06.2022 13:05 Ответить
Сказал порохобот Портников ... 😃
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28.06.2022 14:33 Ответить
сказав той, шо розуміє шо з Україною, а ти як ти і є ідіоти, з когорти какая разніца, по пріколу.
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28.06.2022 16:53 Ответить
Сказал ивашин 🤢🐏один из73%,"нужно только перестать стрелять ", " видел мир в глазах ***** ","ну хоть поржем ", "зуб даю"
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29.06.2022 09:19 Ответить
Совсем плох, галоперидольчику прими
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28.06.2022 22:34 Ответить
100%
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28.06.2022 13:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jI02FA9Ol_
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28.06.2022 13:22 Ответить
Правильно сказал и это должны говорить все в обращении к зарубежным политикам
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28.06.2022 13:06 Ответить
перефразую твого ідола :"тільки відморожені ДОЛБОЙОБИ можуть ігнорувати приготування вторгнення відморожених терористів".а казати що вода мокра і трава зелена багато розуму не треба,досить як у золотої рибки чи папуги
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28.06.2022 14:33 Ответить
не спонсором а державою - терористом
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28.06.2022 13:09 Ответить
американців і британців чомусь не назвали терористами коли вони зрівняли Дрезден,та й німців ніхто так не назвав,за Ковентрі,для цього є інший термін "злочин проти людяності",і за нього мали бути засуджені не тільки ганси а й союзники,якби в Нюрнберзі судили УСІХ військових злочинців,в тому числі і з числа союзників,то може б зараз рашка не була така *******,бо знала що покарання буде ЗАВЖДИ
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28.06.2022 14:37 Ответить
К сожалению нет такого юридического понятия как страна-террорист.
В соответствии с (международным) правом есть только понятие страна-спонсор терроризма.
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28.06.2022 18:48 Ответить
Ко дню Незалежності амбасади України мають зробити фотогалереї і запросити місцеви громади ! Не на всі ЗМІ краін треба розраховувати , бо підкуплени рашею редактори
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28.06.2022 13:09 Ответить
Подох гітлер, здохне і путін. Хотів залишитися у пам'яті прийдешні поколінь Петром Першим, а залишиться ****** Останнім.
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28.06.2022 13:10 Ответить
Ведуча телемарафону попросила голову полтавської ОВА Дмитра Луніна перейти на російську мову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час прямого включення з Кременчука, де росіяни ракетним ударом знищили торговий центр. Джерело: https://censor.net/ua/v3350713

ЧОМУ срана ведуча ПОРУШУЕ ЗАКОНИ УКРАЇНИ. Іі треба звільняти ‼️‼️
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28.06.2022 13:11 Ответить
Росія має бути визнана державою - спонсором тероризму... Рабссея должна быть признана страной-террористом.
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28.06.2022 13:11 Ответить
Спонсором?
Вони і є терористи

І всі наближені до хайла, тому не смійте відмазувати абрамовичів
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28.06.2022 13:11 Ответить
може вже хоть зараз у Зеленського покинула думка зустрітися з ****** з террористом номер один
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28.06.2022 13:11 Ответить
Це його началнік,як він може відмовитись,зустрінеться коли ***** викличе для звітування.
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28.06.2022 13:24 Ответить
А Україна вже визнала росію спонсором тероризму? А навіщо з екранів телебачення має зникати українська і знову вмикається російська, як на єдиному марафрні ведуча попросила перейти на російську, бо нас ніби дивиться весь світ. Так в світі є одна мова - англійська, чому державний телеканали мають нав'язувати знову російську?
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28.06.2022 13:12 Ответить
зєля,ти обісрався. Зараз в тренді не спонсорм,а Дердавою Терористом!!! Міняй на насиупного дерьмака
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28.06.2022 13:14 Ответить
Обосрался, на самом деле, ты.
Просто потому что не в курсе, что юридически одно и то же.
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28.06.2022 15:06 Ответить
Терористів треба ліквідувати, а не визнавати. Для цього потрібні союзники, а не співчуваючі. Союзники, з якими разом Україна створить весь необхідний спектр озброєння, починаючи з тактичних і балістичних ракет, і відновить ядерний статус.
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28.06.2022 13:17 Ответить
Скільки можна клянчити озброєння? Треба домовлятись з Польщею або Словаччиною про перенос виробництва Громів і Вільх на їх територію.
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28.06.2022 13:29 Ответить
Вже не "та сторона"?
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28.06.2022 13:21 Ответить
Чому спонсором тероризму, а не терористичною країною?
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28.06.2022 13:37 Ответить
Нет такого юридического понятия.
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28.06.2022 15:08 Ответить
Першого теж раніше не було, нічого появилося свого часу
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28.06.2022 16:59 Ответить
Я думал, что вас рашистская сволочь, ненавидеть сильнее уже не возможно, но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины, вековые залежи, разлупили ядро Земли и оттуда хлынула огненная лава. Мы ненавидим вас, каждого кто пришел, кто поддержал, кто промолчал. И посылаем нахер всех, кто пытается послать нам лучики добра. На данный момент нам доступны только две опции: страх и ненависть, но... нет, страх тоже не доступен. Мы ненавидим вас, вы пришли подло, ночью на мою, на нашу землю. Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство. Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее и не заметили. Но у нас будет еще много весен, а вы утонули во мраке. Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней будем ненавидеть вас за наших седых отцов, которые могли коротать себе время с удочкой, но пошли в тероборону, за детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами, за каждого погибшего, за каждый город, за каждое вырванное с корнями дерево, за разрушенный роддом... Мы все отстроим. Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки, самое большое наше желание - отправить туда в ад вас побольше, что б вы на этой Земле все здохли... Вы говорили что мы не нация, что нас нет, но сейчас каждый Украинец в любой точке мира услышал плач, зов матерей, жен, детей и эти невидимые ниточки, нейроны они передали нам тот самый код нации превратив нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою мальнькую частичку и из этих малюсеньких частичек МЫ выложим вам похоронный курган и напишем на нем: "НЕХЕР ШАСТАТЬ".

