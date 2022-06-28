Хищение гумпомощи для ВСУ: разоблачен руководитель благотворительного фонда в Житомирской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры разоблачен руководитель благотворительного фонда по факту продажи гуманитарной помощи во время военного положения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, мужчина ввозил из-за границы гуманитарную помощь для украинских защитников, однако не отправлял товары на нужды Вооруженных Сил Украины, а продавал их. Он складировал квадрокоптеры, тактические рюкзаки, наколенники, турникеты и другие товары в холле одного из общежитий в Житомире.
"Правоохранители задокументировали несколько фактов незаконной продажи гуманитарной помощи почти на полмиллиона гривен. Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Операция по разоблачению проведена прокурорами совместно с сотрудниками Управления СБУ в Житомирской области и работниками следственного управления Главного управления Нацполиции в области.
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По данным следствия, мужчина ввозил из-за границы гуманитарную помощь для украинских защитников, однако не отправлял товары на нужды Вооруженных Сил Украины, а продавал их..... Источник: https://censor.net/ru/p3350746
Такие случаи должны показательно караться.
Ніколи не буде перемоги на передовій поки всередині країни процвітає таке бл..ятство. А це лише один з проявів того скотства що розквітло в країні за останні 20 років.
Все очень просто решается, на самом деле.
потому что одно безнаказанное преступление, всегда рождает другое.