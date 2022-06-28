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Украинка из Австрии, которая была боевым медиком, погибла на фронте. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Автобус медбатальона "Госпитальеры" попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщила в фейсбуке депутат и комбат "Госпитальеров" Яна Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в нашей семье Госпитальеров произошло страшное горе.

Наш экипаж автобуса Кракен попал в страшное дтп. Столкнулся с военным кразом.

Смотрите: Украинских детей эвакуировали на специализированное лечение в клиники Европы, - Минздрав. ФОТО

Наше солнышко Австрийка, после 30 мин борьбы за жизнь, к сожалению, умерла. Она получила повреждение головы, несовместимое жизнью.

В последние годы она проживала и была семья в Австрии, но по зову сердца вернулась в Украину, что спасать раненых и за последние дни оказала помощь десяткам раненых!

Украинка из Австрии, которая была боевым медиком, погибла на фронте 01
Украинка из Австрии, которая была боевым медиком, погибла на фронте 02
Украинка из Австрии, которая была боевым медиком, погибла на фронте 03
Украинка из Австрии, которая была боевым медиком, погибла на фронте 04
Украинка из Австрии, которая была боевым медиком, погибла на фронте 05

Наш травматолог Коринф, гражданин Греции, но в душе украинец, получил сложную травму руки, в результате чего его правая кисть ампутирована и он уже не сможет работать по своей специальности.

Анестезиолог Катя получила тяжелые повреждения ног. Это был первый день ее ротации.

Анестезист Док, нейрохирург Юзик и водитель Алекс получили повреждения средней степени.

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Весь экипаж сейчас находится в медучреждениях, после чего будет проходить реабилитацию.

Наш Кракен осуществил свою миссию, и вывез столько раненых, сколько успел, а это десятки спасенных жизней", - отметила депутат.

Она сообщила, что прощание с Австрийкой и молебен пройдут в Михайловском соборе 30 июня в 12:30, на Байковом кладбище - в 14:30.

Украинка из Австрии, которая была боевым медиком, погибла на фронте 06
Украинка из Австрии, которая была боевым медиком, погибла на фронте 07

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Топ комментарии
+39
Ну як... так.... не від ворогів, по трагічним обставинам..... сумно.
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28.06.2022 16:13
+19
Горе та й годі!Одужання всім пораненим та царства небесного загиблій!
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28.06.2022 16:34
+17
Така красуня, молоденька...
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28.06.2022 16:35
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Ну як... так.... не від ворогів, по трагічним обставинам..... сумно.
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28.06.2022 16:13 Ответить
Водій не впорався?
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28.06.2022 16:18 Ответить
Евакуація поранених на фронті здійснюється переважно вночі, без фар та габаритів. Підозрюю, Краз рухався також без світла.
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28.06.2022 16:29 Ответить
може слід булло б світлодіону підсвітку використати. там такий слабкий промінь, що далеко не видно. А на відстані метрів 50 помітити можна.
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28.06.2022 16:34 Ответить
для таких випадків у водія обовязково повинен бути ПНБ
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28.06.2022 20:42 Ответить
Ви досі нечули про прибори нічного бачення?
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29.06.2022 17:59 Ответить
на новий евакоавтомобіль Госпітальєрам https://quicknote.io/538d9f60-f6d5-11ec-9655-b589b30ad11b
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28.06.2022 18:00 Ответить
Це капець...
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28.06.2022 16:14 Ответить
Навіть не хочу коментувати. Це вже зашкалює. І справа в тому - що не ворог цього разу. А головотяпство, авось пранєсьот.
Який шофер винен? Хто зжер життя і здоров"я людям?
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28.06.2022 16:15 Ответить
Евакуація поранених на фронті здійснюється переважно вночі, без фар та габаритів, бо інакше рашисти гарантовано накриють. Підозрюю, Краз рухався також без світла. Це трагедія, але не головотяпство.
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28.06.2022 16:31 Ответить
Не пишіть маєчню. Є прибори нічного бачення, ніхто не їздить у ночі на сліпу.
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29.06.2022 18:00 Ответить
Яна Зінкевич нажаль наш транспорт зіштовхнувся з війковим кразом, в якого пробилось колесо. Стояв наполовину на дорозі без жодних освітлювальних знаків чи навіть деревця при дорозі чи трикутника
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28.06.2022 16:48 Ответить
Це ******* просто, свій свого…
В голові не вкладається, ну, *****, як так можна?!
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28.06.2022 17:18 Ответить
Горе та й годі!Одужання всім пораненим та царства небесного загиблій!
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28.06.2022 16:34 Ответить
Така красуня, молоденька...
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28.06.2022 16:35 Ответить
Це найголовніші якості військового медика. Була б стара, або чоловік - ніхто б не марнував час на написання цієї статті.
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28.06.2022 16:47 Ответить
Останні роки вона проживала та мала родину в Австрії, але за покликом серця повернулась в Україну, що рятувати поранених і за останні дні надала допомогу десяткам поранених! Джерело: https://censor.net/ua/p3350802

її могло тут не бути! не зобовязана
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28.06.2022 17:29 Ответить
Це жах...
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28.06.2022 16:42 Ответить
Ну як так?!.
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28.06.2022 16:48 Ответить
Оцього що стояв на дорозі --- під суд!!!
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28.06.2022 16:55 Ответить
Тільки після війни. Зараз й так водіїв мало.
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29.06.2022 18:01 Ответить
Трагедія
Боже ну ми ж і так потрепаєм по повній, за , що таке
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28.06.2022 16:56 Ответить
Україна сумує 😪😪😪за нашими захисниками і спасителями життів наших воінів !!
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28.06.2022 16:58 Ответить
RIP
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28.06.2022 17:06 Ответить
Ну якесь бидло порушило правила в результаті загинула дівчина ,мало того що на війні гинуть ,ще і тут.
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28.06.2022 17:18 Ответить
царства небесного загиблій!
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28.06.2022 19:33 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.06.2022 20:24 Ответить
 
 