Высказыване не мое, но мною распостраненное в "одноклассниках". Прошу распостранять в рашистских социальных сетях.
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28.06.2022 13:58 Ответить
Тільки скінчені придурки можуть стелити асфальт для танків окупантів
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28.06.2022 14:00 Ответить
ти і е тим придурком - зараз логістика потрібна а для цего дороги хороші -- затикнись
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28.06.2022 15:40 Ответить
І як таку ахінею можна писати?! Де вас ідіотів стільки береться, ніби вийдеш на вулицю - адекватні люди ходять, а тут така ху@ня видається в коментарях.
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28.06.2022 23:14 Ответить
Не зрозуміле визначення... про спонсорство - це дещо інше, а ось держава - терорист для московії саме те, що вона і є насправді......
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28.06.2022 14:06 Ответить
Террористическая Организация Российской Федерации - ТОРФ болотный
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28.06.2022 15:37 Ответить
Ахах, ржу... "киевлянин" из Польши, оскорбляет Президента страны из которой поджавши хвост убежал. Респект)))
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28.06.2022 15:57 Ответить
А помните стадион: Порошенко наживается на войне, а я остановлю?
И что??? Спрашиваю 75%-ых.
Поржали???
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28.06.2022 16:02 Ответить
росія завжди сама була терористом. Спонсорство з її боку тероризму - це вже побічний ефект!
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28.06.2022 17:39 Ответить
Чому держава споноср тероризму? якщо ця сама держава і є терорист. Чи ми повині ще й досі досить поблажливо називати терористів. Аби в цьому світі все було справедливо, то пора було б покінчити з Москвою раз і назавжди як із Берліном, але зараз всі хочуть підлизати дупу. Зараз час бариг і ринку, й байдуже, що ти робиш, головне що ти можеш дати. Так далеко не зайдеш. Влада європейських країн підлизує рф , щоб всидіти на посаді, адже піднімуться тарифи і нород їх скине. Любий тероризм - це добре коли він що дає взамін. Це реалії 21-ого сторіччя
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28.06.2022 19:14 Ответить
Влада деяких європейських країн веде себе як повія , заграючи рфією. Вважаю такі країни потрібно виключати з НАТО і подивимся чи довго вони будуть товаришувати з рф. Чи на другий рік після виходу з нато будуть воювати з тим. СВІТ СТАВ ДУЖЕ ДЕМОКРАТИЧНИЙ ДО ТЕРОРИЗМУ
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28.06.2022 19:17 Ответить
по перше такої країни як Росія не існує - немає її на карті Світу - є РФія. по друге РФію треба визнати країною терористом.
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28.06.2022 21:49 Ответить
Адекватна відповідь на попередній, чи навіть поза-поза-поза попередній удар ворога тільки з моральних причин на війні є злочином або політичною імпотенцією (як при згвалтуванні: по яйцях не бити, очі не виймати - вам же таке не роблять!).
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських".
Особливою мерзотністтю! є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.
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29.06.2022 08:04 Ответить
 
 