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Кременчуг (332) обстрел (20159)

Версия Минобороны России по удару по Кременчугу оказалась очередным фейком, - Necro Mancer‏. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Блогер Necro Mancer опубликовал фото ТРЦ в Кременчуге, снятое с высоты, где видно, что ракеты попали исключительно в гражданский объект.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Necro Mancer‏ сообщил в твиттере.

"Фото ТЦ Амстор снято с высоты, по нему ясно видно, что ракетами был поражен лишь гражданский объект, а стоящие неподалеку цели завода целые и невредимые. Таким образом версия Минобороны России оказалась очередным фейком", - написал блоггер в сообщении и выложил фото.

Версия Минобороны России по удару по Кременчугу оказалась очередным фейком, - Necro Mancer‏ 01

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 12 часов 28 июня было известно более 20 погибших и 59 раненых украинцев. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
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Топ комментарии
+16
наступного разу вони влучать у завод - завдяки сумлінному блогеру
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28.06.2022 16:31
+11
Коли ж вже Господь покарає лютих вбивць....
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28.06.2022 16:26
+11
Класно відзняли. Тепер що, чекати прилюьоту по цехах?

І заради чого це публікувати? Щоб доказати, що росія бреше? Так вона постійно бреше! На одну брехню більше, на одну менше, а кацапи можуть і відкоригувати і запустити ще раз.
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28.06.2022 16:33
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Никогда такого не было, а тут опять.
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28.06.2022 16:24 Ответить
Коли ж вже Господь покарає лютих вбивць....
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28.06.2022 16:26 Ответить
Бога нема і ***** цим успішно користується
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28.06.2022 16:38 Ответить
возможно что есть,но в таком случае,это редкостная сволочь.
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28.06.2022 17:05 Ответить
Бог є,не треба ****** Його.І жити як попало,і ігнорувати Його закони,а потім коли приходить біда дивуватись що Він мовчить
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28.06.2022 17:07 Ответить
є бог, немає бога... це на важливо по суті (важливо персонально). Головне - ЛЮДИНА ти, чи тварюка!

Кацапи - тварюки і це беззаперечно!
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28.06.2022 17:22 Ответить
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28.06.2022 17:41 Ответить
Какая неожиданность! (сарказм)
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28.06.2022 16:27 Ответить
А за фейки, касающиеся российской армии, дают там до 15 лет, вот пожалуйста, давайте подавайте на фейкометчиков в суд, факты с фейками 100% достоверны - и пускай они отсидят свои заработанные положенные 15 лет..
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28.06.2022 17:29 Ответить
наступного разу вони влучать у завод - завдяки сумлінному блогеру
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28.06.2022 16:31 Ответить
вони в нього вже вчора влучили. з другої сторони від ТЦ
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28.06.2022 16:33 Ответить
С другой стороны ТЦ, жилой фонд, что вы имели виду ?
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28.06.2022 16:48 Ответить
Цех №7 і теплиці https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/2022/06/28/na-zavodi-kredmash-kudi-vchora-vluchila-raketa-dvoh-ljudej-posiklo-sklom_10108388.html
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28.06.2022 16:48 Ответить
заспокойтесь!
орки чудово знають де завод
вони чудово знають що промазали і попали в ТРЦ

але в завод вони попасти не можуть, тому що ракета даї відхилення плюс-мінус кілька сотен метрів
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28.06.2022 17:36 Ответить
У кацапских фейков одна задача, накрутить аудиторию. Дебилы без справок от психиатора выкидывают 1000 версий в минуту, а все остальные их пытаются опровергнуть. Нет справки из "дурки" что не состоит на учете, значит все заявления не фейки, а просто бред сумашедшего, какие комментарии могут быть.
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28.06.2022 16:32 Ответить
зранку було про завоз в ТРЦ заморожених трупів, які не помістились в МН-17 в 2014 р.

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28.06.2022 17:39 Ответить
Класно відзняли. Тепер що, чекати прилюьоту по цехах?

