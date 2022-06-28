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Мариуполь (5562) оккупация (9509) строительство (1948)

Оккупанты в Мариуполе, обещая людям новое жилье, строят военную базу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты в Мариуполе приступили к строительству, обещая местным новое жилье, на самом же деле это будет военно-строительный комплекс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Оккупанты бесконечно анонсируют "большое строительство" в районе рынка Азовский. Каждый день по 10 раз", - пишет Андрющенко.

Однако, как он отмечает, в частных разговорах сами строители с самого начала говорили, что объект будет исключительно военного назначения. "Конечно, строительство фортификаций на камеры не попадает, поэтому ракурс всегда спиной к направлению Мангуша", - отмечает чиновник.

Оккупанты в Мариуполе, обещая людям новое жилье, строят военную базу 01
Оккупанты в Мариуполе, обещая людям новое жилье, строят военную базу 02

"Но даже новый баннер на заборе, который должен скрыть от глаз мариупольцев правду, говорит правды больше, чем кто-либо. Военно-строительный комплекс. Черный на белом. Однако людям в городе продолжают рассказывать басни о восстановлении жилья…" - сказано в сообщении.

Также читайте: Рашисты фейками пытаются заманить мариупольцев обратно в город, - городской совет
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Топ комментарии
+9
Дуже показово . Це що виходить ? за 8 років не було зведенно потужних фортифікаційних обєктів навкруги Маріуполя і бомбосховищ , зато два роки останніх посиленно клали асфальт . Кацапи не вспіли захопити вже будують оборону. Тепер , з початком агресії ми всі зрозуміли як життьєво важливо вкладатись в оборону і військо , але ж то пересічні громадяни . Питання до керівництва - чого ви всі претесь навипередки до управління державою , коли неможете вчасно передбачити її захист.
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28.06.2022 20:33
+8
.......у нас тоже уже было "велике будівництво" ......и........
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28.06.2022 19:06
+8
Нет почему же? Они действительно строят. Для россиян, которых привезут из глубинки РФ на замену местному населению, которое в свою очередь, депортируют в российскую глубинку.
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28.06.2022 19:38
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.......у нас тоже уже было "велике будівництво" ......и........
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28.06.2022 19:06 Ответить
Чомусь нездивований
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28.06.2022 19:09 Ответить
Так, а чему -то здесь удивляться???
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28.06.2022 19:22 Ответить
Людина (*****) мислить, а Бог (ЗСУ) креслить. Є робота для HIMARS.
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28.06.2022 19:19 Ответить
Ну да, так им и поверили, сначала всё разгромили, а теперь будут по новой восстанавливать жильё.
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28.06.2022 19:20 Ответить
Нет почему же? Они действительно строят. Для россиян, которых привезут из глубинки РФ на замену местному населению, которое в свою очередь, депортируют в российскую глубинку.
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28.06.2022 19:38 Ответить
Вместо погибших 30000, я думаю не меньше. Заселят военной кацапней с их самками и детьми. А раз они вкладывают деньги значит они уверены что пришли навсегда как в Крыму. Значит есть договоренность что наша власть отбивать,как бы себя не тешили ,никогда не будет.
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28.06.2022 21:10 Ответить
Так і повинно бути
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28.06.2022 19:28 Ответить
Більше фотографій будьласка,щоб ми знали куди *******.Даруйте,поцілити,щоб фундамет скоріше будувався.
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28.06.2022 19:54 Ответить
Ну житло звичайно буде, але для командного складу окупантів.
Для цивільних - крутись, як можеш.
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28.06.2022 19:58 Ответить
При СССР в кожному місті, райцентрі були військові бази і звичайно цілі квартали а то й райони були заселені офіцерським складом.
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28.06.2022 20:02 Ответить
Дуже показово . Це що виходить ? за 8 років не було зведенно потужних фортифікаційних обєктів навкруги Маріуполя і бомбосховищ , зато два роки останніх посиленно клали асфальт . Кацапи не вспіли захопити вже будують оборону. Тепер , з початком агресії ми всі зрозуміли як життьєво важливо вкладатись в оборону і військо , але ж то пересічні громадяни . Питання до керівництва - чого ви всі претесь навипередки до управління державою , коли неможете вчасно передбачити її захист.
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28.06.2022 20:33 Ответить
Они не за державу беспокоятся а за свой карман. Нет у нас на сегодня в стране державников .
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28.06.2022 21:13 Ответить
Стіну ж будували
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28.06.2022 21:41 Ответить
ждет прилет торпеды нашей..
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28.06.2022 21:37 Ответить
 
 