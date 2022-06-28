Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Президент Владимир Зеленский призвал мир признать Россию государством – спонсором терроризма
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Бить ракетами по гражданским объектам могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это - не ошибочные попадания ракет в детсады, школы, ТРЦ, жилые дома, это - просчитанные удары оккупантов.
Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма. Мир способен, а значит, должен остановить российский террор", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это факт, – Зеленский. ВИДЕО
Топ комментарии
+31 U A 03b737e8
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+27 Sophia-Maria Duglass
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В соответствии с (международным) правом есть только понятие страна-спонсор терроризма.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час прямого включення з Кременчука, де росіяни ракетним ударом знищили торговий центр. Джерело: https://censor.net/ua/v3350713
ЧОМУ срана ведуча ПОРУШУЕ ЗАКОНИ УКРАЇНИ. Іі треба звільняти ‼️‼️
Вони і є терористи
І всі наближені до хайла, тому не смійте відмазувати абрамовичів
Просто потому что не в курсе, что юридически одно и то же.
Высказыване не мое, но мною распостраненное в "одноклассниках". Прошу распостранять в рашистских социальных сетях.
И что??? Спрашиваю 75%-ых.
Поржали???
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських".
Особливою мерзотністтю! є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.