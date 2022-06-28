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В Херсонской области спасли 40 га урожая зерновых от пожара, вызванного российскими обстрелами, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсонской области полицейские спасли от пожара 40 га урожая зерновых. Пожар произошел из-за обстрела российскими военными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, работники отделения №1 Бериславского районного отдела полиции во время патрулирования с.Пригорье Кочубеевского территориальной громады заметили на окраине села дым. Горела сухая трава, огонь перебросился на полезащитную полосу, отделявшую 40 гектаров поля зерновых. Перед этим населенные пункты громады обстреляли российские военные, из-за чего произошел пожар.

"Полицейские первыми отреагировали на чрезвычайную ситуацию и начали тушить огонь подручными средствами, вызвали пожарных. На помощь прибыли и военные с местными жителями. Совместными усилиями огонь погасили, пострадавших нет, урожай удалось сохранить. Сейчас полицейские со спасателями собирают вещдоки, по ч.1 ст.438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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В Херсонской области спасли 40 га урожая зерновых от пожара, вызванного российскими обстрелами, - Нацполиция 01
В Херсонской области спасли 40 га урожая зерновых от пожара, вызванного российскими обстрелами, - Нацполиция 02
В Херсонской области спасли 40 га урожая зерновых от пожара, вызванного российскими обстрелами, - Нацполиция 03
В Херсонской области спасли 40 га урожая зерновых от пожара, вызванного российскими обстрелами, - Нацполиция 04
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Кацапи прийшли сюди робити вбивства та голодомори.
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28.06.2022 14:12 Ответить
Кацапи століттями нас намагаються знищити , то голодом , то фізично ,
але ми вистоїмо , так як іншоі краіни в нас немає !!
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28.06.2022 14:18 Ответить
Тю, євреї он по усіх світах розповзлися, і непогано скрізь пристосувались. Є сумніви, подивись на ОП. Тож і у нас є цілий світ, де ми зможемо жити
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28.06.2022 15:08 Ответить
главное, вывезти прошлогодний урожай не до последнего зернышка. Где уверенность, что в этом году россия даст нам собрать зерно вообще хотя бы для себя?
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28.06.2022 14:26 Ответить
Тверезе запитання, от тільки до кого?
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28.06.2022 15:05 Ответить
Пам'ятаєте як ЗеЛох в березні прохав фермерів Херсонщини сіяти поля?? Ну посіяли, тепер або спалять або вкрадуть рашисти, чи хтось ще має сумнів що до серпня ( коли збирати врожай) Херсонщину не звільнять?
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28.06.2022 14:42 Ответить
Нє-нє, давайте зерно вивозьте, бо ж голодуха у світі настане, китайці з індусами, *****, попухнуть
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28.06.2022 15:03 Ответить
Почалось. Літо буде посушливе. Орки скористаються. Поліцейських і пожежних на всі поля не вистачить. Треба, щоб побутові дрони патрулювали стиглі поля. І уборку форсувати.
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28.06.2022 19:24 Ответить
 
 