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Британцы, французы и канадцы на платформе UNITED24 чаще всего донатят на ВСУ, а немцы – на медицинскую помощь. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За неполные два месяца работы фандрейзинговой платформы UNITED24 доноры со всего мира внесли благотворительные взносы на общую сумму $62 864 493.

Наибольшее количество пожертвований поступило из США, Германии, Франции, Канады, Великобритании и Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт UNITED24. Самое популярное направление – "Оборона и разминирование".

Охотнее всего на армию донатят именно украинцы (70%), сохраняя паритет по другим двум направлениям (15% на каждый). Следующие по активности помощи армии – британцы, французы и канадцы (60%). На втором месте у жителей Туманного Альбиона и Канады направление медицинской помощи (35%). 30% французов задонатили на медицинские нужды, еще 10% – на восстановление Украины. Американцы жертвовали на оборону и медицинскую сферу – 50% и 40% соответственно. Немцы чаще всего отправляли помощь украинским врачам (65%), а реже всего - на военные нужды.

Британцы, французы и канадцы на платформе UNITED24 чаще всего донатят на ВСУ, а немцы – на медицинскую помощь 01

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А в результаті все одно гроші йдуть Зєлє на кокс...
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28.06.2022 16:55 Ответить
а як залишатися брутальним та сміливим без коксу? клован...
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28.06.2022 17:18 Ответить
Ого як німців друга світова прибила, армії майже не мають і на зброю навіть донатити бояться. З кацапстаном треба так само.
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28.06.2022 18:01 Ответить
це не війна так прибила,це так переможці німців загнобили,а зараз всякі голандці їм щось там дорікають,самі забули як їх сцяними ганчірками ганяли,то німці в європі,то японці в індокитаї)))
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28.06.2022 22:29 Ответить
Щиро дякуємо!
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28.06.2022 18:03 Ответить
 
 