І заради чого це публікувати? Щоб доказати, що росія бреше? Так вона постійно бреше! На одну брехню більше, на одну менше, а кацапи можуть і відкоригувати і запустити ще раз.
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28.06.2022 16:33 Ответить
відео з коптера (скрін фото з цього відео) виклав антон геращенко в своєму ТГ
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28.06.2022 16:37 Ответить
Відкрий гуглмапс і побачиш, що на супутниковому знімку чудово видно де ТРЦ, а де завод і навіть координати кожного цеху.
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28.06.2022 16:47 Ответить
Гадаєте, кацапи не вміють користуватися гугл мепс? Чи в них більш супутників на орбіті немає?
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28.06.2022 17:26 Ответить
ракети старі, відхилення - плюс-мінус 200 м
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28.06.2022 17:40 Ответить
пишуть відхилення 600 м
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28.06.2022 17:42 Ответить
У ТЦ "Амстор" в Кременчузі знайшли 18 тіл та 7 останків тіл загиблих, 21 людину вважають безвісти зниклою.
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28.06.2022 16:35 Ответить
Россия всё никак не может осознать, что сегодня ее мнение никого в мире не ****.
Кого благодарить - знаете! (с)
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28.06.2022 16:46 Ответить
Все вони прекрасно знають
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28.06.2022 16:47 Ответить
Тільки побільше 200-х на раSSiю може промити мозки рашистам!
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28.06.2022 16:54 Ответить
Як і кожний житель мацкальської недоімперії винен в кожному чиху свого сцаря. Бо коли їх за жабри беруть все на хутіна списують... ні, кацапи! ви всі до одного винні в цій ситуації.
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28.06.2022 17:17 Ответить
Ці істоти в черговий раз доказують що кацап не людина.
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28.06.2022 17:32 Ответить
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29.06.2022 12:51 Ответить
Да они за день как минимум три версии придумали. Но высокоточное оружие в очередной раз дало осечку.
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28.06.2022 16:49 Ответить
На каждую версию фейкометчиков есть статья и 15 лет за фейки о российской армии, давайте, подавайте на них в суд....
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28.06.2022 17:35 Ответить
"Діспетчєр Карлос" підтверде що це українці самі себе підірвали.
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28.06.2022 16:50 Ответить
Рашинські новини слухати , це втрата часу і здоров'я , так як там ні слова правди - суцільна БРЕХНЯ і велич срюського міру 😠
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28.06.2022 16:50 Ответить
я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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28.06.2022 16:52 Ответить
В Дніпрі прильот(
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28.06.2022 16:55 Ответить
Кацапы метили в лоб, а попали по лбу.
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28.06.2022 17:10 Ответить
Насправді ВОЄННА ефективність цих ракетних ударів, які останнім часом здійснює РФ, становить 0,00. Адже ці радянські ракети розроблялися під ЯДЕРНІ боєголовки із радіусом зони суцільного ураження, як мінімум, 10-30 км (тож відхилення в кілька сот метрів чи навіть кілька кілометрів для них не були принциповими).
А для цілей конвенційної (тобто неядерної) війни має застосовуватися тактична авіація, пілоти якої візуально бачать мішень (стратегічні Ту-22, Ту-95 або Ту-160 теж можна застосовувати, але з вільно падаючими або плануючими бомбами).
Та схоже на те, що "героїчних асів-самогубців" в русні вже не лишилося -- ось і пуляють вони стратегічними ракетами (але зі звичайними боєголовками) з відстані 500-1000 км за принципом "а куди полетить".
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28.06.2022 17:40 Ответить
накаркаєте ...
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28.06.2022 17:44 Ответить
вы врете это база нато секретный штаб польских негров вон абрамс песочный стоит загорает...
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28.06.2022 17:42 Ответить
Олег Шарп, блогер: "приказ направить ракеты на Кременчуг мог исполнить российский генерал Тимур Трубиенко, командующий наступлением оккупационных войск на восточном направлении. В звании генерал-майора.
Сам он родом из Украины, а в Кременчуге живут его мать и родственники.
«Русскuй мuр» - это не национальность. Это заболевание. Слава Богу, летальное. Доказано ВСУ".
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28.06.2022 20:22 Ответить
 
 