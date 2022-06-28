В Херсонской области спасли 40 га урожая зерновых от пожара, вызванного российскими обстрелами, - Нацполиция. ФОТО

В Херсонской области полицейские спасли от пожара 40 га урожая зерновых. Пожар произошел из-за обстрела российскими военными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, работники отделения №1 Бериславского районного отдела полиции во время патрулирования с.Пригорье Кочубеевского территориальной громады заметили на окраине села дым. Горела сухая трава, огонь перебросился на полезащитную полосу, отделявшую 40 гектаров поля зерновых. Перед этим населенные пункты громады обстреляли российские военные, из-за чего произошел пожар.

"Полицейские первыми отреагировали на чрезвычайную ситуацию и начали тушить огонь подручными средствами, вызвали пожарных. На помощь прибыли и военные с местными жителями. Совместными усилиями огонь погасили, пострадавших нет, урожай удалось сохранить. Сейчас полицейские со спасателями собирают вещдоки, по ч.1 ст.438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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