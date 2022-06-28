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Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения воинов: "Их ставят на очень тяжелые раны и ампутации". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых. Кроме того, есть потребность в закупке лекарств.

Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются очень тяжелые бои. Десятки погибших и сотни раненых за каждые сутки есть бойцы очень в тяжелом состоянии.

Нужны ВАК аппараты и расходники к ним. Эти аппараты ставят на очень тяжелые раны, ампутацию, пулевое и осколочное ранение. Счет на 167 тыс. грн, завтра нужно выкупить.

Смотрите: Украинским разведчикам срочно нужны дроны, на востоке продолжаются тяжелейшие бои, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Еще есть счет на лекарства, 34 тыс.

Срочно на фронт. Район города Николаева, где продолжаются постоянные обстрелы и бои, нужен квадрокоптер с тепловизором. Цена почти 300 тыс.

Отчеты. Сегодня оплатила дрон Мавик комбо 100 тыс, за неделю купила дрон Аутел 52 тыс, Мавик 3 91 тыс, планшеты 24 700, павербанки, аптечки 6800, аппараты АЗФ для тяжелораненых 60 тыс, станции и батареи для медиков 99 тыс. каждая копейка, это помощь!" – призвала Юсупова.

Пайпал

[email protected].

5168752017223390 приват , Юсупова Наталия

4149499374344032 приват , Юсупова

4441 1144 1757 8794 Монобанк

5358385320002464 Монобанк

Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения воинов: Их ставят на очень тяжелые раны и ампутации 01
Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения воинов: Их ставят на очень тяжелые раны и ампутации 02
Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения воинов: Их ставят на очень тяжелые раны и ампутации 03
Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения воинов: Их ставят на очень тяжелые раны и ампутации 04
Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения воинов: Их ставят на очень тяжелые раны и ампутации 05
Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения воинов: Их ставят на очень тяжелые раны и ампутации 06
Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения воинов: Их ставят на очень тяжелые раны и ампутации 07
Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения воинов: Их ставят на очень тяжелые раны и ампутации 08
Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения воинов: Их ставят на очень тяжелые раны и ампутации 09
Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения воинов: Их ставят на очень тяжелые раны и ампутации 10
Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения воинов: Их ставят на очень тяжелые раны и ампутации 11
Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения воинов: Их ставят на очень тяжелые раны и ампутации 12
Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения воинов: Их ставят на очень тяжелые раны и ампутации 13
Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения воинов: Их ставят на очень тяжелые раны и ампутации 14
Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения воинов: Их ставят на очень тяжелые раны и ампутации 15
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Топ комментарии
+14
Поляки вирішили, що нічим не гірші за нас та литовців, і також відкрили збір на байрактари для України
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28.06.2022 18:08
+6
+100 грн.

Але такі закупки треба робити міністерствам профільним.
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28.06.2022 18:18
+5
+
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28.06.2022 18:00
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28.06.2022 18:00 Ответить
Закинул 100
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28.06.2022 18:04 Ответить
Поляки вирішили, що нічим не гірші за нас та литовців, і також відкрили збір на байрактари для України
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28.06.2022 18:08 Ответить
Боже, дай здоров'я нашим воїнам і волонтерам на кшталт Юсупової? А коли ж за справу візьмуться чиновники, які за це відповідають? А може всіляким притулам замість того, щоб піаритися на байрактарах, варто було б прикласти руку до придбання апаратів, які рятують життя і здоров'я наших захисників?
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28.06.2022 18:10 Ответить
+100 грн.

Але такі закупки треба робити міністерствам профільним.
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28.06.2022 18:18 Ответить
Грошиків закинув.
Але хотілося би, аби гроші на ЗСУ давали не тільки ми, а й "народні" "обранці" теж. А то хтось останнє переводить на ЗСУ, а у когось офшори.
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28.06.2022 18:41 Ответить
+
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28.06.2022 18:51 Ответить
+
Ви Воїни Світла!
Дякуємо нашим захисникам і волонтерам! 🇺🇦💙💛🔱💪
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28.06.2022 19:46 Ответить
Вже.... Хай допоможе...
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28.06.2022 21:26 Ответить
+ 5000 Дякую нашим захисникам!
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28.06.2022 22:28 Ответить
+20 eur
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28.06.2022 22:31 Ответить
+ дай Боже швидкого одужання та відновлення нашим воїнам
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28.06.2022 23:30 Ответить
+100 $
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02.08.2022 18:53 Ответить
 
 