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С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 28 июня, на Байковом кладбище в Киеве состоялось прощание с воином Нацгвардии Семеном Обломеем, который погиб 21 июня, защищая от российских оккупантов Северодонецк.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

22-летний "СЭМ", с начала полномасштабного российского вторжения, встал на защиту Украины, присоединившись к батальону "Свобода". Совсем молодой парень, но отчаянный в бою, быстро овладел военным делом. Уничтожал оккупантов в Буче, Ирпене и Гостомеле.

С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 01
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 02
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 03
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 04
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 05
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 06
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 07
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 08
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 09
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 10
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 11
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 12
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 13
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 14
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 15
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 16
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 17
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 18
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 19
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 20
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 21
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 22
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 23
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 24
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 25
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 26
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 27
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 28
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 29
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 30
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 31
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 32
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 33
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 34
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 35
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 36
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 37
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 38
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 39
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 40
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 41
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 42
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 43
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 44
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 45
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 46
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 47

С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 48
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 49
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 50
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 51
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 52
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 53
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 54
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 55
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 56
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 57
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 58

Вместе с побратимами отправился в Луганскую область уже в составе НГУ, защищал Рубежное, Лисичанск и Северодонецк.

"Став на военный путь, умело исполнял обязанности командира, которого очень любили и уважали побратимы. Ценил каждого своего бойца, говорил, что именно на войне понял, что такое настоящая дружба. Был верным и смелым сыном Украины до последних дней своей жизни", - отмечают в ВО "Свобода".

Как сообщается, Семен родился и  вырос в Киеве. В 2018 году обучался в Украинской академии лидерства. Он отличался трудолюбием, ответственностью, желанием помочь другим.

Ежедневно пытался расширять рамки собственных возможностей, был примером для других. Организовывал яркие вылазки и путешествия, увлекался экоактивизмом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защищая от российских оккупантов Северодонецк, погиб украинский воин Семен Обломей. Похороны пройдут 28 июня на Байковом кладбище в Киеве. ФОТО

Во время учебы в Академии он встретил свою любимую девушку, на которой женился за 12 дней до своей трагической гибели.

"Чрезвычайно светлый человек с золотым сердцем, мужественный воин, настоящий Герой - пример для будущих поколений. Это большая потеря для сообщества Украинской академии лидерства. Сочувствуем родным и близким", - резюмируют ВО "Свобода".

Последнее интервью украинского воина Семена Обломея смотрите по ссылке.

Видео и ФОТО: Олег Богачук.
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Топ комментарии
+21
Батько героя аж закам'янів. Все майбутнє вбили. Слава Герою. Уклін батькові та матері.
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28.06.2022 15:57
+17
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації.Пам'ятаймо...
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28.06.2022 15:40
+8
Вічна пам'ять Герою!Україна переможе!
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28.06.2022 16:21
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Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації.Пам'ятаймо...
показать весь комментарий
28.06.2022 15:40 Ответить
Батько героя аж закам'янів. Все майбутнє вбили. Слава Герою. Уклін батькові та матері.
показать весь комментарий
28.06.2022 15:57 Ответить
Вічна пам'ять Герою!Україна переможе!
показать весь комментарий
28.06.2022 16:21 Ответить
Честь!
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28.06.2022 16:37 Ответить
R.I.P
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28.06.2022 17:06 Ответить
Спочивай у мирі,друже...
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28.06.2022 17:38 Ответить
Please forgive me for writing in English as I do not know the Ukrainian language and I will try a Google translate.

I am English and live in Poland and your son's story touched my heart and broke it at the same time. There are no words of comfort that I can give as this time as I am too upset that this young man and many like him are being torn away from their loved ones, it's just simply wrong.

He and others will not be forgotten nor will his spirit which echoes through every hero's name in Ukraine.

Glory be to god and glory be to Ukraine.

Прошу вибачити за те, що пишу англійською, оскільки я не знаю української мови і спробую Google Translate.

Я англієць і живу в Польщі, і історія вашого сина зворушила моє серце і в той же час розбила його. Немає слів втіхи, які я можу дати, оскільки цього разу я надто засмучений тим, що цього молодого чоловіка та багатьох, як він, відривають від своїх близьких, це просто неправильно.

Він та інші не будуть забуті, як і його дух, який лунає в імені кожного героя в Україні.

Слава Богу і слава Україні.
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28.06.2022 18:16 Ответить
Героям слава !!
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28.06.2022 18:37 Ответить
Загинув Воін Світла і добра 😪😪😪
дуже боляче втрачани наших воїнів , в цій страшній війні з русофашистами !!
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28.06.2022 18:36 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.06.2022 20:26 Ответить
Невозможно смотреть на опустошенный взгляд отца...
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29.06.2022 00:21 Ответить
Condolences to his wife, his family, his friends. Slava Ukraini !
Difficult to understand this can happen. NATO must step in now,
i feel.

Prayer to Semen who now is free from the hardnesses and heavynesses of this
sometimes unjust world.
https://www.youtube.com/watch?v=Jy0GveSIO-M

rest in peace !
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01.07.2022 23:06 Ответить
🙏 🇺🇦 ✊
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31.07.2022 16:05 Ответить
 
 