Версия Минобороны России по удару по Кременчугу оказалась очередным фейком, - Necro Mancer. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Блогер Necro Mancer опубликовал фото ТРЦ в Кременчуге, снятое с высоты, где видно, что ракеты попали исключительно в гражданский объект.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Necro Mancer сообщил в твиттере.
"Фото ТЦ Амстор снято с высоты, по нему ясно видно, что ракетами был поражен лишь гражданский объект, а стоящие неподалеку цели завода целые и невредимые. Таким образом версия Минобороны России оказалась очередным фейком", - написал блоггер в сообщении и выложил фото.
Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 12 часов 28 июня было известно более 20 погибших и 59 раненых украинцев. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
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Кацапи - тварюки і це беззаперечно!
орки чудово знають де завод
вони чудово знають що промазали і попали в ТРЦ
але в завод вони попасти не можуть, тому що ракета даї відхилення плюс-мінус кілька сотен метрів
І заради чого це публікувати? Щоб доказати, що росія бреше? Так вона постійно бреше! На одну брехню більше, на одну менше, а кацапи можуть і відкоригувати і запустити ще раз.
Кого благодарить - знаете! (с)
А для цілей конвенційної (тобто неядерної) війни має застосовуватися тактична авіація, пілоти якої візуально бачать мішень (стратегічні Ту-22, Ту-95 або Ту-160 теж можна застосовувати, але з вільно падаючими або плануючими бомбами).
Та схоже на те, що "героїчних асів-самогубців" в русні вже не лишилося -- ось і пуляють вони стратегічними ракетами (але зі звичайними боєголовками) з відстані 500-1000 км за принципом "а куди полетить".
Сам он родом из Украины, а в Кременчуге живут его мать и родственники.
«Русскuй мuр» - это не национальность. Это заболевание. Слава Богу, летальное. Доказано ВСУ".