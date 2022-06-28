Оккупанты в Мариуполе, обещая людям новое жилье, строят военную базу. ФОТО

Оккупанты в Мариуполе приступили к строительству, обещая местным новое жилье, на самом же деле это будет военно-строительный комплекс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Оккупанты бесконечно анонсируют "большое строительство" в районе рынка Азовский. Каждый день по 10 раз", - пишет Андрющенко.

Однако, как он отмечает, в частных разговорах сами строители с самого начала говорили, что объект будет исключительно военного назначения. "Конечно, строительство фортификаций на камеры не попадает, поэтому ракурс всегда спиной к направлению Мангуша", - отмечает чиновник.





"Но даже новый баннер на заборе, который должен скрыть от глаз мариупольцев правду, говорит правды больше, чем кто-либо. Военно-строительный комплекс. Черный на белом. Однако людям в городе продолжают рассказывать басни о восстановлении жилья…" - сказано в сообщении.

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