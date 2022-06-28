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СБУ установила двух российских командиров, отдавших приказ пытать и расстрелять мирных жителей в Киевской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Служба безопасности Украины установила личности еще двух командиров российской армии, отдавших приказ жестоко пытать и расстрелять пятерых гражданских жителей Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Это командир батальона майор Максим Краснощеков и заместитель командира роты майор Александр Васильев.

Они руководили действиями мотострелковых подразделений врага во время временной оккупации села Победа Киевской области.

СБУ установила двух российских командиров, отдавших приказ пытать и расстрелять мирных жителей в Киевской области 01
СБУ установила двух российских командиров, отдавших приказ пытать и расстрелять мирных жителей в Киевской области 02

Следователи СБУ установили, что захватчики силой удерживали местных жителей в одном из помещений и пытали их.

Оба командира лично допрашивали украинцев и пытались выбить информацию о военных ВСУ, правоохранителях и участниках Теробороны.

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В конце концов они отдали подчиненным приказ: расстрелять людей из автоматов прямо на месте пыток и взорвать здание с телами, чтобы скрыть военное преступление.

СБУ установила двух российских командиров, отдавших приказ пытать и расстрелять мирных жителей в Киевской области 03

Здание, в котором российские военные преступники сожгли тела замученных мирных жителей.

В настоящее время майорам Краснощекову и Васильеву – военнослужащим 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ – сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

СБУ продолжает устанавливать личности каждого, кто совершил военные преступления в Украине. Безнаказанным не останется ни один кафир!

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились оперативниками и следователями ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратурой и Броварской окружной прокуратурой", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+12
Ліца обєзображени інтілєктом)))
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28.06.2022 17:31
+10
остаточно потрібно надавати і адресу мешкання родини моральних уродів.
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28.06.2022 17:40
+8
уроди як на підбір.
Кому вони там "Братья"?
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28.06.2022 17:33
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Ліца обєзображени інтілєктом)))
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28.06.2022 17:31 Ответить
просто падли...
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28.06.2022 17:32 Ответить
уроди як на підбір.
Кому вони там "Братья"?
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28.06.2022 17:33 Ответить
два дебила‐это сила 💪
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28.06.2022 17:37 Ответить
остаточно потрібно надавати і адресу мешкання родини моральних уродів.
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28.06.2022 17:40 Ответить
А тепер треба, щоб ніяка укрправдівська шльондра не написала статтю, що не так вже й катували чи розстрілювали! Цікаво чи відкрили проти неї справу?
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28.06.2022 18:00 Ответить
Майор-заступник командира роти?
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28.06.2022 18:01 Ответить
Типичные ущербные ушлепки
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28.06.2022 18:14 Ответить
моссад тихонько и без шума ликвидировал выродков виновных в голокосте . а у нас их фото красуются . а ***** . спецы тихонько ликвидировали потом фото показали этих ублюдков --- у нас все через одно место . так ликвидация не работает . когда ***** поумнеем
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28.06.2022 18:35 Ответить
Краснощоков падаль , даже визуально видно шо садист и выродок. Тот шо в форме - обычный кацап. А этот ну прям маньяк, еще и будучи майором всего лишь зам ком.роты, значит патологическое создание, что даже среди жестоких кацапов не смог карьеру сделать. Конечно, чтобы выиграть нам, к сожалению, придется немного расчеловечиться , вот нельзя убивать и издеваться над военнопленнвми и не будем. Но над откровенными садюгами нужно показательные акции устрашения проводить, до плена или в неформальной обстановке вiдтяти гАспадину Красношепову голово-грудь водрузить на Тризуб и тягать вмдео по всем кацапским пабликам. Пусть мочатся при слове "биндеровець" пора уже им показать что пощады не будет!
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28.06.2022 18:49 Ответить
вот это и должна быть работа для наших ССО - физическое устранение вот таких москальских свинособак, у них же в тылу.
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29.06.2022 12:33 Ответить
 
 