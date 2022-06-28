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Хищение гумпомощи для ВСУ: разоблачен руководитель благотворительного фонда в Житомирской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры разоблачен руководитель благотворительного фонда по факту продажи гуманитарной помощи во время военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, мужчина ввозил из-за границы гуманитарную помощь для украинских защитников, однако не отправлял товары на нужды Вооруженных Сил Украины, а продавал их. Он складировал квадрокоптеры, тактические рюкзаки, наколенники, турникеты и другие товары в холле одного из общежитий в Житомире.

"Правоохранители задокументировали несколько фактов незаконной продажи гуманитарной помощи почти на полмиллиона гривен. Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Операция по разоблачению проведена прокурорами совместно с сотрудниками Управления СБУ в Житомирской области и работниками следственного управления Главного управления Нацполиции в области.

Хищение гумпомощи для ВСУ: разоблачен руководитель благотворительного фонда в Житомирской области 01

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Топ комментарии
+8
Поки не буде суворого покарання за подібне, у вигляді розстрілу або пожиттєвого ув'язнення ,таке триватиме увесь час, на період війни
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28.06.2022 13:40
+4
Ваащета згідно законів військового часу цю мерзоту потрібно розстріляти на місті.
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28.06.2022 13:41
+3
Хороший честный человек погибает под ракетным обстрелом. Гниды, друге хрюске и прочая наволочь спокойненько живут, ещё и навариваются на войне.
Такие случаи должны показательно караться.
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28.06.2022 13:43
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Так складував, чи продавав? Чи не поділився? Чи справді підар гнойний і наживався на гуманітарці? Питань дохєра ...
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28.06.2022 13:25 Ответить
Спочатку складував, а коли знаходив покупців то продавав. Що тут не зрозумілого?
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28.06.2022 13:28 Ответить
Жодного разу не чув і не бачив , що є така гуманітарна допомога , як квадрокоптери, тактичні рюкзаки, наколінники .
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28.06.2022 13:56 Ответить
Не чув то й не чув. Напевне, ти й копійки не витратив на волонтерство, тому й не чув. Атвалі.
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28.06.2022 14:05 Ответить
Квадрокоптер - це зброя. Волонтеру Сергію Притулі на закупку зброї допомогаю як можу. А тих Атвалі , що обрали Верховним головнокомандуючим наркомана , ненавиджу.
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28.06.2022 15:19 Ответить
Ти просто не цікавився, і не допомогав. Чи слово "гуманітарна" засмутило? Вважаєш наколінники зброєю?
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28.06.2022 15:44 Ответить
"Гуманітарна" в даному контексті означає "безоплатна". Отримував за кордоном безоплатно як волонтер, а в Україні - продавав.
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28.06.2022 18:05 Ответить
незрозумілого
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28.06.2022 16:11 Ответить
Вы текст внимательно читайте
По данным следствия, мужчина ввозил из-за границы гуманитарную помощь для украинских защитников, однако не отправлял товары на нужды Вооруженных Сил Украины, а продавал их..... Источник: https://censor.net/ru/p3350746
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28.06.2022 13:35 Ответить
это "контарабас" обыкновенный
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28.06.2022 13:52 Ответить
Поки не буде суворого покарання за подібне, у вигляді розстрілу або пожиттєвого ув'язнення ,таке триватиме увесь час, на період війни
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28.06.2022 13:40 Ответить
Тут не треба розстрілювати, він не зрадник. Тут треба конфіскувати все майно, ще й родичів поскубати. І вчинити розголос у ЗМІ, щоб інші боялися робити таке.
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28.06.2022 18:08 Ответить
Ваащета згідно законів військового часу цю мерзоту потрібно розстріляти на місті.
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28.06.2022 13:41 Ответить
Хороший честный человек погибает под ракетным обстрелом. Гниды, друге хрюске и прочая наволочь спокойненько живут, ещё и навариваются на войне.
Такие случаи должны показательно караться.
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28.06.2022 13:43 Ответить
Подібні факти сприймаю як болісні і відчутні поразки на внутрішньому фронті а МВД і СБУ які мають боротися з цими внутрішніми і підлими ворогами оцінюю як запроданців і дезертирів.
Ніколи не буде перемоги на передовій поки всередині країни процвітає таке бл..ятство. А це лише один з проявів того скотства що розквітло в країні за останні 20 років.
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28.06.2022 13:44 Ответить
Пожиттєве ,з конфіскатом до трусів,в уранові копальні,з обушком за миску баланди!!!)
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28.06.2022 13:49 Ответить
Выселить его семью с выпердками из дома. Пусть идут с торбами, как беженцы. А его расстрелять. Без броника.
Все очень просто решается, на самом деле.
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28.06.2022 14:04 Ответить
Кто стрелять будет?
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28.06.2022 15:46 Ответить
ну вот. расстреляли бы предыдущих мародеров, по законам военного времени, другие поди бы и обосцались воровать.
потому что одно безнаказанное преступление, всегда рождает другое.
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28.06.2022 14:15 Ответить
А кулю, собаці, МАРОДЕРУ, під час війни пожаліли!!??? СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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28.06.2022 14:28 Ответить
Почему эта тварь до сих пор не повешен вместе с семьей...
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28.06.2022 15:05 Ответить
Сам повісиш, чи сусіда попросиш?. Закон у нас дуже поблажливий до ворюг і вбивць. За таке треба карати не як за крадіжку,а як за мародерство в особливо великих розмірах і як зазихання на здоров"я і життя військових - вкрав подаровані їм засоби захисту з передової. - Пожиттєве. Смертної кари у нас і в воєнний стан немає.Нажаль Зеленобільшисть міняти закон під воєний стан не хоче. Цікаво -чому? Рільце в пушку? Коля-Котлета теж наче броніки збирав.
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28.06.2022 15:57 Ответить
 
 