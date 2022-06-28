Украинских детей эвакуировали на специализированное лечение в клиники Европы, - Минздрав. ФОТО

Минздрав и Еврокомиссия эвакуировали украинских детей на специализированное лечение в клиники Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Минздрав сообщает в Facebook.

"Сегодня эвакуированы в клиники Ирландии еще двое украинских детей из Винницкой области: 8-летний Иван и 16-летний Артем с тяжелой черепно-мозговой травмой. Получение специализированного лечения на территории Украины осложнено постоянными обстрелами и вооруженной агрессией РФ. Из-за тяжелого состояния и необходимости дальнейшего послеоперационного ухода дети нуждаются в посторонней помощи и поддержке, поэтому на лечение их сопровождают родственники", - говорится в сообщении.

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Сначала пациентов перевезли в одно из медицинских учреждений Львова. Затем в Польшу, оттуда с привлечением специальных воздушных госпиталей их доставили на лечение в Ирландию.



