В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, над портом поднялся столб дыма. ВИДЕО+ФОТО

В оккупированном Бердянске вечером 28 июня прогремели два громких взрыва.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в местном телеграм-канале "Бердянск Сейчас".

Отмечается, что оба взрыва прогремели один за другим в местном порту, поднимается столб дыма.

"Судя по тому откуда идет дым и то, что предупреждений о разминировании от оккупантов не было, по всей вероятности, что это что-то "незапланированное". Выясняем подробности", - сказано в сообщении.



