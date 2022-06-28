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Кличко встретился с мэром Мадрида: Показал, что творят российские варвары в Украине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Виталий Кличко в рамках саммита НАТО провел встречу с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинес-Алмейдой и рассказал о преступлениях России в Украине.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Первая встреча в Мадриде, куда я прибыл на саммит НАТО, – с мэром испанской столицы Хосе Луисом Мартинес-Алмейдой. Я рассказал своему коллеге, что на самом деле творят российские варвары в Украине, как убивают мирных жителей, уничтожают наши города и поселки. Показал видео разрушенных зданий в столице. Показал видео из Кременчуга, где в страшном пожаре после ракетного удара по торговому центру спасают мирных украинцев. Где увеличивается количество погибших и раненых", – рассказал Кличко.

Также речь шла о манипуляциях со стороны России.

"Мы обсудили гибридную войну, дезинформацию и манипуляции, к которым прибегает россия. В частности, и провокацию, когда несколько дней назад звонили от моего имени нескольким мэрам европейских столиц. В том числе и мэру Мадрида. Я подчеркнул, что российский агрессор ведет сегодня войну на всех фронтах. И пытается дискредитировать Украину перед ее партнерами и друзьями", – подчеркнул Кличко.

Он также поблагодарил мэра Мадрида и представителей всех политических сил в городском совете Мадрида за то, что их город принимает беженцев из Украины, и за гуманитарную помощь Киеву и другим регионам Украины. И подчеркнул, что Украина ценит эту помощь и не забудет это.

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Кличко встретился с мэром Мадрида: Показал, что творят российские варвары в Украине 01
Кличко встретился с мэром Мадрида: Показал, что творят российские варвары в Украине 02
Кличко встретился с мэром Мадрида: Показал, что творят российские варвары в Украине 03
Кличко встретился с мэром Мадрида: Показал, что творят российские варвары в Украине 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Фото зачет. вместо тысячи слов. так приблезительно выглядит зеля на фоне андрея елдака
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28.06.2022 15:28
+8
А мне тетка в красном понравилась.
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28.06.2022 15:30
+6
"Он же не лох вам какойта"
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28.06.2022 15:29
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Фото зачет. вместо тысячи слов. так приблезительно выглядит зеля на фоне андрея елдака
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28.06.2022 15:28 Ответить
"Он же не лох вам какойта"
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28.06.2022 15:29 Ответить


Ось тут виглядає ніби біля Кличка секретар якийсь
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28.06.2022 15:28 Ответить
А мне тетка в красном понравилась.
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28.06.2022 15:30 Ответить
to edinstvennoe dostizhenije etovo "fotografa"
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28.06.2022 15:32 Ответить
Это переводчица, а ты что подумал ?
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28.06.2022 18:03 Ответить
Типичная испанка, они ничего так.
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28.06.2022 18:28 Ответить
фанат великого чемпиона, а Виталий ему афтограф дает
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28.06.2022 15:33 Ответить
Так воно і є.
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28.06.2022 15:34 Ответить
Klichko kaneshna velikan a fotografa - uvoljitj.
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28.06.2022 15:31 Ответить
как его выпустили, ведь низя
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28.06.2022 15:32 Ответить
a ti poprobui nevipusti evo
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28.06.2022 15:37 Ответить
Мені спочатку здалось, що на столі лежить бюстгалтер.

Потім зрозумів, що це раковини.

Але не зрозумів, нащо вони там?
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28.06.2022 15:34 Ответить
Это прикол? Виталий даже сидя выше мера Мадрида
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28.06.2022 15:34 Ответить
Мер Мадрида действительно коротышка. А вам надо бы выдеть испанских полицейских. Тех похоже специально отбырает по росту. Они с Кличко примерно одинакого телосложения, в отличии от кацапских жиробомб.
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28.06.2022 15:52 Ответить
А что он там вообще делает?
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28.06.2022 15:54 Ответить
Шлемазл-шимановский, а твое какое дело? Бекицер под шконку!
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28.06.2022 15:57 Ответить
Шимановский, лах мейн тухес драй папірус!
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28.06.2022 16:01 Ответить
коли Віталя сидить, то він одинакового зрісту з Хосе...
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28.06.2022 16:15 Ответить
Єрмак випустив Віталю?
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28.06.2022 17:05 Ответить
последнее фото - на столе возле девушки лифчик лежит, одел очки - 2 ракушки, наваждение...
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28.06.2022 18:14 Ответить
Сильно мне нравилась идея боксер президент, тогда в апреле 19 г. Два шперика Медвед и Пушкин уже бы сдохли с позору с первой же встречи с Виталием! А как бы мы все ржали?!
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28.06.2022 22:54 Ответить
То я зашифровал то ничтожество под поэта раскудрявого--- для стеба.
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28.06.2022 22:55 Ответить
 
 